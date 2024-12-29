Не терять главы: в Грузии после инаугурации стабилизируется политическая обстановка, - "Известия"

15:54 30.12.2024 29 декабря 2024,



Чего ждать от Михаила Кавелашвили и что будет с Саломе Зурабишвили

Елизавета Борисенко



ГРУЗИЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРАВИТЕЛЬСТВО МИХАИЛ КАВЕЛАШВИЛИ

Новым главой Грузии под занавес года официально стал Михаил Кавелашвили, 29 декабря состоялась его инаугурация. Кандидатуру Кавелашвили на выборы выдвинула правящая партия "Грузинская мечта", он известен своей критикой Запада. Параллельно с инаугурацией Кавелашвили экс-лидер Саломе Зурабишвили покинула президентскую резиденцию, несмотря на множество заявлений о том, что она не собирается оставлять свое кресло. Церемония сопровождалась протестами, однако масштабными их назвать сложно. Вероятно, в ближайшие месяцы волнения будут стихать, говорят "Известиям" эксперты. Не исключено также, что и Запад начнет диалог с новым президентом.



Михаил Кавелашвили стал президентом Грузии

29 декабря в Грузии прошла инаугурация нового национального лидера Михаила Кавелашвили, он официально вступил в должность шестого президента Грузии. Он первый глава республики, которого определили не прямым голосованием населения страны, а решением избирательной коллегии из 300 человек.



Кандидатуру избранного президента ранее выдвинула правящая партия "Грузинская мечта". Кавелашвили в прошлом футболист: он играл за тбилисское "Динамо", с которым шесть раз становился чемпионом Грузии. Позже в составе владикавказского "Спартака-Алании" он стал чемпионом России. После этого играл в "Манчестер Сити" и ряде швейцарских клубов.



Избранный новый президент Грузии Михаил Кавелашвили, приносит присягу в парламенте в Тбилиси, Грузия, 29 декабря 2024 года

Избранный новый президент Грузии Михаил Кавелашвили приносит присягу в парламенте в Тбилиси, Грузия, 29 декабря 2024 года



Избранный президент пришел в политику в 2016 году, заняв место в парламенте по спискам "Грузинской мечты". В 2022-м он и несколько депутатов вышли из партии и основали движение "Сила народа", которое известно критикой Запада и, в частности, США. Тем не менее на парламентские выборы 2024 года Кавелашвили шел по партийному списку "Мечты". Он прошел в законодательный орган, но был лишен мандата после того, как решил участвовать в президентских выборах.



Примечательно, что Кавелашвили стал одним из инициаторов закона об иноагентах, принятие которого сопровождалось в стране протестами оппозиции.



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Кавелашвили был единственным кандидатом на пост президента. Грузинская оппозиция не признала результатов прошедших в этом году парламентских выборов. Она не выдвинула своего кандидата на них и отказалась голосовать, так как считает, что нынешний состав парламента, а соответственно, и избирательная коллегия нелегитимны. Представители оппозиции признают в качестве главы государства только Саломе Зурабишвили, которая, собственно, и считается их формальным лидером.



При этом стоит подчеркнуть, что Грузия - парламентская республика. Серьезных полномочий у президента нет, он выполняет, главным образом, представительские функции. Однако у "Грузинской мечты" на протяжении последних лет был конфликт с Зурабишвили, которая пыталась блокировать их инициативы. И хотя парламент большинством может всегда обойти ее вето, очевидно, что правящей партии выгодно нахождение в президентском кресле своего единомышленника.



Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает перед сторонниками и журналистами в день церемонии приведения к присяге нового президента Грузии Михаила Кавелашвили в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси, Грузия, 29 декабря 2024 года

Уходящий президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает в президентском дворце Орбелиани в Тбилиси, Грузия, 29 декабря 2024 года



29 декабря параллельно с инаугурацией президентскую резиденцию покинула и Саломе Зурабишвили. Хотя ранее она неоднократно подчеркивала, что не станет этого делать.



Зурабишвили также собиралась собственным решением объявить новое парламентское голосование. Грузинское законодательство допускает назначение повторного волеизъявления, но только если ЦИК и Конституционный суд признают прошедшие выборы недействительными. Однако эти органы, напротив, подтвердили их легитимность. Поэтому экс-президент потребовала, чтобы до 22 декабря правящая партия сама объявила о назначении нового голосования. В "Мечте", разумеется, не стали этого делать.



