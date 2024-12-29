Что изменится в жизни россиян с 1 января

16:42 30.12.2024 Повышение пенсий, льготные авиабилеты и новые штрафы ПДД



Екатерина Карасева



Январь нового года принесет множество нововведений в разные сферы жизни россиян: от увеличения штрафов за нарушения ПДД до повышения МРОТ, прожиточного минимума и прочих выплат. Кроме того, значительные изменения произойдут в жилищном секторе. О самых важных законах, которые вступают в силу с началом года, - в материале "Известий".



МРОТ и другие пособия



Минимальный размер оплаты труда с 1 января планируют повысить на 16,6 %, таким образом, в 2025 году этот показатель составит 22 440 рублей в месяц (вместо предыдущих 19 242 рублей). Вслед за этим вырастет размер выплат, при назначении которых учитывается минимальный размер оплаты труда, в том числе алиментов, пособий по беременности и родам и больничных.



Помимо этого, с первого числа месяца поднимется и величина прожиточного минимума в России - прирост составит порядка 14,8% к показателю прошлого года. Согласно постановлению кабмина, прожиточный минимум в 2025-м будет равен 17 733 рубля. Важно помнить, что в отличие от МРОТ, который действует по всей стране, регионы вправе сами устанавливать значения такого минимума, причем меньше федеральных величин.



Новая шкала НДФЛ



С начала года в России начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Традиционные 13% продолжат удерживаться в случае доходов, не превышающих 2,4 млн рублей в год, или 200 тыс. в месяц. С более внушительных сумм будет взиматься налог по повышенной ставке в 15%, 18%, 20% или 22%.



При этом повышение ставки не распространяется на доходы участников СВО и дополнительные выплаты для работников северных районов и прочих регионов с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями.



Кроме того, Федеральным законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ вводятся новые налоговые вычеты для малообеспеченных семей с детьми и за сдачу нормативов ГТО.



Пенсии по старости и не только

2025 год начнется со значительных изменений для получающих пенсию по старости. Прежде всего, индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров возобновляется, выплаты повысят на 7,3%. Базой для расчета станет пенсия с учетом всех прошедших индексаций, но прибавку начислят только к той сумме, которую получает работающий пенсионер.



Предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2025 году составит 2 759 000 рублей.



Вслед за увеличением регионального минимума вырастут социальные доплаты тем, у кого размер пенсии вместе с другими соцвыплатами этот минимум не превышает.



Изменения затронут и пенсии по потере кормильца, получать которые независимо от своего возраста и трудоспособности смогут супруги погибших в результате исполнения своих служебных обязанностей военнослужащих, если у них есть ребенок младше 23 лет. При этом они все еще могут официально работать, не теряя выплаты.



Повышенная пенсия: когда придет за январь 2025 года

Пенсионеров в 2025 году ждут приятные изменения



Уход за пожилыми и инвалидами



С нового года пенсионерам старше 80 лет и инвалидам 1 группы не обязательно назначать ухаживающего, чтобы получать ежемесячную доплату в 1200 рублей, она станет начисляться автоматически. После этого выплату будут ежегодно индексировать с учетом инфляции.



При этом такие выплаты в связи с уходом за гражданином младше 80 лет, но нуждающимся в постороннем уходе по заключению врача, больше назначаться не будут, сохранятся только ранее назначенные пособия (до 1 января 2025 года).



Штрафы и ОСАГО



С 1 января 2025 года штрафы за некоторые нарушения ПДД увеличатся в среднем в 1,5 раза. Так, за самое частое нарушение правил - превышение скорости на 20–40 км/ч - взыскание вырастет с 500 до 750 рублей.



Максимальный штраф за превышение скорости на 80 км/ч и выше увеличится с 5000 до 7500 рублей. За проезд на красный сигнал светофора наказание вырастет с 1000 до 1500 рублей, ту же сумму придется отдать в случае несоблюдение правил применения ремней безопасности. За езду по обочине размер взыскания повысится с 1500 до 2500 рублей. Несоблюдение требований разметки и знаков обойдется нарушителю в 750 рублей.



Штраф для водителей в состоянии алкогольного опьянения увеличится с 30 до 45 тыс. рублей. За причинение легкого вреда здоровью при нарушении ПДД размер штрафа вырастет с 2500–5000 до 3700–7500 рублей. В случае среднего вреда здоровью сумма увеличится с 10–20 тыс. до 15–30 тыс. рублей.



В Москве и Санкт-Петербурге за движение по выделенной полосе будут штрафовать на 4500 рублей. Такая же сумма в этих городах предусмотрена за несоблюдение требований разметки и знаков, запрещающих стоянку или остановку. Помимо этого, в 2025 году, чтобы получить скидку на оплату штрафа, водителю будет отведено 30 дней вместо 20 дней, однако сама скидка сократится с 50 до 25%.



