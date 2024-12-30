Бизнес на колесах: как мандат помогает депутату Турлыханову продавать автобусы, - Orda.kz

10:39 30.12.2024

30 декабря 2024

Ольга Ибраева



Даулет Турлыханов, депутат мажилиса и владелец нескольких крупных компаний, как известно, работает не только на благо народа, но и на собственное процветание. Хотя он ввиду своего статуса живет в Астане, параллельно управляет предприятием "СемАЗ" на востоке страны. Это лишь одна из его бизнес-структур, но Orda.kz решила уделить внимание именно ей, и вот почему.



Вопрос, что Турлыханов может использовать политические связи для продвижения интересов своего бизнеса, уже поднимался. В последний раз этот скандал разгорелся год назад, когда стало известно, что его компания "СемАЗ" активно поставляет автобусы в рамках госзакупок. Одним из таких примеров стала Кызылорда, где в 2016–2020 годах были куплены около 100 автобусов Zhong Tong. В СМИ и социальных сетях, ссылаясь на автопарки, утверждали, что половина из поставленного приходит в негодность слишком быстро.



О подобных случаях говорили и в Алматы, где в 2019 году купили 200 автобусов у той же компании. Из них более 50 якобы уже тогда вышли из строя. Все это происходило на фоне скандала с "кладбищем автобусов" в Алматы, где сотни единиц транспорта мертвым грузом были оставлены у черты города. Официальных комментариев от госорганов по поводу качества автобусов не было, и ситуация так и осталась на уровне собственных мнений.



Между тем, компания депутата-бизнесмена продолжает работать, причем довольно успешно. По итогам 2024 года ТОО "СемАз" заплатило 2,2 миллиарда тенге налогов.



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Скриншот Orda.kz

В то же время компания много раз судилась с разными ведомствами. Некоторые из них требовали признать ее недобросовестным участником госзакупок. Истцами выступали департамент полиции Астаны и даже Нацгвардия. Но чаще всего закон вставал на сторону Даулета Турлыханова.



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Скриншот Orda.kz

Но, так или иначе, Турлыханов не теряет время и продолжает развивать свой бизнес. Например, недавно он решил зайти в Астану с автобусами марки Skywell. Orda.kz будет следить за тем, как скоро аким Касымбек примет решение угодить депутату и пополнить парк Астаны автобусами семейного бизнеса Турлыханова. Первый уже появился в городе. Предполагаем, что в тестовом режиме, поскольку на госномере красуется число 18 - область Абай, то бишь "родина" этого авто.



Скриншот страницы Bus.Qazaqstan

Тонкий намек на толстое обстоятельство

Также интересно, что свою предвыборную кампанию Турлыханов проводил, акцентируя внимание на проблемах с общественным транспортом в столице. В 2023 году он говорил, что в Астане постоянно не хватает автобусов, а люди жалуются на переполненность и долгие ожидания.



"Каждый день на линию выходит 500 автобусов, но для нормального обслуживания города нужно как минимум на 40–50 % больше транспорта",

отмечал тогда Турлыханов.

Более того, за популяризацию автобусов обеими руками выступает и аким Астаны Женис Касымбек. Буквально неделю назад на брифинге он заявил, что планирует пристроить новые мосты, новые участки дорог. В общем, все для того, чтобы усиливать роль общественного транспорта в столице.



"Максимум удобства, чтобы люди захотели пересесть на автобусы",

утверждал он.

Здесь поспорить сложно, поскольку, по данным CTS, в Астане сегодня 95 маршрутов, по которым передвигаются 1357 автобусов, принадлежащих шести автопаркам. Город активно закупает общественный транспорт: за два года он пополнился на 706 новых автобусов. В 2024 году на линию вышли более 300 автобусов. А в следующем году планируется увеличить общественный транспортный парк еще на 300 единиц.



Даулету Турлыханову пропустить такое событие как бизнесмену, который пытается снабдить своим транспортом и села, и город, вероятно, трудно. И об этой персоне говорить можно долго. Хотя бы потому, что на политической арене он находится давно, и как только о нем перестают говорить, он оказывается в самой гуще событий.



В октябре он, несмотря на скандальную репутацию, получил новую должность, стал членом президиума физкультурно-спортивного общества "Динамо".



А 21 октября 2024 года суд отправил сына народного избранника, Нурасыла Болата, в колонию на срок один год и пять месяцев из-за нарушений пробационного режима, под который он попал в августе этого года. Конкретными поводами стали участие Болата в праздновании дня рождения блогера Арай Искаковой и посещение караоке-бара.