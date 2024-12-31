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Китайско-американская граница может пройти по Филиппинам, - Ю.Тавровский
10:17 31.12.2024

31.12.2024 | ЮРИЙ ТАВРОВСКИЙ

Станет ли архипелаг очередным штатом США?

Новоизбранный президент США Дональд Трамп с удовольствием шокирует мировое сообщество все новыми внешнеполитическими сюрпризами. То объявит о намерении купить Гренландию, то предложит Канаде стать 51-м штатом Соединенных Штатов Америки. В геополитических шутках Трампа, конечно, есть доля шутки. Но стоит серьезно рассмотреть возможность реализации некоторых вариантов развития событий в предстоящие годы его правления. Пассионарность Трампа убедительно проявилась, например, в его первый срок правления, когда он свои угрозы наказать Китай конвертировал сначала в торговую войну, а затем распространил ее на другие фронты – технологический, гонконгский, синьцзянский, тайваньский...

Антикитайские инстинкты Трампа будут толкать его на все новые действия, в том числе довольно неожиданные. Так, он может выдвинуть идею фиксации возобновленного американского доминирования на Филиппинах в форме ассоциированного членства (Пуэрто-Рико, Гуам, Виргинские острова и др.) или даже полноценного вхождения в США как очередного, 51-го "суверенного субъекта" Федерации.

Ускоренное вовлечение Манилы в антикитайскую стратегию началось еще при Байдене, когда националистически настроенного президента Родриго Дутерте (2016-2022 гг.) сменил Фердинанд Маркос- младший, унаследовавший от своего отца, правившего Филиппинами с 1965 по 1986 год, готовность следовать за Вашингтоном в "кильватерном строю". За считаные месяцы Маркос-младший подписал с Байденом документы, которые возвращают стратегически расположенным островам роль "непотопляемых авианосцев" в районах растущей напряженности в Тайваньском проливе и Южно-Китайском море. Новые документы расширили правовую базу присутствия американских войск на островах, который дают неоценимый выигрыш в контроле за действиями ВВС и ВМС КНР за пределами первой линии островов в Тихом океане… Манила вошла в "треугольник" с Токио и Вашингтоном, который стал одной из несущих конструкций всего Восточного фронта глобальной холодной войны – от Канады до Австралии. На Филиппины уже завезли пусковые установки для ракет среднего радиуса действия "Тайфун" (Typhoon), способных доставать до территории Китая. Наконец, Филиппины позволяют использовать себя как зачинщика конфликта в Южно-Китайском море, создавая для Пекина проблему, потенциально превосходящую тайваньскую.

Неудачные для проамериканских сепаратистов в Тайбэе результаты выборов в 2024 году лишили их контроля над парламентом Тайваня и возможности легально провозгласить "суверенитет". Именно такое развитие событий обозначено Пекином как "красная линия", пересечение которой повлечет военные действия. Теперь роль "ловушки для дракона" перешла к Филиппинам. В случае официального присоединения этой страны к США в той или иной форме военно-стратегическая ситуация в Тихоокеанском бассейне претерпит коренные перемены и создаст для Китая новые масштабные риски. КНР и США станут чуть ли не соседними государствами, а территориальные претензии Манилы станут уже американскими.

Притязания США на Филиппины имеют давние исторические обоснования, уходят еще во времена войны с Испанией в 1898 году. Тогда Мадрид утратил власть не только над этой колонией, но также над Кубой, Пуэрто-Рико, Гуамом, Виргинскими и Северными Марианскими островами. Филиппинцы недолго радовались свободе – после недолгого сопротивления патриотов американцы установили свой контроль над всем архипелагом. В 1916 году Филиппины официально стали "зависимой территорией США", а в 1935 году получили статус "автономии в составе США".

Позорное бегство после разгрома японцами во время Тихоокеанской войны (1942-1945 гг.) подорвало престиж "непобедимых янки" и усилило позиции националистов. Их действия приблизили провозглашение независимости. Это произошло вскоре после разгрома Японии в июле 1946 года. Однако менявшие друг друга президенты и военные клики оставались под контролем Америки, проводили в своей внешней политике проамериканский курс.

Карикатура из китайской прессы

Традиция ориентации на США глубоко укоренена в правящих на архипелаге элитах и даже в широких слоях простых людей, испытавших сильное воздействие американского образа жизни. Из числа приехавших в США на заработки филиппинок традиционно набирается прислуга в богатые дома. Вольнонаемные филиппинцы работают поварами на военных базах и в посольствах по всему миру. Обещания серьезных материальных благ в случае присоединения к США может повлиять на немалую часть филиппинцев и облегчить местным властям соответствующие политические процедуры. После недолгой обработки населения проамериканскими СМИ и НПО можно будет даже провести референдум.

В случае успеха на Филиппинах "креативно мыслящие" советники Трампа могут подсказать ему попробовать распространение такой формы экспансии и в других странах и регионах, в том числе на Тайване. Похоже, в Вашингтоне всерьез собираются начать новый передел мира.

Источник - fondsk.ru
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