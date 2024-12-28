Newsweek: Российские войска взяли под контроль Курахово

01:16 31.12.2024

Newsweek



США

28 декабря 2024

Карты показывают сдачу ключевого украинского города после двухмесячной осады



Российские войска взяли под контроль Курахово, пишет Newsweek. По мнению авторов, этот ключевой город в Донецкой области станет прочным плацдармом для дальнейших операций.

Тео Берман (Theo Burman), Джон Фэн (John Feng)



По сообщениям местных СМИ, российские войска взяли под контроль город Курахово в стратегически важной Донецкой области после двухмесячной осады.

Институт изучения войны сообщил, что российские войска 24 декабря добились успехов в западной части Курахова, развив наступление, начатое в середине октября.



Журнал Newsweek связался с Министерством обороны России по электронной почте для подтверждения наступления, но ответа не получил.



Почему это важно



Донецкая область - одна из четырех украинских областей, которые российские войска взяли под контроль вскоре после начала спецоперации в 2022 году. Именно там развернулись ключевые сражения конфликта.



Путин назвал Донбасс главной целью для российских войск в 2025 году, и успехи в Курахове - шаг к его удержанию в будущем. Российские военные выделили значительные ресурсы на захват города, перебросив в его предместья примерно 35 тысяч военнослужащих для двухмесячной осады.



Что нужно знать



Украинские власти подтвердили, что российские войска добились успехов вокруг Курахова, а группировка войск "Хортица" сообщила, что Украина потеряла контроль над рядом позиций в Донецкой области вокруг города.



Российские военные начали осаду еще в октябре, перебросив в район значительные военные силы и пехоту и усилив нажим на украинских защитников. По данным Института изучения войны, Россия увеличила количество бронетанковых атак на город.



Украинская разведка предполагает, что российские силы сейчас сосредотачиваются в регионе, чтобы закрепить успехи, достигнутые после недавней наступления, при этом артиллерийские обстрелы украинской военной инфраструктуры под Донецком продолжаются.



Что говорят люди



Представитель группировки войск ВСУ "Хортица" Виктор Трегубов заявил в эфире украинского телевидения: "За последние 24 часа на Кураховском направлении произошло около 31 боестолкновения. В городской части Курахова и в районе Дальнего, Дачного и Успеновки штурмовые группы противника пытаются прорвать наши боевые порядки".



"Они перемещаются небольшими группами, пытаясь закрепиться в зданиях или обойти городскую застройку на окраинах. То обстоятельство, что они нападают небольшими группами, отнюдь не означает, что их численность мала. 8-я и 29-я российские армии, 90-я танковая дивизия, 20-я мотострелковая дивизия, 5-я и 110-я отдельные мотострелковые дивизии - все они действуют против нас в этом районе", - добавил Трегубов.



Чего ждать дальше



Взятие Курахова обеспечит России прочный плацдарм, с которого она сможет развернуть новые операции. Однако Институт изучения войны предрекает российским войскам трудности при дальнейшем продвижении, поскольку ВСУ закрепились под поселком Кураховка западнее города.