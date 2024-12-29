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|Бу Андерссон покинул пост генерального директора компании UzAuto Motors
19:23 30.12.2024
Бу Инге Андерссон (Bo Inge Andersson) покинул пост генерального директора компаний UzAuto Motors и UzАuto Motors Powertrain. Об этом сообщили в пресс-службе UzAuto Motors.
Причина ухода не приводится.
На посвященном Андерссону торжественном мероприятии был отмечен вклад шведского специалиста в развитие автомобильной промышленности Узбекистана. В частности, под руководством Андерссона компания:
- заметно увеличила производство. В 2023 году выпущено 395,4 тысячи автомобилей, что на 20% больше, чем в 2022-м. "В 2024 году производственные показатели компании будут не менее значимыми", - ожидают в пресс-службе UzAuto Motors;
- внедрила в массовое производство новые модели - Chevrolet Tracker и Chevrolet Onix;
- стала лидером в СНГ и Центральной Азии по производству легковых автомобилей;
- заняла второе место по значимости рынка для бренда Chevrolet в мире;
- повысила уровень локализации производства до более чем 50%;
- средний чистый доход компании превышал 6%;
- успешно провела IPO (первичное публичное размещение акций) почти на 57 млрд сумов (около $4,5 млн).
Бу Андерссон занял пост гендиректора UzAuto Motors и UzАuto Motors Powertrain в августе 2021 года. До назначения он с 2017 года возглавлял европейское подразделение японского автопроизводителя компонентов Yazaki. С 2009 по 2013 год был президентом "Группы ГАЗ".
Как отмечает Spot, в сентябре текущего года Андерссон акционеров был оштрафован на 5% зарплаты. Штраф был наложен из-за несвоевременного решения проблем, связанных с дебиторской задолженностью компании по внешнеторговым операциям.