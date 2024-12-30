Европа проиграет войну России без США. Ей не хватает главного.., - Business Insider

01:01 31.12.2024 Business Insider

Германия

30 декабря 2024

Без США европейские страны НАТО лишены ключевого потенциала, необходимого для борьбы с Россией



Дональд Трамп грозится сократить военное сотрудничество Вашингтона с НАТО, пишет Business Insider. Европа существенно зависит от США в части вооружения для борьбы с ПВО. В случае большой войны с Россией Европе не хватит собственного потенциала, сетует автор статьи.



Европа в существенной степени зависит от США в вопросах использования самолетов и оружия для поражения систем ПВО - эта система известна как подавление средств противовоздушной обороны противника, или SEAD.



Если армия не может выполнить эту важнейшую задачу, ее самолеты становятся уязвимыми целями, лишаются способности наносить удары и защищать [наземный контингент], в результате чего сухопутные войска становятся значительно более уязвимыми и теряют в эффективности.



"Один из важнейших компонентов, которых не хватает Европе, - это SEAD", - признает в интервью BI Тим Робинсон, специалист по военной авиации Королевского аэронавтического общества Великобритании. По его словам, SEAD играет "важнейшую роль", но Европа позволила ей "застояться и завянуть".



На континенте очень мало специализированных платформ SEAD. Самолеты "Торнадо" немецких и итальянских ВВС оснащены американскими высокоскоростными противорадиолокационными ракетами AGM-88 HARM, способными наводиться на радары и обладающими чрезвычайно важной системой определения местоположения излучателей, но в следующем году они должны быть сняты с вооружения.



Другие партнеры по НАТО эксплуатируют самолеты F-16, способные выполнять функции SEAD, но только американские "Боевые соколы" оснащены модулем системы целеуказания HARM для обеспечения большей эффективности SEAD.

Союзники США в Европе все чаще и активнее стремятся заменить старые самолеты на F-35, но лишь некоторые из них также приобретают ракеты AGM-88.



(Эти ракеты обладают высокой эффективностью при выполнении задач SEAD и были поставлены украинским ВВС именно для этих целей, но в меньшей степени пригодны для уничтожения вражеских ПВО - так называемых миссий DEAD, Destruction of Enemy Air Defenses).

"Самолеты F-35 были разработаны специально для того, чтобы иметь возможность действовать против современных ЗРК (зенитно-ракетных комплексов) как в режиме проникающего удара, так и в режиме SEAD/DEAD", - отмечал в начале прошлого года Джастин Бронк, эксперт по воздушной мощи из Королевского института объединенных служб.



Специалист подчеркнул, что истребитель пятого поколения обладает повышенным потенциалом скрытных перемещений, средствами радиоэлектронной борьбы, а также набором активных и пассивных датчиков для обнаружения вражеских ЗРК.



"Несмотря на эти чрезвычайно впечатляющие возможности, простого принятия на вооружение F-35 недостаточно, чтобы решить проблему миссий SEAD/DEAD в Европе", - считает эксперт.

Вследствие сложившегося положения Европа попала в зависимость от США, что выглядит не так уж замечательно на фоне возникающих сомнений в надежности Вашингтона как союзника. Параллельно с этим российско-украинское противостояние продемонстрировало, насколько важно для конфликтов современного типа иметь возможность поражать батареи ПВО противника".



На Украине ни одной из сторон пока не удавалось провести успешные операции SEAD, в результате чего ВВС обеих стран оказались в крайне затруднительном положении, а наземные подразделения вынуждены вести изнурительные бои с большими потерями.

Маттиас Экен, эксперт по противоракетной обороне из аналитического центра RAND Corporation, считает, что важным уроком конфликта на Украине можно назвать необходимость того, чтобы "ВВС обладали способностью находить, подавлять и уничтожать" мобильные ракеты класса "земля-воздух" с целью установления своего превосходства в воздухе "даже против умеренно оснащенных противников".



По словам Экена, ВВС ни одной из западных стран, за исключением США, не обладают превосходящими возможностями SEAD. Все остальные силы государств-членов НАТО "весьма ограничены в проникающих средствах, запасах боеприпасов и опыте применения крупных смешанных ударных комплексов".



Американская мощь SEAD и нехватка соответствующего потенциала в Европе

Генерал-майор армии США в отставке Гордон "Скип" Дэвис, ранее занимавший должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО по вопросам оборонных инвестиций, заявил, что "в случае агрессии подавляющее большинство пригодных к ведению миссий SEAD самолетов будут предоставлены США".



