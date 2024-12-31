Пашинян выбрал политический террор, - Анатолий Матвийчук

10:49 31.12.2024

Пашинян выбрал политический террор

31.12.2024 Анатолий Матвийчук



Последние новости с Еревана наводят на грустные мысли. Пашинян в преддверии Нового Года, преподносит совсем не праздничные подарки. Военное сближение с Францией, заключенное соглашение с Италией о безопасности, политические игры с Киевом говорят о том, что ОДКБ для Армении уже не фактор безопасности, а раздражитель для новых западных друзей. Пикировка Пашиняна и Лукашенко, на саммите высшего Евразийского Экономического совета, где Армения является председателем ЕАЭС и где по причине якобы КОВИД 19, Пашинян отсутствовал, говорит о назревших проблемах между Арменией и остальными членами ЕАЭС. Кроме изменения вектора внешней политики, Пашинян зачищает внутреннее политическое поле от противников его политики. Многие политические деятели, лидеры общественных движений, вынуждены покинуть страну из за угрозы ареста и расправы.



Так, по запросу Еревана, в Москве был задержан бывший министр обороны Армении, генерал Аршак Карапетян. По заявлению правительства Армении, Карапетян ранее был объявлен в международный розыск по ряду статей УК Армении. Аршак Карапетян занимал должность министра обороны Армении с начала августа 2021 года по середину ноября того же года. В связи, с поражением и сдачей Нагорного Карабаха, выступил с резкой критикой лично Пашиняна и его правительства. Под его руководством было создано движение Всеармянский фронт, лидером которого он является сегодня. .В своих выступлениях Аршак Карапетян высказывается за сохранение традиционных ценностей, стратегическое сотрудничество с Россией в военном и экономическом плане. В политическом плане движение ратует за смену политического курса страны в результате смены правительства конституционным путем.



Пашинян, понимая, что он как лидер проигрывает, своим оппонентам, следуя примерам своих новых западных друзей, приступил к их изоляции и дискредитации. По заявлению правоохранительные органов России, генерал- майор Аршак Карапетян, отпущен без каких-либо ограничений в свободе пребывания и передвижения.