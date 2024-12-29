 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 30.12.2024
17:00  Бандеровцы пытаются разбомбить нефтепровод "Дружба". Не могут попасть
16:42  Что изменится в жизни россиян с 1 января
16:39  Россия в Telegram: 2024-й стал годом сплоченности, которой не было никогда ранее
16:08  МГУ. Митрополит Тихон (Шевкунов) защитил диссертацию "Крушение Российской империи: факторы взаимоотношений власти и общества"
16:00  Байден и Зеленский сделали ставку на войну до конца: эксперты прогнозируют "наступ", - МК
15:54  Не терять главы: в Грузии после инаугурации стабилизируется политическая обстановка, - "Известия"
13:56  Мастера "Уралвагонзавода" с интересом разбирают трофейные "Леопарды" и "Абрамсы", - Military Watch Magazine

13:54  Россия укомплектовала первый полк зенитно-ракетных комплексами большой дальности С-500
13:51  Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить, - Захар Виноградов
13:45  США ввели очередные санкции против автопрома "свободной" Японии
10:58  Новый Казахстан. Идеологический блок: итоги года, - Данияр Ашимбаев
10:53  Тимофей Бордачев: Поглощение Канады разрушает стереотипы в политике
10:43  "Французы – лидеры среди переселенцев в Россию по духовно-нравственной визе", - Рафаэль Фахрутдинов
10:39  Бизнес на колесах: как мандат помогает депутату Турлыханову продавать автобусы, - Orda.kz
10:36  США прекращают украинский газовый транзит, - Тая Сильвергельм
10:30  Главные признаки украинской деградации. Сословное общество серьезных людей, - Ростислав Ищенко
10:19  Мутная нефть: Индия шантажирует Россию, - СП
10:07  Умер 39-й президент США в 1977–1981 гг. доживший до 100 лет Джимми Картер
10:05  Власти Китая пытаются остановить волну задержаний бизнесменов
08:14  Финляндия ищет якорь от танкера с российским бензином: след на дне есть, а якоря нет
00:58  В Афганистане запретят окна, через которые можно увидеть женщин
00:55  Великобритания: безумие шпиономании пробило очередное дно, - В.Малышев
00:52  Майдан и "ядерка по Лондону", - Ростислав Ищенко
00:46  Война с НАТО. У России теперь другие цели и задачи, пора это объявить, - Захар Виноградов
00:28  Дожить до инаугурации. В США могут организовать переворот, чтобы не пустить Трампа к власти, - СП
00:11  Грузинский урок для всех. Битва за кресло президента Грузии окончена
00:05  Около 97% миграционного прироста РФ в 2024 году обеспечили выходцы из Средней Азии
00:04  Крестовый исход: христианские общины покидают Ближний Восток, - Альберт Калашян
Воскресенье, 29.12.2024
20:58  Бывший футболист сборной России Алексей Бугаев погиб на СВО
18:50  Эпоха Путина: самое важное еще впереди, - Петр Акопов
18:45  Деньги, ямы и смертельные ДТП: Orda подводит итоги проекта "Нет дорог - нет налогов"
18:37  Год прокси-войны: "Ось сопротивления" сменила "центрального нападающего"
17:26  Ильхам Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета в Актау
14:21  Развлечение йеменцев последних дней: охота на американские беспилотники MQ-9 (видео)
13:57  Катастрофа в Актау и загадки авиации
13:48  Каких атак стоит ожидать от хакеров в 2025 году
13:42  Дурман опасных химер. В 2024 году мир не стал справедливее, - Сергей Кожемякин
13:41  Китай запустил первый десантный корабль нового поколения: конкуренция с военной армадой США
13:25  Событие недели в СВО. Блокада Великой Новоселки
13:22  Казахстан. Игра по-крупному. Часть 2: Как паук-монополист забирает все ставки себе
13:17  Второй ушел: зачем парламент Южной Кореи отстранил и.о. президента, - К.Фeнин
13:05  Глобальное воровство, дары смерти и борьба за уран. Хроники смуты: декабрь 2024 года, - Игорь Нагаев
12:36  Китайские роботы-гуманоиды Хунху, Рэй и др. выступят на Всемирных играх в Чэнду, - Чжан Жуйжуй
12:07  В будущем году мир столкнется с новыми потрясениями... Одна война будет следовать за другой, - Слободан Янкович
12:01  Юджель Оздемир: "Ультраправые набирают силу": эта тенденция погубит Европу в 2025 году
11:41  В истории с катастрофой самолета авиакомпании Azal торчат британские и украинские "уши", - ФСК
11:31  К территориальным претензиям Трампа следует отнестись всерьез, - Игорь Караулов
11:25  Как США угробили свой военный флот, - В.Прохватилов
11:22  Остановка транзита российского газа разделит Украину на две части, - Глеб Простаков
11:15  В Грузии вступил в должность еще один президент - Михаил Кавелашвили. Госпожа Зурабишвили отказалась передавать ему символы власти
11:09  В Южной Корее при посадке разбился пассажирский Boeing 737-800 из Бангкока - более 179 погибших
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Россия в Telegram: 2024-й стал годом сплоченности, которой не было никогда ранее
16:39 30.12.2024

