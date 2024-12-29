 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Байден и Зеленский сделали ставку на войну до конца: эксперты прогнозируют "наступ", - МК
16:00 30.12.2024

"Мы на пороге военного разгрома взбесившейся нежити"

Доживающий свой политический век Байден и утративший легитимность Зеленский не хотят мира на Украине и сделали ставку на активизацию боевых действий. К такому выводу пришли аналитики, изучившие объемы поставок западного вооружения Киеву в ноябре-декабре. Ясно, что это точно не подготовка к мирным переговорам, о которых то и дело пишут западные СМИ.

Ресурс "Архангел Спецназа", к примеру, отмечает, что масштабы снабжения ВСУ и активность западных стран по военному снабжению Украины в ноябре и декабре возросла. Вывод: Запад готовит ВСУ к новому наступлению на фронте. Вот цифры: в ноябре транспортные самолеты США и НАТО совершили более 120 рейсов на основную базу снабжения ВСУ - аэродром Жешув в Польше. В декабре выполнено уже более 135 таких рейсов.

Доставляют крылатые и зенитные ракеты, боевые бронированные машины, артиллерийские боеприпасы. Полеты совершаются из США и Канады. И это лишь часть всех поставок: значительная доля техники и вооружения поставляется железнодорожным транспортом из европейских стран. "Восточные эшелоны" замечены в Германии, Франции, Чехии, Польше.

Кроме того, военные грузы доставляются из США в Европу судами в порты Бельгии, Нидерландов или Греции. Затем все это грузится на железнодорожные составы и автомобильные трейлеры, которые следуют ан Украину через Румынию и Польшу.

Аналитики Telegram-канала убеждены: масштабы усиления ВСУ огромны, не надо верить заявлениям различных СМИ или чиновников, что Украина готовится к переговорам. "Украина наоборот готовится к войне, а все остальное – это политическая игра", - делают они вывод.

Собственно, о том, что Киев готовится к так называемому наступлению "последней надежды", предупреждали многие эксперты. Вот и российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Украина не отказалась от восстановления границ 1991-го и вывода войск РФ, поэтому попытается поставить ультиматум.

Надо полагать, и наш Генштаб на уловки и дезинформацию со стороны Киева и Запада не попадется. Курская эпопея нас многому научила. За перемещением бригад ВСУ следят, а по складам и хранилищам с техникой наносят удары дальнобойными ракетами. Кстати, укроразведка считает, что Россия накопила уже 1400 дальнобойных ракет, и они только ждут условного часа.

Спектр возможных шагов на упреждение хорошо известен. Вот какие шаги, к примеру, называют пользователи Сети в комментариях к сообщению о "воздушном мосте НАТО – Украина":

"А мы можем разнести все железнодорожные пути на территории врага, по которым происходит снабжение?"

"Может, бахнуть "Орешником"? Того глядишь остальные резко поумнеют".

"Да, ясно, что это только начало. Впереди масштабная война с НАТО… Если кто еще не понял, за нами пришли. На кону гегемония США, и они будут биться за нее, не жалел сил и средств. Пока Россия проводит суверенную политику, США не сможет взять Китай за жабры".

"Так почему склады в Польше еще действуют?!"

"Украину так накачали оружием, что она может воевать годами. Да еще может и продавать. А идейных бендеровцев еще очень много".

"Один и тот же вопрос возникает: почему все тоннели и железнодорожные мосты целые и невредимые, все логистические цепочки работают на ура? …Во всех странах Евросоюза проходят обучение десятки тысяч хохлов".

Итак, боевой работы нашим войскам в наступающем 2025 году еще предстоит выполнить немало. Но результат предопределен, и никакая западная помощь киевскому режиму уже не поможет. Ресурс "Адекват Z" на этот счет замечает: благодаря проделанной нашей армией работе, мы сегодня "на пороге военного разгрома взбесившейся нежити, который за этот год приблизился больше, чем за предыдущие два".

"И финиш сегодняшней работы уже начинает просматриваться… Это же усилие надо и будем применять к той части работы, что осталась. Пока осиновый кол не войдет на уставную глубину, а желающие его вытащить не сделают вид, что никогда и не были против".

Авторы: СЕРГЕЙ ВАЛЬЧЕНКО

Источник - МК
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