Платить и плакать: депутаты разработали поправки к закону об ОСАГО

Отсутствие страховки у виновника ДТП не будет основанием для отказа в компенсации ущерба



Также с первого месяца нового года начинает действовать ряд норм в рамках создания единой системы ОСАГО России и Белоруссии. Таким образом, сведения о договорах ОСАГО, заключаемых в рамках "Белой карты", будут вноситься в АИС страхования, информацией из которой в реальном времени будут пользоваться сотрудники полиции и таможни. В свою очередь, водители после фактического запуска системы смогут в дополнение к договору ОСАГО приобрести расширение его действия на территорию Белоруссии. При этом "Синяя карта" по-прежнему продолжит работать.



Налог на цифровую валюту



С 1 января россиянам придется декларировать сведения обо всех операциях с цифровой валютой, если сумма начисления или списания за год превышает 600 тыс. рублей. В ином случае грозит штраф.



Полученные в результате майнинга средства начнут учитываться в доходах после поступления их на электронный кошелек криптодобытчика в размере рыночной стоимости на дату зачисления. Дальше обращение "цифры" подлежит налогообложению в общем порядке "как доходы-расходы от отчуждения имущества". Если оператор майнинговой инфраструктуры не предоставит в налоговую информацию в установленный законом срок, ему назначат штраф в 40 тыс. рублей.



При этом операции с цифровой валютой не будут облагать НДС.



Изменения для собственников жилья



Новый год принесет множество изменений для владельцев недвижимости. Теперь налог на нее придется заплатить по новой кадастровой стоимости, которая значительно выросла. Однако ограничение в 10%, в пределах которого допускается увеличение налога по сравнению с прошлым годом, сохранится при расчете финальной суммы.



Также повысится размер налога за подаренную недвижимость: ставка 13% останется только для объектов стоимостью до 2,4 млн рублей, в ином случае придется заплатить 15%. От уплаты налога по-прежнему освобождены близкие родственники. Кроме того, дарение недвижимости придется удостоверять у нотариуса.



Еще с 1 января вырастет пошлина за выписку из ЕГРН: бумажный документ обойдется гражданам в 920 рублей, электронная версия - 580. Для организаций стоимость такой услуги составит 2540 и 1640 рублей соответственно.



Льготные авиабилеты



1 января в рамках субсидированных бюджетом авиаперевозок стартует эксперимент по дистанционной продаже льготных авиабилетов. Он распространяется на пенсионеров, членов многодетных семей, граждан до 23 лет, людей с инвалидностью и жителей Дальнего Востока и Калининградской области.



Правительство планирует создать специальный цифровой сервис, взаимодействующий с информационной системой "Портал субсидируемых перевозок". Эксперимент продлится до 1 июля 2025 года, за это время апробируются механизмы электронного подтверждения прав пассажира на покупку билета по специальному тарифу.



Прочее



В 2025 году начнут действовать единые требования к назначению и предоставлению мер социальной защиты. Теперь весь процесс будет проходить электронно с помощью Единой цифровой платформы в социальной сфере и межведомственного взаимодействия с государственными информационными системами. Соответствующие заявления можно будет подавать через "Госуслуги", в некоторых случаях выплаты и льготы назначат автоматически, без необходимости обращения гражданина: это касается пенсий по инвалидности, социальных доплат до ПМ и т.п.



Иностранцы больше не смогут оформлять сим-карты дистанционно: им придется лично прийти в офис оператора для прохождения идентификации по биометрии. Кроме того, на одного зарубежного гражданина запрещено выдавать более 10 абонентских номеров.



В 2025 году начинает действовать закон, благодаря которому в России появится новый вид страхования - долевое страхование жизни. Оно станет еще одним инструментом для долгосрочного инвестирования и накопления денег, так как средства, которое клиенты вкладывают в защиту своей жизни и здоровья, можно инвестировать в ценные бумаги. Причем риски ложатся на страховщика. Если же страхователь сам выбирает направления инвестирования, то ответственность ложится на него.



Также с 25 января иностранцам станет сложнее получить временное проживание в России - теперь его выдадут не ранее трех лет со дня заключения брака с гражданином РФ. В случае официального расторжения союза разрешение аннулируют.



Языковой допрос: Рига лишит часть россиян ВНЖ к ноябрю 2025 года

Для продления резиденции требуют подтверждения знания латышского языка на уровне А2 и анкету с осуждением СВО



В 2025 году расширится перечень лиц, обязанных пройти государственную геномную регистрацию. В список войдут те, кто подвергнут административному аресту. Ранее требование распространялось только на подозреваемых в совершении преступления или осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы.



С 1 января по 31 марта 2025 года ЦБ отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов. При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут регулироваться действующими макропруденциальными мерами. Лимит ПСК продолжит действовать в случае высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.



С 1 января Роструд начнет формировать реестр работодателей, которых уличили в нелегальной занятости сотрудников. В него попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Перечень станет общедоступным, ознакомиться с ним получится на официальном сайте ведомства.



Также в новом году от НДФЛ освободят выплаты волонтерам для возмещения расходов на медицинские услуги, а НДС больше не будет взиматься с ветеринарных услуг, которые оказываются коммерческими клиниками. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735566120





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744

- Год единства и созидания

- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"

- Идеологический блок: итоги года

- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби

- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC

- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года

- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать

