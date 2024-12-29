 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Бандеровцы пытаются разбомбить нефтепровод "Дружба". Не могут попасть
17:00 30.12.2024

ВСУ попытались ударить по нефтепроводу "Дружба" после визита Фицо в Москву. Что известно о последствиях атаки?
Mash: ВСУ атаковали нефтепровод "Дружба" в районе брянского Новозыбкова

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетПовреждение нефтепровода "Дружба"

Украинские военные попытались ударить по нефтепроводу "Дружба" в районе города Новозыбкова в Брянской области. Атака произошла в понедельник, 30 декабря.

По данным Mash, армия Украины атаковала нефтепровод ракетой-дроном "Пекло". В итоге цель так и не была поражена, она не пострадала. В то же время частично было повреждено техническое здание. Также отмечалось, что пострадавших в числе мирных жителей нет.

Как уточняется, это участок нефтепровода - последний в линии заграничной прокачки. Уже затем топливо идет в страны Европейского союза (ЕС).

Вечером 22 декабря президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Политикам удалось увидеться впервые с 2016 года.

На встрече они затрагивали такие темы, как специальная военная операция на Украине и отношения Москвы и Братиславы. Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на переговорах "произошел достаточно обстоятельный разговор" по вопросам энергетики.

Фицо пояснил, что его визит в Россию стал реакцией на слова президента Владимира Зеленского. Украинский политик недавно заявлял, что он против любого транзита газа через республику. В то же время российский лидер подтвердил Фицо готовность страны и дальше поставлять газ на Запад.

В соцсетях премьер-министр Словакии также пригрозил президенту Зеленскому серьезным конфликтом, если Киев не разрешит транзит российского газа через свою территорию. Фицо подчеркивал, что Словакия оказывает помощь Украине и хотела бы ответного проявления солидарности.

Визитом словацкого премьер-министра в Россию оказались недовольны некоторые представители ЕС и сам Зеленский. Он же позднее призвал словаков провести расследование в отношении Фицо.

На фоне произошедшего также выяснилось, что Зеленский предлагал Фицо около 500 миллионов евро в обмен на членство в НАТО. Позже, как указал в оправданиях украинский лидер, он хотел компенсировать Братиславе потери из-за прекращения транзита российского газа. Словакии были предложены альтернативные варианты, но без российского газа.

Фицо, в свою очередь, посчитал Россию более выгодным партнером для Словакии, чем Украину, и отказался от денег Зеленского. Украинский лидер же выразил мнение, что словацкий премьер "борется за деньги, пытаясь преследовать личные интересы".

В настоящее время главной статьей российского импорта для Словакии остается нефть. Ее поставляют через Украину по "Дружбе" для нефтеперерабатывающих заводов венгерской компании MOL.

Источник - lenta.ru
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