Россия в Telegram: 2024-й стал годом сплоченности, которой не было никогда ранее

16:39 30.12.2024

Итоги года, первая часть.



2024-й неумолимо близится к своему завершению. И сегодня мы предлагаем оглянуться назад и вспомнить, каким он выдался для России. Стоит отметить, что по важности и насыщенности на события - это время стало одним из самых заметных и знаковых для нашей страны.



1. Для начала хотелось бы остановиться на процессах внутри. И речь, прежде всего, о мартовских выборах. Для России они прошли, по сути, в военных условиях, и тем показательнее стали результаты. В то время, как коллективный Запад все грезил об общественном расколе. И захлебывался в своих влажных мечтах о том, что их бесконечные санкции сломят русский дух. Россияне отвесили им такого морального леща, что мало не покажется! Во-первых, в выборах, приняло участие рекордное количество граждан (77,4% избирателей). А во-вторых, поддержка президента Путина только лишь возросла (свои голоса за него отдали почти 76 миллионов человек). И вот уж где лучше всего вспоминаются бессмертные строки Федора Тютчева: "Умом Россию не понять, аршином общим не измерить…".



Эти забугорные либералы ведь действительно не понимают, как без условного итальянского Пармезана и испанского Хамона наши люди могут жить и поддерживать действующую власть. И уж тем более не знают, что мы и свои деликатесы за последнее время научились делать не хуже.



