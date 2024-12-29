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США ввели очередные санкции против автопрома "свободной" Японии
13:45 30.12.2024

Sankei Shimbun
Япония

Предложение США об ограничениях для российских и китайских производителей затруднит выпуск японских автомобилей нового поколения
Sankei: новый запрет США затруднит выпуск новых японских автомобилей

США заявили о запрете импорта и продажи машин, использующих IT-технологии из Китая и России, сообщает Sankei Shimbun. Несмотря на все убытки и задержку выпуска автомобилей нового поколения, Япония согласилась - однако жалобно попросила отсрочку.

Нобору Икеда (池田昇)

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии изучает, как предложение США о запрете импорта и продажи автомобилей и запчастей, использующих IT-технологии из Китая и России, скажется на японских производителях. Новые правила якобы обусловлены стремлением предотвратить утечку конфиденциальной информации из "подключенных автомобилей" (connected cars - так называют транспорт с постоянным Интернет-подключением). Проект был принят правительством США в сентябре этого года. К октябрю Японская ассоциация автомобильной промышленности сообщила Министерству торговли США о согласии с необходимостью таких мер. Вместе с тем, представители ассоциации сообщили о своих опасениях - для реализации потребуется дополнительное время. Хонда попросила отсрочки применения регулирующих норм на два года.

Согласно плану, на американский рынок не будут допускаться аппаратные компоненты и программное обеспечение, связанные с автомобильными коммуникационными системами, а также программное обеспечение для систем автономного вождения, спроектированные, разработанные, произведенные и поставляющиеся представителями из Китая и России. Ввоз и продажа автомобилей с программным обеспечением запрещаются для моделей, начиная с 2027 года выпуска, автомобилей с деталями - для моделей, начиная с 2030 года выпуска, сами детали - начиная с 29 года выпуска.

Японская ассоциация автомобильной промышленности просит об отсрочке применения новых правил

Ассоциация запросила отсрочку исполнения предписаний, ссылаясь на сроки разработки новых автомобилей: сейчас невозможно обеспечить технологическое соответствие для моделей 2027 года. Кроме того, потребуется проработка механизмов гарантии отсутствия участия Китая и России. Также было запрошено более четкое определение самого предмета регулирования.

Компания Ниссан в индивидуальном порядке направила аналогичные комментарии в Министерство торговли США. Хонда попросила перенести срок реализации, а также исключить ряд деталей, не представляющих угрозы безопасности, например, антенны и др. Отказ Министерства торговли США может повлиять на планы Тойота и Хонда по выпуску электромобилей нового поколения (EV) с 2026 года.

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии изучает влияние новых правил на автопром.

Принимая во внимание опасения автомобильной отрасли, Министерство запустило опросы среди автомобильных компаний. Ожидается, что в январе 2025 года будет проведена оценка влияния этих правил на цепочку поставок, при необходимости будут рассмотрены соответствующие меры.

Подключение автомобилей к Интернету необходимо для интеграции с системами обеспечения нулевой аварийности, а также для передовых систем автономного вождения. Это стандарт для автомобилей нового поколения, к которому стремятся Тойота и другие компании. Однако, инфраструктурные данные, информация с автомобильных камер и сенсоров, включая данные о местоположении, могут стать объектом несанкционированного использования.

В июле этого года прошла встреча, организованная Советом национальной безопасности США, в рамках которой была проведена разъяснительная работа по вопросам безопасности "подключенных автомобилей". Участие приняли страны-союзники - Япония, Великобритания и Австралия и другие, а также заинтересованные страны, например, Индия. В ходе встречи участники пришли к общему пониманию проблемы. Теперь правительство США, вероятно, попросит союзников принять аналогичные меры регулирования.

Сейчас в Японии применяется сертификация автомобилей в соответствии с международным стандартом безопасности, включая кибербезопасность. Прежде чем приступать к массовому выпуску автомобилей нового поколения, придется более серьезно проработать меры устранения угроз безопасности транспортных средств.

Комментарии читателей

hor
Страшно ездить на машине, которая постоянно имеет доступ к местоположению и другой информации. Глав государств или предпринимателей могут похитить или убить. Надо быть осторожнее с данными, которые могут использоваться в шпионских целях. А если системы, отвечающие за скорость и торможение отключатся во время движения по автостраде, что тогда? Нельзя использовать компоненты из стран, известных своей шпионской активностью.

xyz
Давайте тогда и от смартфонов избавимся.

kqv
Это то же самое, что сказать: покупайте только американские компьютеры и софты. Конкурировать с Китаем в этой отрасли сейчас в состоянии только США. Полностью исключить влияние Китая, пожалуй, невозможно.

Источник - ИноСМИ
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