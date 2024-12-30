 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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РосАрмия не спеша выбивает бандеровцев из Часов Яра, - Р.Маркуш
20:23 30.12.2024

Часов Яр накануне Нового года: Сырский совершил роковую ошибку, он не учел, что "москаль маневрирует"
Наши приступили к "расчлененке" бандеровского гарнизона после его "перемоги" на заводе огнеупоров
Радомир Маркуш
30.12.24

Западные и украинские военные эксперты хором утверждают, что ситуация в Часов Яре хоть и напряженная, но стабильная. Эту же песенку поет американский Институт изучения войны (ISW) в явном желании выдать желаемое за действительное.

В своей оперативке, опубликованной 30 декабря, эксперты ISW пишут: "Российские войска продолжили наступательные операции на Часов-Ярском направлении, но не добились подтвержденных успехов. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска продвинулись до улицы Чернышевского и железнодорожной станции в западной части Часова Яра. Однако ISW не обнаружил подтверждения этих заявлений".

Примечательно, что именно на эти "переможные" сообщения "институток" опирается Зе-пропаганда, указывая на оборону Часов-Ярской "фортецi" как на пример для подражания. Правда, воюющий самостийный блогер с позывным "Мучной юдинг", которого точно нельзя заподозрить в симпатии к армии России, утром 30 декабря зрадно сообщил о резком ухудшении для "хероев" ситуации в Часов Яре и о дурости командования "Хортицы", которая повелась на "отступление москалей на заводе огнеупоров".

Главком Сырский вводит на Покровское направление стратегический резерв последней надежды - начинается битва на истощение
Он информирует майданутое общество: "[Россияне] концентрируют внимание севернее и смогли выбить украинские пiдроздiли с ж/д станции. Ошибка непростительная и роковая, но мы все же пропустили этот удар. Москаль маневрирует на этом участке, что очень сильно затрудняет оборону в центре города".

Кстати, 24 декабря этот же "Мучной юдинг" выдал восторженный спич, который, к слову, ввел некоторых наших хайпожоров во вселенскую грусть, а также вызвал прилив ура-патриотизма в "404-й". В своем обзоре он сообщил, что "москаль был полностью выбит с огнеупорного завода. Наши бойцы отбросили русских из главного цеха. В районе Клещевки-Ступочки ВС РФ тоже были выбиты и покинули карьер".

Эксперты ISW хоть и не видели кадров с геолокацией, но на все сто поверили бандеровской стороне. И вот теперь выяснилось, что зря наши враги, как они сами признались, открыли шампанское. По заводу огнеупоров приходят разные новости, но даже укроСМИ вынуждены были признать, что "там идут бои с переменным успехом", дескать, наблюдается "слоеный пирог", поэтому не совсем ясно, где ВСУшники, а где русские штурмовики.

С мест сообщили, что боевики Зеленского держат опорники вблизи выходов из туннелей, но многие из них разрушены тяжелыми ФАБами. Однако самое неприятное для ВСУ заключается в том, что входы в подземелье, которое строилось почти два года, находятся в микрорайоне Северный, а он-то перешел под контроль армии России в ходе стремительной атаки, начатой пару дней назад.

С нашей стороны из Часова Яра идут подтверждения о фактической потере захисниками мкр. Северный. В частности, в "Дневнике Десантника" рассказывается, что "наши войска продвинулись до ж/д станции. Южнее мкр. Новый противник продолжает попытки контратаковать у канала „Северский Донец-Донбасс", где у укровояк были вдоль него окопы. Плюс лесной массив позволяет врагу перебрасывать свои силы незаметно. Накрываем участок артой и ФАБами".

По словам Юрия Подоляки, ВС РФ выбили укровермахт из района ж/д вокзала, что уже очень скоро может обернуться для частей ВСУ в центральной части города оперативным окружением. "Судя по быстрому нашему здесь продвижению в последние несколько суток, противник, сконцентрировав силы на обороне центральной части города, пропустил наш удар с севера", - поясняет военный эксперт.

Для понимания: ж/д вокзал в "фортецi" с северной стороны, откуда зашли наши, прилегает практически вплотную к цеху № 4 завода огнеупоров, а сама станция являет собой крупный логистический узел с 5-ю железнодорожными полотнами, на которых скопились десятки вагонов. От нее до Центрального пруда примерно 200 метров.

Впрочем, об активных боях уже в районе автовокзала, расположенного на улице Лицейной вблизи городского рынка и примыкающего к Центральному пруду с восточной стороны, рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Согласно его оценке, наши занимают более выгодные позиции, но "ВСУ по-прежнему пытаются удержать город, так как его освобождение для российских войск откроет возможности развивать наступление сразу по нескольким направлениям".

Таким образом, для "расчления" гарнизона укровермахта российским бойцам осталось пройти в мкр. "Северный" порядка 200 метров к водоему, а также захватить рынок в мкр. "Октябрьский". Враг это понимает и категорически не хочет оказаться в окружении, особенно на фоне пиара "невзломности хероев".

Интересно это тем, что еще 24 ноября ВСУ перебросили резервные силы из числа элитных подразделений для удержания обороны в районе огнеупорного завода, а теперь, судя по потере захисниками мкр. Северный, многочисленные нацбаты с натовской подготовкой обескровлены.

Тем не менее пока рано говорить об агонии украинской армии в Часов Яре. Врагу удалось создать мощный очаг обороны в Октябрьском, известном еще как мкр. Центральный, в районе здания Горсовета, больницы и квартала пятиэтажек.

Вместе с тем выход наших бойцов к автовокзалу существенно подрывает потенциал "цитадели" и, возможно, указывает на приближение финала уличного сражения в южной части города. Как поясняет наш военный эксперт Борис Рожин, "на этом участке противником организована оборона, напоминающая мне оборону мкр. Канал в мае-июне 2024 г. В основном противник сосредоточен в подвалах, однако ряд огневых точек присутствует и на этажах зданий. На крышах расположены установки РЭБ и выносные антенны систем связи. Зачистка и овладение данным районом - вопрос времени, однако, будет непросто".

Но, похоже, скоро эпицентр боев переместится в Николаевку, которая находится за Центральным прудом и через которую идет основное снабжение гарнизона ВСУ. С потерей врагом мкр. Северный эта задача существенно упрощается.

Источник - svpressa.ru
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