Новый Казахстан. Идеологический блок: итоги года, - Данияр Ашимбаев

10:58 30.12.2024

Новый Казахстан. Идеологический блок: итоги года

Д.Ашимбаев: Карин в этом году был традиционно активен, выполняя не только свои традиционные задачи, но и методично проводя в жизнь обширные задачи, поставленные президентом Токаевым по модернизации казахстанского общества и гражданина, а также отстаивая курс президента от критиков-радикалов.



Состояние дел в идеологической сфере, во внутренней политике - это, как известно, прерогатива госсоветника Ерпана Карина.

Карин в этом году был традиционно активен, выполняя не только свои традиционные задачи, но и методично проводя в жизнь обширные задачи, поставленные президентом Токаевым по модернизации казахстанского общества и гражданина, а также отстаивая курс президента от критиков-радикалов.



Критика, нужно сказать, прилетала с диаметрально противоположных концов политического спектора, что лишний раз подчеркивает то обстоятельство, что в вопросах внутренней политики президент и его команда идеально занимают центристские позиции.

Ерлан Карин в этом году сознательно вызвал огонь на себя, заявив о рисках, которыми грозят чрезмерно эмоциональные, непрофессиональные и - провокационные дискуссии по таким острым темам, как межэтнические отношения, язык, религия, внешняя политика.



При этом введения жесткой цензуры никто не увидел, кроме разве что нескольких чрезмерно эмоциональных журналистов.

"Красными линиями" остались в целом недовольны и издания, входящие в прозападную информационно-пропагандистскую сетку, но признаем, что их позиция не отражает интересы Казахстана и казахстанцев.



Госсоветник, заметим, один из немногих руководителей, не занимающийся личной рекламой и уклонением от любых рисков и ответственности (как сейчас принято у некоторых его коллег).

Ак Орда активно вела и направляла общественные дискуссии (при этом - по тем вопросам, которые считала действительно важными), аккуратно гасила национальные и языковые страсти, а заодно и активизировала работу по профилактике межнациональных конфликтов.

В своем выступлении госсоветник подчеркнул (развивая токаевские тезисы из Атырауской речи): "Демократия подразумевает не только свободу, но и ответственность. Поэтому нельзя допустить, чтобы какие-нибудь дискуссии приводили к разделению, размежеванию общества. Не стоит сводить иногда полемику к какому-то противопоставлению власти и общества или, допустим, разных периодов истории – необходимо всегда исходить из общих объединяющих принципов и ценностей. Мы всегда были сильны своей сплоченностью и единством. Все мы – граждане одной страны. Казахстан нужен только нам".



Карин напомнил, что "политика президента Касым-Жомарта Токаева направлена на укрепление потенциала развития Казахстана, а также адаптацию государства к новым реалиям и тенденциям в мире".

Это, как представляется, новые нотки в идеологическом наборе, и звучат вполне неплохо.



Пользователям социальных сетей казахстанский информационный мир представляется крайне радикализированным и разобщенным, однако здесь имеет место быть, скорее аберрация воспринятия - во-первых, сами по себе соцсети несут в себе элемент крикливости, а во-вторых, наблюдатель смотрит на определенный набор СМИ, который отражает сам спектр, но не реальную картину общественного мнения.

Имеющиеся замеры показывают, что уровень радикальных настроений и конфронтационной повестки намного ниже, чем кажется (или навязывается), а степень восприимчивости ценностей стабильности, мира и консолидации - намного выше.



Данные ЦСПИ "Стратегия" говорят о том, что рейтинг доверия к президенту составляет около 80%, что для межэлекторального периода более чем высокий показатель.

Разношерстная оппозиционная тусовка так и не смогла представить курса, альтернативного токаевскому. А ценностный набор, продвигаемый им, по вполне понятным причинам отдает отсутствием "местного содержания" - даже (и особенно!) в национальных, языковых и религиозных вопросах.



Ак Орда, впрочем, традиционно арендует тех или иных оппозиционеров, а кроме того, активно развивая диалог с различными социальными, региональными, отраслевыми группами и экспертным сообществом, получает хорошую обратную связь и оперативно реагирует на проблемные зоны.

Есть, понятно, свои внутренние "красные линии", за которые идеологи не выходят, справедливо полагая, что, скажем, экономику должны продвигать более профильные структуры.



А в "своей кухне", напротив, ситуация весьма сбалансирована: мы видим, что идеологический блок АП, направляемый госсоветником, вполне конструктивно и продуктивно работает с парламентом, регионами, силовыми блоком, но, прежде всего, с правительством, где профильные вопросы сосредоточены (и профессионально решаются) в ведомстве Аиды Балаевой.



Отметим, что консолидация идеологического аппарата является существенным фактором общественной консолидации в целом, поскольку порой у нас бывали моменты в новейшей истории, когда те или иные идеологические чиновники продвигали деструктивные ценности или реализовывали курс не в интересах страны.

Сегодня состояние дел в этой сфере достаточно стабильно, что, разумеется, не дает никакого повода для расслабления.



Данияр Ашимбаев, 29 декабря 24