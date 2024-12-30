Путин выдвинул требование нелегальным мигрантам в РФ - легализоваться до 30/04/25

19:26 30.12.2024

Путин обязал нелегальных мигрантов покинуть РФ до 30 апреля

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому нелегально находящимся в стране мигрантам предписано самостоятельно покинуть Россию либо легализовать свое пребывание. Сроком обозначено 30 апреля 2025 года.



Согласно ранее принятому закону, миграционный режим высылки вводится с 5 февраля. Особый режим будет применяться в отношении иностранных граждан, которые не имеют законных оснований для пребывания на российской территории. Указанные иностранцы будут включаться в реестр контролируемых лиц до момента их легализации либо выдворения.



Осенью Путин подписал ряд законов, относящих организацию нелегальной миграции к преступлениям особой тяжести. Нарушение закона предусматривает наказание в виде конфискации активов.



Как пишет ТАСС, послабления сделаны для мигрантов, заключивших контракт с Минобороны РФ.



Ольга Расулова

30.12.24