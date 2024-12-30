США прекращают украинский газовый транзит, - Тая Сильвергельм

10:36 30.12.2024 30.12.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



графики и схемы тут - https://fondsk.ru/news/2024/12/30/ssha-prekraschayut-ukrainskiy-gazovyy-tranzit.html



Несмотря на все препоны, переговоры продолжаются до сих пор



Желание Вашингтона прекратить любой ценой транзит российского газа в Европу, заменив его своим низкокачественным и дорогим СПГ, стало одной из причин развязывания администрациями Обамы и Байдена конфликта на Украине.



Оккупировав эту территорию и поставив подконтрольных и нездоровых людей на все значимые должности, американцы наконец "решили проблему". При этом в проигрыше осталась в первую очередь Восточная Европа, которая теперь, вероятно, будет вынуждена закупать втридорога сжиженный газ из-за океана.



У бизнесмена Дональда Трампа мнение по газовым поставкам в Европу еще более жесткое, чем у его предшественника. Здесь он точно станет последователем экономической политики Джо Байдена, даже превзойдя его. Избранный президент 20 декабря пригрозил ЕС пошлинами, если он не начнет закупать нефть и газ у США.



"Я сказал Европейскому союзу, что они должны компенсировать свой огромный дефицит в торговле с Соединенными Штатами путем крупномасштабной закупки нашей нефти и газа", – заявил он.



Впрочем, это все же не отменяет полностью намерений новой команды в Белом доме урегулировать горячую фазу противостояния на Украине. И в Европе существует разумная часть элиты, рассчитывающая на прекращение конфликта и установление прочного и справедливого мира между Москвой и Киевом.



Европейскими политиками, которые часто говорят о необходимости мирных переговоров, являются президент Сербии Александр Вучич, премьер Венгрии Виктор Орбан, а также глава правительства Словакии Роберт Фицо. Они понимают, что стабильное экономическое развитие не только их стран, но и всей Европы невозможно без сотрудничества с Россией.



Развязанный США конфликт на Украине наносит ущерб европейской экономике, способствует росту цен на энергоносители, притоку украинских беженцев и падению привычного для среднего европейца уровня жизни.



Российский газ на протяжении десятилетий являлся необходимой составляющей для обеспечения европейского благополучия. Поэтому после того, как Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет продлевать газовый контракт на транзит из России, истекающий 31 декабря 2024 года, Роберт Фицо поспешил в Москву.



Словацкий премьер посетил российскую столицу 22 декабря. В Кремле его принял Президент России Владимир Путин. На встрече обсуждался чувствительный газовый вопрос, а также мирное урегулирование украинского кризиса.



"Хочу подчеркнуть, что господин Фицо главным образом говорил о мирном урегулировании на украинском направлении, на этом сосредотачивал свое внимание, топил за это", – заявил российский лидер 26 декабря, отвечая на вопрос журналистов о состоявшейся встрече.



Путин также отметил, что если дойдет до переговоров, то благодаря нейтральной позиции, которую занимает официальная Братислава, их проведение на территории этой европейской страны будет приемлемым вариантом для России.



На следующий день Роберт Фицо заявил о готовности своей страны предоставить площадку для урегулирования кризиса на Украине. "У Словакии есть амбиции на любом уровне предложить пространство для переговоров, если бы в таких переговорах была заинтересованность", – сказал он в эфире словацкого телевидения.



Отметим, что Россия постоянно поднимает вопрос о справедливом мире с учетом своих стратегических национальных интересов. Мирное соглашение должно закреплять успехи ВС РФ на поле боя, учитывать территориальные изменения, включая новые российские регионы, и содержать в числе прочего гарантии по невступлению Украины в НАТО, значительному сокращению ее вооруженных сил и прочее.



28 декабря пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков уточнил, что, хотя Словакия является не единственным возможным местом для проведения мирных переговоров, России импонирует ее подход к сложившемуся кризису и диалог с обеими сторонами конфликта.



"Нет, это не единственное предложение. Разумеется, речь может зайти о странах, которые занимают нейтральную позицию и находятся в разнозначном диалоге как с Киевом, так и с Москвой. Таких стран достаточно много", – указал представитель Кремля.



Песков также заявил, что пока нет возможности выйти на траекторию мирного процесса, которая не нащупывается из-за хорошо известной позиции киевского режима. Он также уточнил, что в первые дни 2025 года Президент не планирует проведение переговоров по урегулированию конфликта на Украине.



Поведение Владимира Зеленского в отношении транзитного контракта легко объясняется позицией США по поставкам российского газа в Европу – Вашингтон категорически против. И вот на днях Киев тоже стал обладателем американского СПГ. Поставка произошла за несколько дней до окончания срока действия газового контракта.



27 декабря компания "ДТЭК", пока еще принадлежащая включенному в перечень террористов и экстремистов олигарху Ринату Ахметову, получила первую партию СПГ для Украины из Соединенных Штатов. "Партия газа объемом 100 млн куб., или 1 ТВт-ч энергии, прибыла в греческий СПГ-терминал "Ревитуса" в пятницу утром на борту судна Gaslog Savannah", – говорится в пресс-релизе компании.



Вероятнее всего, окружение Зеленского и тут получило неплохое вознаграждение (в просторечье именуемое "откатом") от руководства США за то, что отказалось продлевать контракт на поставку российского газа в Европу.



"Мы представим декларацию президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она из первых рук получила информацию об угрозе энергетической и экономической безопасности в нашем регионе", – заявил 17 декабря генеральный директор SPP, крупнейшей нефтегазовой компании Словакии, Войтех Ференц.



В мошеннической американской схеме против энергетической безопасности Европы явно задействованы и высокопоставленные чиновники из ЕС, проигнорировавшие тревожные сигналы от европейских компаний, обеспокоенных прекращением транзита.



"Комиссия не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину, заявила исполнительная власть ЕС по электронной почте, повторив предыдущие заявления, которые она делала публично. ЕС готов к прекращению транзита, альтернативы которому существуют", – указывает Bloomberg.



Агентство сообщило, что переговоры о сохранении транзита идут уже несколько месяцев, и ключевой вопрос заключается в том, смогут ли Россия и Украина договориться о продлении газового контракта "в условиях углубления напряженности".



Здесь имеется в виду дерзкое убийство 17 декабря в Москве российского генерала Игоря Кириллова, в котором американские СМИ сразу же обвинили Украину, хотя в этом деле след США тоже весьма очевиден.



Тем не менее газовые переговоры идут до сих пор, утверждают некоторые российские эксперты. Они считают, что продолжение транзита через Украину все же возможно в будущем году, но указывают на вероятность перерыва в прокачке газа в январе-феврале. Источник - fondsk.ru

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