Землю лихорадит: 2025 год "закошмарит" всех солнечными и магнитными бурями - все дело в циклах

00:28 31.12.2024

30 декабря 24



Звезды влияют на нас сильно, но большинство природных катаклизмов носит все же рукотворный характер

Ирина Мишина Ирина Мишина



Никогда раньше в нынешнем веке ученые не предсказывали столько катастроф, сколько в 2025 году. Сильные наводнения, вулканы, землетрясения - это лишь малая доля того, с чем, по мнению ученых, предстоит столкнуться нашей планете в ближайшее время.



Ученые предсказывают сразу несколько глобальных катастроф, которые могут произойти в течение будущего года. Это прежде всего мощные солнечные и магнитные бури. Это связано с тем, что в 2025 году завершается 11-летний цикл солнечной активности.



Эксперты NASA также встревожены: они полагают, что Солнце достигло пика своей 25-летней активности, связанной с солнечными пятнами. В такие периоды на Земле активизируются вулканы. Все известные вулканические зимы происходили именно в эти годы. Например, в 1816 году извержение вулкана Тамбора вызвало аномальные погодные условия: в Баварии летом выпал снег, а в США летом до смерти замерзали остриженные овцы. Если нечто подобное произойдет в 2025 году, это может нанести серьезный удар экономике многих стран.



По крайней мере уже сегодня вулканологи отмечают активизацию вулканов Эджикумбе на Аляске, Анак-Кракатау в Индонезии и Шевелуча на Камчатке.



Американские климатологи из Политехнического института Вирджинии, Леонард Охенхен и Манучехр Ширази прогнозируют, что 2025 год будет чрезвычайно жарким, даже несмотря на ослабление течения Эль-Ниньо. Это окажет влияние на таяние ледников и уровень воды в Мировом океане.



Под угрозой затопления могут оказаться 32 американских города, включая Бостон, Нью-Йорк, Атлантик-Сити и Майами. Может накрыть и отдельные регионы в Гималаях, Индии, Китае и Перу.



Кроме того, эксперты прогнозируют увеличение площади лесных пожаров. Жаркий год может принести проблемы для США, Испании, Канады, Франции и России.



В Атлантике с июня по ноябрь будут бушевать ураганы: ученые прогнозируют не менее 20 мощных штормов. Они окажут серьезное влияние на жизнь людей в США, Мексике, Испании, Китае, Вьетнаме и Индии. Черноморское побережье и города Северного Кавказа тоже попадают в зону риска.



По данным ВОЗ, изменение климата - самая большая угроза здоровью, с которой человечество столкнется в 21 веке. Между 2030 и 2050 годами изменение климата может вызвать до 250 000 смертей в год. И это не абстрактные цифры про события на каком-то другом континенте. Изменения климата в России происходят быстрее, чем где-либо в мире.



"Обильное выпадение осадков, сильные градиенты температуры приводят к наводнениям и ураганам, к засухам, возникновению лесных пожаров - к явлениям, которых раньше не было", - считает член комиссии по экологическому благополучию при ОПРФ Антон Хлынов.



Все эти природные аномалии неизбежно приведут к переселению народов. По прогнозам Росгидромета, к середине XXI века изменения климата заставят сменить место жительства около 200 млн человек. С чем это будет связано? С таким вопросом мы обратились к экологу Руслану Хвостову.



- Это будет связано прежде всего с обмелением рек и сокращением запасов пресной воды. Переселение народов в будущем станет неизбежным. Начнется борьба за ресурсы, и самым дефицитным из них станет пресная вода. Из-за нее будут вспыхивать войны. Качество жизни большинства населения планеты сильно снизится.



"СП": Высыхание рек в России уже стало печальной реальностью. С чем это связано?



- Это следствие вырубки лесов. Когда лесов становится меньше, территория вокруг них превращается в пустыню: ведь лесные массивы - это природный насос, который затягивает влагу вглубь континента. Если нарушить этот процесс, влаги станет меньше, нарушится сток рек и озер, воды в них станет меньше, они высохнут, - резюмировал эксперт.



Уже сейчас ходят мрачные прогнозы о том, что Калининград уйдет под воду, а Москва превратится в пустыню.



Какие еще природные изменения ждут Россию в ближайшее время? С таким вопросом мы обратились к члену комиссии по экологическому благополучию при ОПРФ Антону Хлынову.



- Начнем со столицы. По мнению экологов, климат Москвы уже давно стал близок к степному. Лесов и вообще деревьев все меньше, их исчезновение ведет к тому, что влага быстрее испаряется, поскольку большая часть поверхности в столице забетонирована. Безжалостное использование земли в Москве и Подмосковье под застройку сравнимо с опустыниванием в сухих степях.



"СП": В последнее время много говорят о потеплении климата. Хорошо это или плохо?



- Если для созревания абрикосов потепление - это хорошо, то засуха для зерновых - это плохо. К тому же град, наводнения, перепады температур не всегда благоприятны для культур средней полосы. То есть для сельского хозяйства России потепление может принести негативные последствия.



"СП": В ООН тоже предупредили об угрозе затоплений из-за изменений климата. Тающие гренландские ледники уже близки к точке невозврата, после чего ледяной щит на острове начнет безвозвратно исчезать. В результате некоторые страны и вовсе могут уйти под воду. России это тоже коснется?



- Применительно к России затопление грозит прежде всего Калининградской области. В результате этого знаменитые пляжи в Калининграде могут исчезнуть.



Поднятие уровня воды в море накладывается на таяние вечной мерзлоты. По мнению ученых, подъем уровня моря может коснуться Мурманска, Архангельска и Санкт-Петербурга. При этом ученые отмечают, что климатические риски в России изучены плохо. Не менее опасный процесс - это высыхание рек и морей. Прежде всего это касается Каспийского моря, где активно добывают нефть и газ.



"СП": Как все эти природные аномалии могут отразиться на здоровье людей?



- Больше всего страдают от изменения климата дети и старики. Связанная с экстремально высокой температурой смертность среди людей старше 65 лет увеличилась за последние 20 лет почти на 70%.



"СП": Можно ли все же как-то если не предотвратить, то хотя бы минимизировать все эти негативные природные явления?



- Прежде всего необходимо прекратить вырубку лесов, ведь леса поглощают большую часть вредных выбросов в атмосферу. Также необходимо переходить на "зеленые" и возобновляемые источники энергии. И начинать тут надо с малого: ведь зачастую у нас топят в домах до середины мая, когда температура воздуха уже превышает 20 градусов. Больше надо использовать солнечную энергию, а также-ветровую, геотермальную, малые электростанции.