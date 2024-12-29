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Умер 39-й президент США в 1977–1981 гг. доживший до 100 лет Джимми Картер
10:07 30.12.2024

Умер экс-президент США Джимми Картер
1 октября 39-му президенту США исполнилось 100 лет. Джимми Картер занимал пост главы государства в 1977–1981 годах, в 2002-м был удостоен Нобелевской премии мира

39-й президент США Джимми Картер умер в возрасте 100 лет, сообщает The Washington Post со ссылкой на его сына Джеймса. Он скончался в воскресенье, 29 декабря, в своем доме в городе Плейнсе (штат Джорджия).

Политик в последние годы боролся с меланомой, злокачественной опухолью, распространившейся на печень и мозг. В феврале 2023 года Центр Картера сообщил, что бывший президент после ряда госпитализаций отказался от дальнейшего лечения врачей и решил провести остаток жизни дома с семьей, "получая хосписный уход вместо дополнительного медицинского вмешательства".

Картер занимал пост главы государства в 1977–1981 годах. The New York Times называла его "политической сенсацией" своего времени, отмечая, что в течение четырех лет пребывания у власти он стремился восстановить доверие к правительству после войны во Вьетнаме и Уотергейтского скандала, который стал причиной отставки Ричарда Никсона в 1974 году. Во внешней политике президента одним из достижений считаются Кэмп-Дэвидские соглашения об урегулировании на Ближнем Востоке, которым предшествовало пять войн между Израилем и Египтом.

"Лучший человек, чем президент": каким был 39-й глава США Джимми Картер
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В то же время, отмечает WP, в годы его президентства американская экономика переживала спад, в стране были высокая безработица и инфляция. Также при Картере произошел кризис с захватом 52 американских заложников в Иране: в ноябре 1979 года студенты-исламисты штурмовали посольство США в Тегеране и удерживали людей в течение 444 дней. Освободить их удалось в январе 1981 года, когда Картер покинул свой пост.

После отставки Картер занимался благотворительной деятельностью, гуманитарными проектами, в 2002-м был удостоен Нобелевской премии мира за "неутомимые усилия по поиску мирных решений международных конфликтов, продвижение вперед демократии и соблюдения прав человека, а также за стимулирование экономического и социального развития".

Картер критиковал политику почти всех последующих президентов. В частности, Рональда Рейгана - за действия на Ближнем Востоке, Джорджа Буша-младшего - за войну в Ираке, Барака Обаму - за решение сохранить тюрьму в Гуантанамо и скандал с экс-агентом АНБ Эдвардом Сноуденом. Дональд Трамп, по мнению Картера, в 2016 году проиграл выборы, но смог занять пост главы государства благодаря вмешательству России (расследование показало, что сговора между избирательным штабом Трампа и Россией не было).

Внук Картера Джейсон рассказывал, что на выборах президента осенью 2024 года его дед проголосовал за вице-президента, демократа Камалу Харрис. Она в итоге проиграла республиканцу Трампу.

Источник - РБК
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