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Мастера "Уралвагонзавода" с интересом разбирают трофейные "Леопарды" и "Абрамсы", - Military Watch Magazine
13:56 30.12.2024

Military Watch Magazine
США

Россия изучит трофейные американские "Абрамсы" наряду с немецкими "Леопардами"
MWM: танк M1A1 Abrams, захваченный на Украине, изучат на "Уралвагонзаводе"

Россия получила возможность изучить американский танк M1A1 Abrams, захваченный на Украине почти без повреждений, пишет MWM. Специалисты "Уралвагонзавода" проанализируют устройство машины для сбора разведданных. Ранее в их руках оказался и немецкий "Леопард".

По сообщению ряда российских источников, минимум один танк M1A1 Abrams ("Абрамс"), захваченный российскими войсками на Украине, будет подробно изучен на "Уралвагонзаводе" - крупнейшем танковом заводе страны. На данный момент обезврежено уже более 20 из 31 украинских "Абрамсов". Подтвержденный захват нескольких из них, в том числе с минимальными повреждениями, дает противникам Америки одну из первых возможностей разобрать машины для детального изучения.



Хотя в 2010-х годах в США были опасения, что проданные Ираку "Абрамсы" могут быть переданы для изучения в Тегеран через иранских ополченцев, этого так и не произошло. В результате захват этих машин Россией стал первым случаем на уровне государства-противника.

Ценность трофейных танков "Абрамс" значительна из-за широкого их использования. В одних только США на вооружении или на хранении находится более 4 000 машин - это костяк бронетанковых сил страны. Трое последних клиентов, а именно Польша, Австралия и Тайвань, также находятся на передовой потенциальных конфликтов.

В конце сентября кадры подтвердили, что минимум один танк немецкого производства Leopard 2A6 ("Леопард"), захваченный у ВСУ, отправили на "Уралвагонзавод" для изучения. Как сообщили российские СМИ, специалисты анализируют узлы, системы и подсистемы машины для сбора разведданных о ее возможностях. В том числе будет дана "экспертная оценка реального военно-технического уровня различных систем и трофейной машины в целом".

Вероятно, "Леопарды" 2A6 предоставят даже более ценные разведданные, чем танки "Абрамс" - по двум основным причинам. Во-первых, отправленные на Украину "Абрамсы" строились специально на экспорт c изъятием наиболее засекреченных технологий, тогда как "Леопарды" 2A6 поступили непосредственно из запасов немецкой армии. Во-вторых, "Леопард 2" - самый популярный класс танков в НАТО: в настоящее время 15 членов альянса эксплуатируют эти машины, тогда как еще несколько либо уже заказали танки, либо готовятся. Ожидается, что разведданные по тем же "Абрамсам" высоко оценят и стратегические партнеры России, в частности Китай и Северная Корея. Во-первых, часть этих машин была продана Китайской Республике в Тайване, которая официально остается в состоянии войны с материковым Китаем, а, во-вторых, южнокорейский танк K1 представляет собой производную от конструкции Abrams.

Украина начала получать "Абрамсы" в сентябре 2023 года. Их впервые заметили на передовой 23 февраля 2024 года, причем первый танк был подбит всего через три дня. За этим в течение следующих двух месяцев последовала целая вереница дальнейших потерь. Это привело к временному отводу танков с линии фронта в апреле, однако после повторного развертывания они снова понесли высокие потери.

Большинство "Абрамсов" были уничтожены управляемой артиллерией или одноразовыми беспилотниками-камикадзе, однако один был подбит российским Т-72Б3 в ходе танковой дуэли под Авдеевкой. Эффективность "Абрамсов" все чаще подвергается сомнению. В частности, об этом заговаривали такие деятели, как замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль и советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Украинские военнослужащие также высказывали недовольство эффективностью "Абрамсов". Они жаловались как на технические проблемы, в том числе уязвимость электронных узлов к конденсату, так и на общую слабость перед российским огнем.

Источник - ИноСМИ
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