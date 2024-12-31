 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сеульский суд выписал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Еля. За превышение власти
10:30 31.12.2024

Токсичное рукопожатие с Зеленским довело президента Южной Кореи до импичмента и ордера на арест
Сергей Рыжов. 31.12.2024

Южнокорейскоеагентство Yonhap News сообщает, что Западный окружной суд Сеула выдал ордер на задержание бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Еля, в начале декабря отстраненного о власти в порядке импичмента за попытку незаконного ввдения в стране военного положения.

Суд одобрил запрос Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) на выдачу ордера в отношении Юн Сок Еля. Его обвиняют в руководстве неудачным введением военного положения 3 декабря, организации восстания и злоупотреблении властью.

Суд также утвердил ордер на обыск президентской резиденции в сеульском районе Йонсан в связи с этим расследованием.

Ордер на задержание был выдан после того, как Юн Сок Ель проигнорировал все три повестки с требованием явиться на допрос в связи с кратковременным введением военного положения.

Представитель правоохранителей сообщил, что ордер на задержание действителен в течение недели, до следующего понедельника, и что после задержания экс-президент может содержаться в Сеульском центре содержания под стражей в Уйване, к югу от Сеула.

"Однако остается неясным, может ли Управление по расследованию коррупции задержать Юн Сок Еля, поскольку Служба безопасности президента заблокировала следователям доступ в комплекс президентского офиса и в официальную резиденцию Юна для проведения недавно одобренных судом обысков, ссылаясь на соображения военной безопасности", – говорится в публикации.

Хотя Юн Сок Ель обладает президентским иммунитетом от уголовного преследования, по закону эта привилегия не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене, добавляет агентство.

Отметим, что этот казус для Южной Кореи не случайность, а закономерность. Большая часть ее бывших президентов закончила либо в тюрьме или под судом, либо была убита в ходе переворотов или покушений.

Так, самый первый глава Южной Кореи после разделения полуострова, Ли Сын Ман (1948–1960) был свергнут после массовых протестов против авторитарного правления. Его преемник Юн Бо Сон (1960–1962) был свергнут военным переворотом. Организатор этого переворота и следующий диктатор Пак Чон Хи (1962–1979) был убит собственным начальником разведки после длительного авторитарного правления.

Президент Чхве Гю Ха (1979–1980) также был смещен после военного переворота. Генерал Чон Ду Хван (1981–1988) был приговорен после президентства к смертной казни за коррупцию и репрессии (позже наказание заменено на тюремный срок). Его преемник Ро Дэ У (1988–1993) был приговорен к 22 годам тюрьмы за коррупцию и незаконное обогащение.

Уже в нулевые президент Но Му Хен (2003–2008) был подвергнут импичменту, а по окончании каденции покончил с собой из-за коррупционного скандала. Его преемник Ли Мен Бак (2008–2013) после президентства также был осужден за коррупцию, получил 15 лет тюрьмы, но был помилован Юн Сок Елеем – тем самым, ордер на арест которого был выписан вчера.

Наконец, президентка Пак Кын Хе (2013–2016) была подвергнута импичменту и арестована за коррупцию. Приговорена к 24 годам тюрьмы, позже была помилована своим преемником.

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Источник - Политнавигатор
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