Итоги года, первая часть.

2024-й неумолимо близится к своему завершению. И сегодня мы предлагаем оглянуться назад и вспомнить, каким он выдался для России. Стоит отметить, что по важности и насыщенности на события - это время стало одним из самых заметных и знаковых для нашей страны.

1. Для начала хотелось бы остановиться на процессах внутри. И речь, прежде всего, о мартовских выборах. Для России они прошли, по сути, в военных условиях, и тем показательнее стали результаты. В то время, как коллективный Запад все грезил об общественном расколе. И захлебывался в своих влажных мечтах о том, что их бесконечные санкции сломят русский дух. Россияне отвесили им такого морального леща, что мало не покажется! Во-первых, в выборах, приняло участие рекордное количество граждан (77,4% избирателей). А во-вторых, поддержка президента Путина только лишь возросла (свои голоса за него отдали почти 76 миллионов человек). И вот уж где лучше всего вспоминаются бессмертные строки Федора Тютчева: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…".

Эти забугорные либералы ведь действительно не понимают, как без условного итальянского Пармезана и испанского Хамона наши люди могут жить и поддерживать действующую власть. И уж тем более не знают, что мы и свои деликатесы за последнее время научились делать не хуже.



2. Почему так? Ответ достаточно прост. В нынешнем году российский народ достиг небывалого уровня солидарности, чему хотелось бы посвятить отдельный пункт. 2024-й стал годом сплоченности, которой не было никогда ранее. И речь не только о выборах. Именно в этом году произошел невероятный всплеск волонтерского движения. Огромное число людей жертвуют свои силы, время и деньги, чтобы помочь фронту. Часто рискуя собственной жизнью. В последний раз подобное наблюдалось, разве что, во время Великой Отечественной. А значит и в этот раз Победа обязательно будет за нами!

3. К слову о Победе. В 2024-м году произошел кардинальный перелом в ходе СВО. Только за 3 осенних месяца наши бойцы освободили от украинских нациков больше территории, чем за весь 2023-й. А общая площадь, занятая российскими войсками в этом году, оценивается в 4,5 тысячи квадратных километров. Это почти 200 отбитых у противника населенных пунктов. Успех штурмовых действий во многом связан с тем, что в нашей армии ощутимо вырос уровень командиров тактического звена - рот и батальонов. Нельзя не отметить и заслуги высшего военного руководства. Напомним, именно в этом году произошла смена министра обороны. И место откровенно засидевшегося на посту Сергея Шойгу занял Андрей Белоусов. Российские успехи на фронте стали настолько ощутимы, что на Западе принялись лихорадочно искать альтернативные сценарии. Одни тут же заговорили о необходимости быстрейшего завершения конфликта. Другие - напротив - о планах ввода на Украину иностранных военных. А что Киев? Пытаясь отвлечь внимание от неудач на передовой, нацисты предприняли откровенную авантюру и наведались в Курскую область. Этот шаг с военной точки зрения стал абсолютно бессмысленным и превратился лишь еще в одну "мясорубку" для ВСУ. В итоге Зеленский исправно следует канонам, уничтожая собственный народ и продолжая войну до последнего украинца.

На этом мы закончим первую часть повествования. Но впереди - еще много всего интересного. Поговорим о Крокусе, положении дел на международной арене, конечно же, об Орешнике и не только. Вторая часть итогов года уже завтра, оставайтесь в курсе. И доверяйте только надежным источникам!

Источник - Россия в Telegram
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735565940


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744
- Год единства и созидания
- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча
- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"
- Идеологический блок: итоги года
- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби
- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC
- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года
- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  