ЕАЭС выходит на новые горизонты Евразии... и не только, - Д.Нефедов

10:19 31.12.2024 31.12.2024 | ДМИТРИЙ НЕФЕДОВ



Востребованность ЕАЭС на Ближнем Востоке, Юго-Восточной Азии и в Центральной Америке растет

От ОАЭ до Малайзии, от Индонезии до Никарагуа



На заседании Высшего Евразийского экономического совета 26 декабря были утверждены основные направления международной деятельности Евразийского Экономического Союза (ЕАЭС) на 2025 г. Среди приоритетов – продолжение диалога по торгово-экономическим вопросам с ближайшими соседями, развитие сотрудничества с государствами – наблюдателями при Союзе, углубление взаимодействия с ключевыми интеграционными объединениями Евразии, Африки и Латинской Америки, международное позиционирование Союза как полюса экономического притяжения. Особое внимание уделено повышению транспортной связанности ЕАЭС с активно развивающимися рынками третьих стран путем развития евразийских транспортных коридоров, а также на создании благоприятных условий для бизнеса участников Союза в сфере ведения внешнеэкономической деятельности. В целях создания и развития "бесшовного" транспортного пространства и общего рынка транспортных услуг евразийской "пятерки" в 2024 году согласован ряд нормативно-правовых актов и руководящих документов.



По итогам заседания в Ленинградской области статус наблюдателя при ЕАЭС получил Иран, присоединившись в этом качестве к Кубе и Узбекистану. В более широком контексте, к концу текущего года обозначились стратегические тренды во взаимоотношениях ЕАЭС со многими дружественными странами. Речь идет о том, что индустриальные "драконы" Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, такие, как Малайзия, ОАЭ, Египет, а также Тунис и Никарагуа официально обозначили свою заинтересованность в подписании с РФ и ЕАЭС соглашений о зоне свободной торговли, трансформируя евразийское интеграционное объединение во все более значимый фактор общемировой экономики и торговли.



Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и ОАЭ в середине декабря с. г. завершили переговоры о заключении соглашения об экономическом партнерстве, предусматривающего создание зоны свободной торговли. Об этом заявили в Москве министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев и государственный министр по вопросам внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аль Зейуди.



"Проект соглашения должен пройти процедуры внутригосударственного согласования, предшествующие его подписанию", – уточнили в ЕЭК. Предполагается, что после вступления соглашения в силу примерно в середине 2025 года преференциальным режимом будет охвачено более 90% общего объема взаимной торговли и более 85% ее товарного ассортимента.



"Соглашение с ОАЭ – важная веха, учитывая роль этой страны как глобального хаба в регионе. Документ придаст дополнительный импульс торговле между сторонами, которая и так показывает беспрецедентный рост с начала 2020-х. А также создаст системную основу для развития кооперационных связей", – отмечает А. Слепнев. Схожее мнение у главы минторга ближневосточной страны Тани бен Ахмеда Аль Зейуди: "ОАЭ и ЕАЭС развивают плодотворные отношения, основанные на общей приверженности долгосрочному экономическому росту и экономической диверсификации. Завершение переговоров о заключении соглашения об экономическом партнерстве углубит наше взаимодействие. И позволит нам развивать многочисленные синергические связи". Преференциальный режим торговли между ЕАЭС и ОАЭ значительно увеличит объем российско-эмиратской торговли, в первой половине 2024 г. только в "ненефтяном" измерении составившей 13,7 млрд. долл., что почти на треть больше аналогичного периода 2023 года.



По данным Минэкономразвития РФ (21 октября с. г.), документ будет, среди прочего, регулировать на двусторонней основе вопросы либерализации тарифов, таможенного и отраслевого сотрудничества, электронной торговли, интеллектуальной собственности, мер таможенно-тарифного регулирования национальных рынков.



Переговоры ЕЭК с Тунисом, конец ноября с.г



Переговоры ЕЭК с Тунисом, конец ноября с.г



В конце ноября с. г. в ЕЭК состоялись переговоры с министром торговли и развития экспорта Туниса Самиром Абидом. Согласно официальному коммюнике, "стороны договорились инициировать процесс формирования совместной исследовательской группы для изучения целесообразности заключения соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Тунисом". Также отмечается, что в настоящее переговоры о заключении ЗСТ ведутся и "с Египтом: на данный момент проведено 6 раундов переговоров". Подписание соглашения планируется не позже 1-го квартала 2025 года.



