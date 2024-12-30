Мутная нефть: Индия шантажирует Россию, - СП

10:19 30.12.2024

Мутная нефть: Индия через Reuters дала понять России, что на ее поставках свет клином не сошелся

Индусы сбивают цены на баррель - это они умеют

Георгий Смирнов



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Сергей Ветчинин



Индийские крупные государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum заявили о нехватке 8−10 млн баррелей нефти из России для отгрузки в январе, сообщил Reuters со ссылкой на три источника в нефтеперерабатывающей отрасли. Два собеседника агентства уточнили, что их компания сможет закупать больше сырой нефти у поставщиков из Ближнего Востока в рамках дополнительных объемов по срочным контрактам или объявить спотовый тендер на высокосернистую нефть.



Индийские компании, впрочем, на официальном уровне не подтвердили информацию из публикации Reuters. Один из источников агентства подчеркнул, что спотовые поставки нефти из России сократились с ноября в том числе на фоне плохой погоды, которая нарушила судоходство, не уточнив о каких морских регионах идет речь.



Автор телеграм-канала "Нефтегазовый Мир" Сергей Ветчинин в разговоре с "СП" обратил внимание на недавнюю публикацию Reuters о том, что "Роснефть" и индийский частный НПЗ Reliance заключили сделку на поставку около 500 тыс. б/с., что не сильно соотносится с сообщением о нехватке российской нефти в Индии.



- Сейчас в связи с обострением международной ситуации и СВО продолжается информационная война, и идут различные вбросы. Все надо перепроверять и получать информацию из разных достоверных источников. Информация про нехватку российских поставок пока что похожа на вброс.



Индия и Китай как крупнейшие покупатели российских углеводородов не хотят попадать в зависимость от одного канала поставок и диверсифицируют их. Это вполне разумная позиция, что они хотят получать нефть не только из России, но и из других стран, из той же Саудовской Аравии.



Также есть вероятность того, что индийские компании могли бы спровоцировать такую утечку информации, чтобы завуалированно получить дополнительную скидку от российских компаний, продемонстрировав наличие других торговых партнеров и готовность получать поставки от альтернативных экспортеров.



В феврале тот же Reuters писал, что российская нефть марки Sokol не принималась индийскими НПЗ, а российские танкеры оставались в море, не имея возможности подойти к портам и разгрузиться.



Я тогда выдвигал версию, что это могла быть попытка индийских закупщиков нефти выбить у российской стороны дополнительные скидки. Так, они могли попытаться воспользоваться обострением ситуации на международном рынке и увеличением числа информационных атак. В целом, не исключаю, что и текущая публикация Reuters - это просто игра на нервах у российских поставщиков с целью снизить цену.



"СП": Согласно Reuters, производители нефти опасаются возникновения проблем со спотовыми поставками российской нефти на фоне роста внутреннего спроса в России и соблюдения обязательств страны в рамках ОПЕК+. Могли ли эти факторы повлиять на сокращение поставок?



- Сделку никто не отменял. 5 декабря страны ОПЕК+ продлили добровольные сокращения добычи нефти суммарно на 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) до конца марта 2025 года.



Что касается роста внутреннего потребления нефти в России, то, вероятно, он не такой сильный, но в целом есть факторы, которые его поддерживают. Так, Минэнерго сообщало о наличии резервных производственных мощностей НПЗ на фоне завершения профилактических работ. Допускаю версию, что появилась возможность использовать ранее незадействованные мощности на фоне сохранения внутреннего потребления и снятия запретов на экспорт бензина для производителей (для других поставщиков запрет был продлен до 31 января 2025 года - "СП").



"СП": Могут ли повлиять на торговлю с индийскими НПЗ трудности с выводом рупий?



- Пока нет четкого ответа, что проблема с рупиями была решена. Не было громких заявлений и новостей о том, насколько трудности с расчетами этой валютой остаются актуальными для российских компаний. При складывании благоприятной конъюнктуры на внутреннем рынке фирмам в России нет смысла влезать в проблему репатриации рупий или материальных благ за рупии в нашу страну.



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Для российского бизнеса в торговле с индийскими компаниями все равно остаются сложности, потому что рупии можно потратить только в Индии, и их можно инвестировать только в те проекты, которые были определены индийским правительством. Но в целом достоверной информации в этой сфере пока нет.



"СП": Собеседники Reuters также рассказали, что на рынке есть трейдеры, готовые поставлять российскую нефть за плату в китайских юанях, однако отметили, что государственные индийские НПЗ прекратили платить за российскую нефть в китайской валюте после рекомендации правительства в 2023 году.



- Учитывая длящиеся годами конфликтные ситуации между Индией и Китаем, трудно представить, чтобы индийские компании могли бы расплачиваться валютой государства-оппонента.



Индийский бизнес может объяснять отказ от юаней экономическими причинами, но по политическим соображениям никто из них не рискнет оплачивать китайской валютой российскую нефть. Не из-за негласного запрета правительства, а негласного опасения самих компаний, что со стороны индийских властей может последовать, мягко говоря, недовольство. Тем более Индия в последнее время провозглашает ставку на развитие своей валюты, индийские власти и бизнес хотят расширять торговые возможности рупии.



30 декабря 24