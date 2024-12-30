Ракеты и БПЛА хуситов роем атакуют американский авианосец USS Harry S. Truman

10:26 31.12.2024

Йеменские хуситы из радикальной исламистской группировки "Ансар Аллах" атаковали ракетами и беспилотниками американский авианосец USS Harry S. Truman. Об этом сообщает Al Mayadeen.



"Целью был авианосец США USS Harry S. Truman. Атака происходила с использованием большого количества беспилотников и крылатых ракет", - передает телеканал.



28 декабря США и Великобритания атаковали позиции йеменских хуситов в ответ на их атаку гиперзвуковой баллистической ракетой израильской военно-воздушной базы "Неватим" в пустыне Негев.