Бу Андерссон покинул пост генерального директора компании UzAuto Motors

19:23 30.12.2024

Бу Инге Андерссон (Bo Inge Andersson) покинул пост генерального директора компаний UzAuto Motors и UzАuto Motors Powertrain. Об этом сообщили в пресс-службе UzAuto Motors.



Причина ухода не приводится.