Схожая тенденция проявляется во взаимоотношениях ЕАЭС с Малайзией. На переговорах 27 ноября в Куала-Лумпуре министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Эльдар Алишеров и заместитель генерального секретаря Министерства инвестиций, промышленности и торговли Малайзии Мастура Ахмад Мустафа договорились организовать в Москве в январе 2025 г. совместный семинар с участием представителей ЕЭК, стран ЕАЭС и Малайзии. Для выработки дальнейших совместных шагов по экономическому сближению Евразийского союза и Малайзии.



Завершение переговоров в Куала-Лумпуре, конец ноября с.г



Завершение переговоров в Куала-Лумпуре, конец ноября с.г



Немаловажно в этой связи и подписание в мае РФ и Малайзией Соглашения "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения на доходы между странами", вступающего в силу с января 2025 года. Согласно документу, ставка налога у источника доходов в виде дивидендов устанавливается в 10% при 25-процентном участии в капитале в течение года и 15% – в остальных случаях.



Ставка налога по процентам и роялти (вид лицензионного вознаграждения в рамках соглашения) составляет 10%. Также в документе предусмотрены исключения по дивидендам и процентам для правительств и государственных компаний. По мнению сторон, такое соглашение ускорит привлечение обоюдных инвестиций и облегчит взаимодействие сторон налоговой сфере. Аналогичные документы с теми же параметрами предусмотрены к подписанию между Малайзией и другими странами ЕАЭС в первом квартале будущего года.



Здесь надо отметить высокую стабильность и платежно-покупательную способность дирхама ОАЭ и малайзийского ринггита: первый используется во взаиморасчетах Эмиратов с 30 странами, включая Россию; второй – во взаиморасчетах Малайзии более чем с 40 странами, причем с российской стороной взаиморасчеты в этой валюте частично проводятся с 2023 года. Ринггит "получил широкое признание во всем мире, эта валюта активно используется на международных рынках". В январе 2023 г. со ссылкой на торгпреда Малайзии в РФ Хайфила Элми Джамила сообщалось об изучении малайзийскими властями "возможности взаиморасчетов с российскими предприятиями и организациями в нацвалютах. Должен быть спрос и должно быть предложение, а сейчас наш товарооборот не такой значительный в сравнении с другими странами". Но правительство все равно изучает этот вопрос, "так как получает много запросов от российских компаний, желающих расплачиваться с малайзийским бизнесом в нацвалютах".



В свою очередь, посол Индонезии в России Хосе Антонио Морато Тавареш на днях подтвердил подготовку "важной договоренности с ЕАЭС": уже завершено пять раундов переговоров об учреждении зоны свободной торговли РФ / ЕАЭС с крупнейшей мусульманской страной мира, и есть твердая уверенность в том, что "в следующем году будет заключено соглашение о зоне свободной торговли".



Переговоры ЕЭК и Никарагуа, 12 декабря с.г.



Переговоры ЕЭК и Никарагуа, 12 декабря с.г.



Вопросы дальнейшего сотрудничества между ЕЭК и правительством Никарагуа были обсуждены в середине декабря с. г. в Москве в ходе первого заседания совместной рабочей группы по взаимодействию сторон. Кстати, меморандум "О взаимодействии" между ЕЭК и правительством Никарагуа был подписан 17 января 2024 года. Сопредседатели рабочей группы согласовали алгоритм работы на 2025 год, включая проведение очередного заседания рабочей группы не позже весны будущего года в Манагуа, причем "с подключением к его работе Евразийской бизнес-миссии в Никарагуа". При этом Лауреано Ортега, советник президента и глава никарагуанской делегации, подчеркнул значимость для социально-экономического развития Никарагуа "более тесного сотрудничества со всеми странами ЕАЭС", отметив такие перспективные и уже осваиваемые направления взаимодействия, как создание цифровых платформ для электронной торговли, энергетика, переработка агропромышленного сырья, швейное производство, химическая и мебельная отрасли.



Заинтересованность в активизации прямого диалога между предпринимателями подтвердил исполнительный секретарь Делового совета ЕАЭС Сергей Михневич, предложив в ближайшей перспективе подписать меморандум между бизнес-сообществами обеих сторон. Никарагуанская делегация одобрила это предложение.



Таким образом, можно уверенно констатировать рост международной экономической востребованности Евразийского союза к концу 2024 года и с перспективой на 2025 год. Источник - fondsk.ru

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