Отказ покидать кресло после инаугурации нового президента - нарушение закона, и Зурабишвили это понимает, говорит "Известиям" старший научный сотрудник центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.



Люди собираются у ограды президентского дворца Орбелиани во время обращения уходящего президента Грузии Саломе Зурабишвили в Тбилиси, Грузия, 29 декабря 2024 года



- Если бы она исполнила свое обещание не уходить с поста после того, как ее полномочия истекли, - это была бы узурпация власти. И Саломе Зурабишвили решила не совершать уголовного преступления, - добавил эксперт.



Последние громкие заявления Зурабишвили - это лишь игра на публику перед Западом для того, чтобы после окончания президентского срока получить новую должность.



- Активность Зурабишвили говорит о том, что она понимает: это ее последняя политическая активность. Она пиарилась, задача была показать себя внешним партнерам и попытаться продавать свой политический актив, чтобы получить выгодное предложение от Запада, - сказал "Известиям" заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов.



Процесс инаугурации не сопровождался массовыми акциями протеста, лишь несколько граждан были задержаны за то, что блокировали дорожное движение.



В целом акции в стране проходят с конца октября. После объявления результатов парламентских выборов четыре оппозиционные партии сложили депутатские мандаты, а Саломе Зурабишвили призвала население выходить на протесты.



Самые массовые митинги проходили параллельно со значимыми политическими событиями: например, после приостановки переговоров о евроинтеграции и во время заседания законодателей после выборов. В первом случае митингующие даже пытались поджечь здание парламента. Поэтому инаугурацию президента многие рассматривали как последнюю возможность радикально дестабилизировать ситуацию в республике.



- Протесты пока что будут продолжаться, их спонсируют западные организации, местные организации, выступающие за сближение с Западом. Однако постепенно, в том числе с уходом Зурабишвили, которая призывала к митингам, они будут утихать, - говорит "Известиям" грузинский политолог Петре Мамрадзе.



Несмотря на то что наблюдатели от ОБСЕ признали выборы легитимными, многие государства призвали к повторному проведению голосования в Грузии. Помимо этого, США и ЕС усилили давление на страну, заморозив часть финансовой помощи, приостановив совместные программы и введя санкции против представителей грузинского руководства и более сотни граждан.



Отношения грузинского правительства с Западом значительно охладились из-за принятия правящей партией закона о прозрачности иностранного влияния. Против утверждения этого документа в республике с апреля начали проходить митинги. Также с подачи "Мечты" в Грузии был утвержден закон о запрете пропаганды ЛГБТ (движение признано в России экстремистским). После этого Запад, а соответственно, и оппозиция начали обвинять "Грузинскую мечту" не только в охлаждении отношений с ЕС, но и в "пророссийском курсе". В "Мечте" же объясняли, что после начала СВО на Украине со стороны Запада начали появляться призывы открыть в Грузии второй фронт для противостояния РФ и ввести против нее санкции. Такой шаг привел бы к тяжелейшим экономическим последствиям для Грузии, потому что Москва, несмотря на разрыв дипотношений, все еще важнейший торгово-экономический партнер Тбилиси.



Но не исключено, что теперь Запад все-таки пойдет на диалог с новыми властями Грузии, включая Михаила Кавелашвили.



- Брюссель не разрушил все мосты. Были, например, контакты президента Франции Эммануэля Макрона с [бывшим премьер-министром Грузии] Бидзиной Иванишвили и были контакты с МИД Грузии. На Западе не сказали однозначно, что не признают победы "Грузинской мечты", - заметил Николай Силаев.



По его словам, Запад сейчас взвесит потенциал оппозиции и оценит, принесет ли им пользу продолжение политического кризиса в этой стране. При этом вполне вероятно, что в Грузии в ближайшее время восстановится нормальная политическая жизнь, а большая часть оппозиции вернется в парламент, считает эксперт.



Три из четырех грузинских партий, которые сейчас не участвуют в работе парламента, не отказались от государственного финансирования. Отказ подписала только "Коалиция за перемены". Де-факто получение денег от правительства уже означает признание его легитимности.



Еще до парламентских выборов премьер Ираклий Кобахидзе подчеркивал, что один из важнейших приоритетов "Мечты" - это урегулирование отношений с Москвой. Российская сторона готова к продолжению процесса нормализации двусторонних связей с Грузией, заявлял в ноябре глава МИД РФ Сергей Лавров. Не исключено, что после нормализации внутриполитической обстановки в республике отношения между Москвой и Тбилиси могут потеплеть. Источник - известия

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