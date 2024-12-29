Россия укомплектовала первый полк зенитно-ракетных комплексами большой дальности С-500

13:54 30.12.2024

Military Watch Magazine

США



MWM: первый полк в России оснастили ЗРК большой дальности С-500



Россия укомплектовала первый полк ЗРК С-500, пишет MWM. Эта система способна сбивать даже спутники, космические самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты. В сочетании с высокой мобильностью это делает С-500 уникальной во всем мире.



Российские вооруженные силы сформировали свой первый полк, оснащенный зенитно-ракетными комплексами большой дальности С-500. Это стало важной вехой в планах по развертыванию современных средств космической войны по всей стране. Этот шаг подтвердил начальник Генерального штаба генерал Валерий Герасимов, хотя и не уточнил, сколько всего батарей и радиолокационных систем находится в эксплуатации.







Каждый полк старой системы ПВО С-400 насчитывает в своем составе по 16 пусковых установок ракет "земля – воздух" вместе с соответствующими мобильными радарами и командными центрами, однако комплектация полка С-500 остается неизвестной. При этом пусковые установки для системы С-500 несут не по две, а по четыре ракеты класса "земля-воздух", причем наиболее дальнобойные ракеты способны поражать цели на расстоянии до 600 километров - против 400 км у их предшественника С-400 и 200 км у конкурирующих американских систем THAAD и Patriot.



Каждый полк С-400 состоит из двух дивизионов по восемь пусковых установок, хотя для С-500 все может быть иначе. Новая система ПВО разрабатывалась не на замену уже действующим системе, а скорее как новый уровень для единой сети ПВО России между более тактическим уровнем, представленным С-300 и С-400, и системой стратегического уровня А-235, которая была разработана для защиты от ударов МБР.



До формирования первого полного полка С-500 в прошлом неоднократно развертывалась как в испытательных, так и в оперативных целях - предположительно на уровне батальона. В июне начальник Главного управления военной разведки Украины (ГУР) генерал-лейтенант Кирилл Буданов сообщил, что Вооруженные силы России разместили их в городе Керчь недалеко от спорного полуострова Крым (так в оригинале, автор не в курсе, что Керчь - самый что ни на есть полуостров Крым. – Прим. ИноСМИ) - в первую очередь для защиты моста через Керченский пролив, который связывает территорию с материковой Россией. До этого, в декабре 2021 года, сообщалось, что системы были введены в эксплуатацию в Заполярье.



Если система С-400 способна перехватывать баллистические ракеты малой, средней и промежуточной дальности, то система С-500 поражает цели на гораздо больших скоростях и высотах - считается, что она может сбивать даже спутники, космические самолеты и межконтинентальные баллистические ракеты. Сочетание этих возможностей с высоким уровнем мобильности делает систему совершенно уникальной во всем мире. В силу очень большой дальности поражения система представляет собой серьезную угрозу для средств повышения боевой эффективности - в частности, заправщиков и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые имеют жизненно важное значение для функционирования военно-воздушных сил НАТО.



Система не оптимизирована для поражения целей размером с истребитель, хотя ее мощные датчики могут взаимодействовать с другими системами, в частности С-400, помогая поражать малозаметные цели на больших расстояниях.