В наступающем году РФ увеличит присутствие на иностранных рынках через ЕАЭС, - Елизавета Борисенко

11:35 31.12.2024

31 декабря 2024,

В союзную силу: Россия открывает новые возможности в Большой Евразии



Россия в 2024 году существенно укрепила свои позиции на евразийском пространстве. Большую роль в этом играет ЕАЭС, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В частности, союз расширяет сеть партнерств: в 2025 году ожидается заключение нескольких соглашений о свободной торговле, например, с Индонезией, Египтом, Индией. Россия из-за большого количества ресурсов и полезных ископаемых может выступить гарантом продовольственной и энергетической безопасности для будущих партнеров союза. Кроме того, РФ разрабатывает Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке. Что в нее войдет - в материале "Известий".



Повышение роли России на Евразийском пространстве

Президент России неоднократно заявлял, что национальная экономика, несмотря на санкции, избежала полной изоляции и остается одним из ключевых участников мировой торговли, развивая при этом логистику и географию сотрудничества. Так, за два года рост ВВП составил около 8%, а зарплаты в реальном выражении увеличились на 9%.



Возможности для развития экономики РФ в нынешних условиях дает в широком смысле Большая Евразия, которая в последнее время становится одним из центров нового многополярного мира. На этом пространстве появляются новые точки экономического роста, сконцентрированы запасы энергоресурсов, сырья, металлов, пресной воды, а также проходят ключевые транспортные логистические пути, связывающие Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион.



Все эти ресурсы эффективно аккумулирует, в частности, Евразийский экономический союз. В 2023 году внутренний товарооборот в нем стал рекордным с момента учреждения союза в 2014-м - 7,4 трлн рублей, увеличившись практически вдвое. А за январь – апрель 2024-го взаимная торговля между странами ЕАЭС выросла на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Внутри ЕАЭС активно развивается торговля в валютах государств, входящих в него. Так, в настоящее время товарооборот РФ со странами союза в нацвалютах превысил 90%, где стороны уже подходят к возможному пределу, сообщал ранее вице-премьер Алексей Оверчук. Поскольку экономический рост РФ во многом связан с развитием соседних стран, Россия создает условия для процветания их экономик, пояснил политик.



- Россия укрепляет позиции на евразийском пространстве - об этом свидетельствует и сотрудничество в рамках ЕАЭС, - сказал "Известиям" заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Александр Королев.



Помимо этого, РФ предлагает создать еще и новую архитектуру безопасности в Евразии. Так, она предлагает наладить диалог со всеми участниками процесса. В первую очередь новая система стабилизирует обстановку на континенте, ведь соседи должны уметь договариваться.



"Будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании. "Для всех" означает, что и европейских, и натовских стран, безусловно, тоже. Мы живем на одном континенте, что бы ни происходило, нельзя географию поменять, нам так или иначе придется сосуществовать и работать вместе", - говорил в июне Владимир Путин.



Россия также разрабатывает Евразийскую хартию многообразия и многополярности в XXI веке, в которой будут обобщены инициативы, выдвинутые на различных форумах по безопасности, в том числе на Минской конференции, которая прошла с 31 октября по 1 ноября. К документу также присоединились Белоруссия, Казахстан, Киргизия - к слову, члены ЕАЭС, а также Таджикистан и Узбекистан. При этом и здесь Москва не захлопывает дверь перед западными странами, подчеркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.



Расширяя партнерство, Россия, как и в целом ЕАЭС, сталкиваются с рядом трудностей, обращают внимание эксперты. Большинство из них связаны с санкционным давлением Запада.



- Мы сохраняем свои позиции на евразийском пространстве, однако санкции влияют на нашу экономику, и нам в чем-то приходится уступать конкурентам. Есть нюансы, когда наши партнеры поддаются давлению Запада, - говорит "Известиям" эксперт по СНГ политолог Андрей Суздальцев.



Например, в том числе из-за опасения вторичных санкций некоторые новые партнеры отказываются полностью переходить на расчеты в национальных валютах с Москвой и развивать финансовую интеграцию, использовать ту же платежную систему "Мир". Это приводит к тому, что товарооборот с такими партнерами ограниченный, заметил Александр Королев.



Заключение новых торговых соглашений с ЕАЭС

Пока наибольшую конкретику для развития межгосударственных отношений предлагает именно ЕАЭС. В 2024 году в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК, постоянно действующий регулирующий орган ЕАЭС) завершили подготовку соглашения о свободной торговле с ОАЭ. Ожидается, что его подпишут в 2025-м. Будущий документ поддержит тренд на существенный рост торговли с ОАЭ как с глобальным экономическим хабом в регионе. Так, активизация сотрудничества с Эмиратами раскроет новые возможности для российского бизнеса на рынке стран Персидского залива, а также расширит сетку партнерств, которые сейчас формируют ОАЭ. По словам министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева, более 90% от нее будет включать преференции, охватывающие свыше 85% всех товарных линий, а экономия на пошлинах для экспортеров ЕАЭС составит до $75 млн в год. "Это, конечно, будет давать свой эффект для роста поставок. Видим, что торговля имеет все шансы вырасти с нынешних $13 млрд до $15–17 млрд, может, до $20 млрд в среднесрочной перспективе, - это то, что касается наших поставок. И также эмиратские поставки будут расти", - сказал он.



ЕАЭС сейчас активизировал консультации о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Индией. Практическая работа по потенциальному соглашению начнется в 2025 году. А для подписания подобного соглашения с Египтом остается буквально последний шаг. Ожидается создание ЗСТ с Индонезией.



Безусловно, подобные соглашения позитивно отразятся на России со стратегической и экономической точек зрения.



- Россия не находится в международной изоляции, а только усиливает свое присутствие среди стран Глобального Юга. Практически все, с кем ведутся переговоры, очень зависят от поставок импорта продовольственной продукции, и РФ может помочь им в решении этих вопросов. То же самое можно сказать и про энергетическую безопасность. Так, Россия может усилить свою роль и как гарант продовольственной и энергетической безопасности, - говорит Александр Королев.



В основном страны, с которыми будет заключено соглашение, заинтересованы в импорте российский продукции. Речь идет о зерне, удобрениях, кукурузе, угле, стали, алюминии, железе, подчеркивает эксперт.



Наибольшей популярностью на рынках ЕАЭС пользуются российские углеводороды (на них приходится 90% поставок из России), а также продукция агропромышленного комплекса. Например, техническая конопля для производства масла, муки, каш.