В интервью Business Insider Дэвис отметил, что у США на вооружении есть самолеты-невидимки, а также "проникающие" бомбардировщики (способные преодолевать ПВО - прим. ИноСМИ), необходимые для обнаружения и уничтожения российских ПВО. Кроме того, американские самолеты обладают разведывательными возможностями, "которые НАТО будет очень трудно заменить".

Он предупредил, что, если страны НАТО не будут работать над улучшением своего потенциала SEAD и одновременно с этим лишатся поддержки со стороны США, альянсу "будет сложно противостоять крупной российской агрессии".



В апреле 2023 года эксперты по военным вопросам из американского Центра стратегических и международных исследований в своих аналитических материалах писали, что "НАТО теперь полностью зависит от Соединенных Штатов в плане возможностей проведения миссий SEAD".



Ключевым примером, иллюстрирующим этот тезис, стала масштабная воздушная кампания НАТО над Ливией в 2011 году, в ходе которой США обеспечивали почти все миссии SEAD альянса, хотя изначально они планировали играть в этой операции лишь вспомогательную роль.

В будущем Европа, возможно, не сможет рассчитывать на помощь Вашингтона. Избранный президент Дональд Трамп выступает с резкой критикой НАТО и еще во время своего первого срока пригрозил выйти из альянса, если другие страны-члены не начнут тратить больше на свою оборону.



Европейские страны резко увеличили расходы после начала российской специальной военной операции на Украине. Теперь некоторые из них в процентном отношении к ВВП тратят на оборону больше, чем США (по мнению военных экспертов, такое решение является ответом на российскую операцию, а не реакцией на давление со стороны Трампа).



Однако Европа чрезвычайно остро воспринимает угрозы республиканца. Эксперты предупреждают, что возросших расходов континента недостаточно, чтобы в одиночку поддержать Украину и готовиться к угрозам России. Континент по-прежнему нуждается в поддержке США.



Размышления о российской угрозе



Россия неоднократно угрожала атаковать какую-нибудь другую европейскую страну, а многие государства предупреждали, что такое нападение может произойти в ближайшие несколько лет, особенно если Кремль одержит победу на Украине.

Неясно, станут ли - и даже смогут ли - США прекратить оказывать поддержку европейцам, в особенности - союзникам, и так достаточно тратят на оборону.



Американские войска сейчас настолько интегрированы в происходящее в Европе, что, если в ближайшее время там что-то случится, "они автоматически будут вовлечены", если только США не изменят свою политику и не вернут свой контингент обратно на родину", - утверждает Гордон.



Тем не менее Европа принимает меры по устранению своих недостатков. Например, общеевропейская оборонная компания разрабатывает новую ракету SPEAR-EW.

"Думаю, до всех наконец-то дошло, - отметил Робинсон, однако добавил, что этого недостаточно. - Европейским столицам и, возможно, международным организациям требуется время, чтобы набрать обороты".



Майкл Бонэрт, эксперт по военным вопросам из RAND Corporation, говорит, что на восстановление цепочки поставок необходимых ракет могут уйти годы. Это означает, что "на самом деле нет никаких подходящих вариантов" для покрытия дефицита в краткосрочной перспективе, если США откажутся от прежних масштабов поддержки, заявил он в интервью Business Insider.



По словам Робинсона, Европа обладает развитой промышленной базой, но "проблема в ее разрозненности".

Какое-то сотрудничество уже ведется: так, четыре европейских государства договорились эксплуатировать свои самолеты как единый флот.



Ян Каллберг, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики и научный сотрудник Армейского кибернетического института в академии Вест-Пойнт, считает, что "приобретение [новых систем вооружения], сотрудничество и взаимодействие крайне важны".



По его словам, страны должны объединять усилия по закупкам вооружений и "действовать совместно как многонациональные силы", особенно учитывая, насколько велика Европа и какую огромную территорию может потребоваться защищать.

Устранение дефицита в вопросах потенциала по проведению миссий SEAD в Европе потребует времени, и в этот период континент будет более уязвим для атак. Но Россия продемонстрировала неспособность эффективно использовать свои собственные средства - недостаток, который в конечном итоге может сыграть на руку Европе.

"В ближайшие 10-15 лет у Европы не будет достаточного потенциала по проведению миссий SEAD, - говорит Каллберг, - но российские ВВС и ПВО не могут наладить совместную работу разведки, штабов командования и управления, и им не хватает ресурсов для проведения масштабной модернизации".



"Если начнется война, - продолжает он, - то положение спасет не укрепившийся потенциал Европы, а неспособность России эффективно воспользоваться своим собственным". Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735596060





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