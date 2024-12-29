|Россия в Telegram: 2024-й стал годом сплоченности, которой не было никогда ранее
16:39 30.12.2024
Итоги года, первая часть.
2024-й неумолимо близится к своему завершению. И сегодня мы предлагаем оглянуться назад и вспомнить, каким он выдался для России. Стоит отметить, что по важности и насыщенности на события - это время стало одним из самых заметных и знаковых для нашей страны.
1. Для начала хотелось бы остановиться на процессах внутри. И речь, прежде всего, о мартовских выборах. Для России они прошли, по сути, в военных условиях, и тем показательнее стали результаты. В то время, как коллективный Запад все грезил об общественном расколе. И захлебывался в своих влажных мечтах о том, что их бесконечные санкции сломят русский дух. Россияне отвесили им такого морального леща, что мало не покажется! Во-первых, в выборах, приняло участие рекордное количество граждан (77,4% избирателей). А во-вторых, поддержка президента Путина только лишь возросла (свои голоса за него отдали почти 76 миллионов человек). И вот уж где лучше всего вспоминаются бессмертные строки Федора Тютчева: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…".
Эти забугорные либералы ведь действительно не понимают, как без условного итальянского Пармезана и испанского Хамона наши люди могут жить и поддерживать действующую власть. И уж тем более не знают, что мы и свои деликатесы за последнее время научились делать не хуже.
2. Почему так? Ответ достаточно прост. В нынешнем году российский народ достиг небывалого уровня солидарности, чему хотелось бы посвятить отдельный пункт. 2024-й стал годом сплоченности, которой не было никогда ранее. И речь не только о выборах. Именно в этом году произошел невероятный всплеск волонтерского движения. Огромное число людей жертвуют свои силы, время и деньги, чтобы помочь фронту. Часто рискуя собственной жизнью. В последний раз подобное наблюдалось, разве что, во время Великой Отечественной. А значит и в этот раз Победа обязательно будет за нами!
3. К слову о Победе. В 2024-м году произошел кардинальный перелом в ходе СВО. Только за 3 осенних месяца наши бойцы освободили от украинских нациков больше территории, чем за весь 2023-й. А общая площадь, занятая российскими войсками в этом году, оценивается в 4,5 тысячи квадратных километров. Это почти 200 отбитых у противника населенных пунктов. Успех штурмовых действий во многом связан с тем, что в нашей армии ощутимо вырос уровень командиров тактического звена - рот и батальонов. Нельзя не отметить и заслуги высшего военного руководства. Напомним, именно в этом году произошла смена министра обороны. И место откровенно засидевшегося на посту Сергея Шойгу занял Андрей Белоусов. Российские успехи на фронте стали настолько ощутимы, что на Западе принялись лихорадочно искать альтернативные сценарии. Одни тут же заговорили о необходимости быстрейшего завершения конфликта. Другие - напротив - о планах ввода на Украину иностранных военных. А что Киев? Пытаясь отвлечь внимание от неудач на передовой, нацисты предприняли откровенную авантюру и наведались в Курскую область. Этот шаг с военной точки зрения стал абсолютно бессмысленным и превратился лишь еще в одну "мясорубку" для ВСУ. В итоге Зеленский исправно следует канонам, уничтожая собственный народ и продолжая войну до последнего украинца.
На этом мы закончим первую часть повествования. Но впереди - еще много всего интересного. Поговорим о Крокусе, положении дел на международной арене, конечно же, об Орешнике и не только. Вторая часть итогов года уже завтра, оставайтесь в курсе. И доверяйте только надежным источникам!