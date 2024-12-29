МГУ. Митрополит Тихон (Шевкунов) защитил диссертацию "Крушение Российской империи: факторы взаимоотношений власти и общества"

16:08 30.12.2024

Империя, которую мы потеряли: митрополит Тихон нашел причины ее крушения

Но есть ощущение, что поиски на этом не завершены



Наука и религия не всегда идут рука об руку, но случаются у них и совместные события, и общие триумфы. Такие, например, как событие, случившееся на уходящей неделе, а именно - успешная защита митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном (Шевкуновым) диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Прошла она на факультете государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносова.



Но есть ощущение, что поиски на этом не завершены



Радует и то, что митрополит не стал искать легких путей. Уже сама тема диссертационного исследования - "Крушение Российской империи: факторы взаимоотношений власти и общества" - говорит о том, что вклад в науку должен быть значительным. И предчувствие, в общем-то, обманывает. "Члены диссертационного совета отметили высокую научную ценность и особый вклад работы в осмысление проблематики, - сообщает официальный сайт РПЦ. - Единогласным решением членов диссертационного совета митрополиту Тихону (Шевкунову) присуждена степень кандидата исторических наук".



И в данном случае это не дежурные реверансы. С тем, что митрополит Тихон заслуживает присвоения научной степени, полностью согласны и его официальные оппоненты: член-корреспондент РАН, доктор исторических наук профессор Сергей Мироненко, доктор исторических наук Руслан Гагкуев, доктор исторических наук Ольга Павленко.



Конечно, митрополит - человек известный и статусный. Вхожий в такие горние кабинеты, о которых рядовому ученому и рядовому священнослужителю даже помыслить невозможно. Но и научные оппоненты не лыком шиты. Не стали бы разменивать свой авторитет на "одобрямс" в угоду псевдоученому с поделкой, состряпанной на скорую руку "диссертационными неграми".



Особенно показательно в этом смысле присутствие в команде оппонентов Сергея Мироненко: занимая пост руководителя Государственного архива РФ, Сергей Владимирович вступил восемь лет назад в конфликт с министром культуры, и не стал держаться за кресло.



Не изменил себе бывший руководитель ГАРФ (с 2016 года - научный руководитель) и сейчас. Восторгов в его оценке тихоновской работы, мягко говоря, немного. Оценка такая: концепция Шевкунова имеет право на существование, но с ней можно спорить. Ничего обидного, впрочем, в такой характеристике нет. Бесспорных исторических концепций в принципе не существует. Есть лишь такие, с которыми спорить опасно. Как, например, Краткий курс истории ВКП(б) - в соответствующую эпоху.



Главное, что смущает оппонентов Тихона (оппонентов не в узкодиссертационном, а в широком смысле), - это чересчур благостная картина империи, которую мы потеряли. По мнению митрополита, ни в ее экономике, ни социальной сфере серьезных проблем не было: "В последние десятилетия существования Российской империи проявлявшиеся долгосрочные тенденции социально-экономического развития не свидетельствовали о нарастании кризисной ситуации в этой сфере... Государственная политика этого периода, направленная на развитие социальной инфраструктуры России, в том числе здравоохранения, образования, науки и техники, транспорта, обеспечивала стране устойчивое развитие в будущем".



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Были лишь "временные сложности и трудности", которые "преломлялись в сознании отдельных групп элиты и населения в оценки достижения предела развития экономической системы в рамках традиционного государственного устройства, за порогом которого прежняя жизнь представлялась невозможной". Короче говоря, выражаясь языком марксистско-ленинской философии, с базисом все было в порядке.



Да и с надстройкой, в сущности, тоже. Просто "отдельные группы", испорченные тлетворным влиянием сами понимаете кого, живя в условиях самодержавия, ограниченного лишь бесправной, то и дело разгоняемой Думой (в политологических штудиях того времени такая система власти описывалась немецким термином "Scheinkonstitutionalismus", "мнимый конституционализм"), не ценили своих возможностей и своего счастья: "Длительное внедрение в общественное сознание идеалов европейского либерализма вызывало пренебрежительное отношение к реальным приобретениям политических свобод".



Словом, ничто не предвещало. Отчего же рухнула эта замечательная, сбалансированная конструкция? Ответ такой: "Важным дестабилизирующим фактором, определившим в значительной мере крушение Российской империи, явился раскол политических элит страны... Чрезвычайная ситуация, вызванная войной, переросла в политический кризис вследствие глубокого раскола политических элит... Определяющим фактором революционных потрясений Российской империи явилось психоэмоциональное состояние общества, ожидавшего улучшения своего существования от перемены государственного устройства".



Ну, это все объясняет: захотели "отдельные группы", возмечтав о несбыточном, раскатать империю по бревнышку - и раскатали. Или все-таки не все объясняет? Увы, есть ощущение, что не все. Что кандидатская митрополита Симферопольского и Крымского при всех ее неоспоримых достоинствах тему далеко не закрывает.



Авторы: КИРИЛЛ ИВАНОВ