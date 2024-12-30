Против жены и брата Испанского премьера Педро Санчеса возбуждены коррупционные расследования

11:12 31.12.2024

Над другом Атамбаева в Испании сгущаются тучи?



28 декабря 2024 - Карыпбай кызы Толгонай



Председатель правительства Испании Педро Санчес пытается предотвратить коррупционные расследования в отношении своей партии и членов своей семьи, сообщает politico.eu.



​В настоящее время ведутся три отдельных процесса, затрагивающих близких к Педро Санчесу людей: по делу его жены и брата, а также по делу о предполагаемом взяточничестве со стороны высокопоставленных членов его партии.



​Супруга Педро Санчеса, Бегонья Гомес, с апреля находится под следствием в связи с обвинениями в том, что она использовала свое положение супруги премьер-министра, чтобы повлиять на заключение государственных контрактов, а также по обвинению в присвоении программного обеспечения университета Комплутенсе, где она работала. 18 декабря она в третий раз предстала перед судом, отрицая свою вину.



​Брат Педро Санчеса, музыкант Давид Санчес находится под следствием в связи с предполагаемыми нарушениями при приеме на работу в качестве директора Управления исполнительских искусств в юго-западной провинции Бадахос, Испания. Он предстанет перед судом 9 января 2025 года.



​Хосе Луис Абалос, влиятельный представитель Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП), был привлечен к ответственности после февральского ареста его советника Колдо Гарсии (обвиняются в получении незаконных комиссионных в обмен на предоставление государственных контрактов во время пребывания Хосе Луис Абалоса на посту главы Министерства транспорта. Колдо Гарсия, по словам бизнесмена В.Альдамы, заверил, что часть комиссионных ушла в ИСРП).



​Также выдвинуты дополнительные обвинения в адрес других видных социалистов.



Напомним, речь идет о том самом главе правительства Испании Педро Санчесе, который в свое время призывал власти Кыргызстана освободить Алмазбека Атамбаева. Последний сразу же после освобождения улетел в Испанию.