Все с ужасом ждут 2025 год: вот что предсказал Жириновский

10:41 31.12.2024

Вице-спикер Госдумы Чернышов нашел предсказание Жириновского об "объединении Русского мира" в границах СССР



Заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов нашел в архивах записки бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского о будущем России. Как уточнил вице-спикер Госдумы, в них умерший политик предсказал "объединение Русского мира" в границах СССР.



"Жириновский предсказал объединение Русского мира в границах СССР в 2025 году. Перебирая архивы, нашел очень важные бумаги, которыми хочу поделиться. Записки с мыслями или как теперь говорят пророчествами Владимира Вольфовича Жириновского", – написал он в Telegram.



Чернышов опубликовал фотографии двух листков бумаги, на которых в хронологическом порядке упоминаются великие, по мнению экс-лидера ЛДПР, события: Французская революция 1791 года, объединение Германии в 1871 году, Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года. Кроме того, Жириновский записал еще одно событие, которое, как он полагал, должно произойти в будущем – это "объединение Русского мира в границах СССР как минимум в 2025 году и в границах славянского мира как максимум в 2040".



Вице-спикер Госдумы назвал Жириновского "человеком потрясающей мудрости, который предсказал многие эпохальные события. Чернышов призвал изучать "пророчества" политик и делать из них выводы.