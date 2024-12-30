РосАрмия пытается прорваться в Суджу. Идут тяжелые встречные бои, - СП

09:11 31.12.2024

Курская дуга, 30 декабря: ВСУ опять рвутся в Коренево, в районе Кругленького жестокие бои

Пленные сообщают о расстрелах побратимов, которые задают вопрос: за что мы здесь умираем?



Александр Ситников



Из Курской области приходит противоречивая информация о тяжелых встречных боях и многочисленных "мясных" штурмах ВСУ. Наши источники сообщают, что "северяне", преодолевая упорное сопротивление оккупантов, после зачистки населенного пункта смогли закрепиться в селе Черкасская Конопелька.



Также враг выбит из окрестностей Агронома, в котором держит оборону 61-я ОМБр ВСУ. Зафиксирован драп до полуроты "хероев". Вместо них прибыло подкрепление, которое пытается вернуть утраченные позиции.



Согласно обновлению карты бандеровского портала DeepState (заблокированного в нашей стране), ЛБС проходит в нескольких сотнях метров от Махновки, которая с Суджей фактически представляет одно целое. Что касается Малой Локни, то бои идут практически на северной окраине. Наши наступают вдоль трассы ЗВК-024 и параллельной ей ж/д дороги. Жарко севернее Гуево и в районе Николаево-Дарьино.



В свою очередь противник продолжает "наступ последней надежды" в направлении Коренево. Враг, используя шведские гусеничные БМП Stridsfordon 90, предпринял пять контратак, которые были отражены "северянами". Только здесь уничтожен взвод оккупантов.



По данным нашего Минобороны, за сутки потери ВСУ составили более 310 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, 10 боевых бронированных машин, шесть автомобилей и артиллерийское орудие.



Однако не все так просто. Тг-канал "Северный ветер" опубликовал тревожный спич: "Накануне в "Интернете" было опубликовано очень много информации об успешных действиях "северян" в Курской области. Победы действительно есть. Бесстрашные стремительно развивают успех, освобождая родную землю.



Однако не стоит "бежать впереди паровоза". Противник регулярно перебрасывает в Курскую область резервы со всех направлений, в Суджанском районе идут ожесточенные бои, а наше главное оружие - это люди, жизни которых гораздо важнее побед в "Интернете".



Юрий Подоляка пишет, что в ходе контратаки в Кругленьком, возможно, ВСУшникам удалось выбить наши части из населенного пункта, который мы взяли пятью днями ранее. Военный эксперт поясняет: "Угроза для противника была настолько очевидна, что он не мог не действовать (либо надо было откатываться на юг и оставлять самым северным своим рубежом обороны Малую Локню)". Дескать, именно поэтому были задействованы мощные силы.



Тем не менее (по состоянию на 30 декабря) бандеровские источники не подтвердили успех "хероев". Согласно инсайдерским раскладам Генштаба ВСУ, которые сейчас гуляют в укрнете, "в Суджанском районе украинская армия отвоевала несколько позиций к востоку от села Кругленькое", которое якобы перешло в серую зону. Судя по всему, наблюдаются "качели", и, самое главное, - в Сети не появились кадры, подтверждающие контроль врага над населенным пунктом. Можно даже не сомневаться, что видеозаписи с жовто-блакитным прапором, будь они в кадре, уже крутили бы по Зе-телевидению.



В сводке нашего оборонного ведомства сообщается, что ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника, в том числе в районе Кругленького, в населенных пунктах Александрия, Викторовка, Гуево, Казачья Локня, Лебедевка, Никольский, Рубанщина, Русское Поречное, Свердликово, а также Басовка, Беловоды и Журавка в Сумской области.



Таким образом, логично говорить о густом "тумане войны", который накрыл Кругленькое. В этом плане лучше дождаться фото и видео с места событий, чем ссылаться на текстовые сообщения, пусть и авторитетных наблюдателей. Зато можно точно сказать, что враг понес катастрофические потери в зоне вторжения, причем такие, которые даже иезуитская Зе-команда не может скрыть.



В украинских городах набирает обороты так называемый "майдан вдов", которые требуют пролить свет на судьбу нескольких тысяч "потеряшек" из распиаренной 47-й ОМБр "Магура", которая перемалывается в Курском приграничье. Показательно, что женщины требуют раскрыть пусть горькую, но правду, а не отписываться стандартной формулой "пропал без вести".



"В большинстве своем маловероятно, что к женам и матерям, которые не смогли уберечь своих близких от людоловов из ТЦК, вернутся даже тела уничтоженных солдат. Командование 47-й ОМБр, как и большинство других бригад, отправляет в „мясные штурмы" людей без документов и мобильных устройств - эта мера направлена также на невозможность опознания тела", - комментирует "Северный ветер".



Масла в огонь "майдана вдов" подлил некий офицер-"магуровец" Игорь, который рассказал о внесудебных расправах в элитной бригаде. "Есть много случаев в ВСУ, которые по понятным причинам не афишируют: когда кто-то напился, схватил оружие и положил своих. И свои его должны были застрелить", - как о норме в 47-й бригаде поведал "магуровец".



Со слов пленного офицера из "Магуры" Сергея Ивашко стало известно, что в бригаде получили распространение расстрелы якобы за пьянство, хотя на самом деле идет "обнуление" неугодных. "Эта внутренняя грызня украинских националистов могла бы быть неинтересна родственникам мобилизованных в ВСУ, однако вместе с „нелояльным" убивают и присутствующих солдат, которые якобы стали жертвами пьяного офицера", - поясняет "СВ".



Интересную информацию в этой связи привел паблик "ЗеРада". "Когда в США на закрытых совещаниях стали задавать бандеровским командирам неудобные вопросы о правах человека, то янки получили простой и исчерпывающий ответ, что без этих драконовских мер ВСУ давно уже бы проиграли", после чего за океаном просто закрыл глаза на полпотовщину в незалежной. Ведь "это другое".