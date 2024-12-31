Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева, - О.Хавич

11:39 31.12.2024 31.12.2024



Олег Хавич

автор издания Украина.ру



Разброс нефтяных котировок в 2024 году превысил 30%, однако это не идет ни в какое сравнение с ценами на газ в Европе, разница между нижним и верхним показателем которых составляет более чем два раза.

Нефтяные "качели": решения ОПЕК+ и конфликты на Ближнем Востоке

Основными факторами, которые влияли на глобальный нефтяной рынок в 2024 году, стали попытки стран-экспортеров нефти не допустить резкого падения цены на это сырье путем сохранения ограничений на добычу, а также различные конфликты на Ближнем Востоке.

Еще в конце 2023 года организация ОПЕК+, объединяющая страны-экспортеры нефти, объявила о дополнительных добровольных сокращениях добычи нефти на 2024 год на 2,2 миллиона баррелей в сутки, из которых 1,3 миллиона баррелей приходилось на Саудовскую Аравию и Россию.

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Напомним, что Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) была основана в 1960 году, и ныне в ее состав входит 13 государств, среди которых неформальным лидером является Саудовская Аравия. Страны ОПЕК контролируют около 2/3 мировых запасов нефти, порядка 35 % от всемирной добычи сырой нефти и 50% ее мирового экспорта. ОПЕК+ – это расширенный формат ОПЕК, образованный в ноябре 2016 года, в который вошли еще 10 стран (14% мировой нефтедобычи) во главе с Россией.



1 февраля 2024 года на очередном заседании Мониторингового комитета ОПЕК+ объемы добычи нефти было решено оставить без изменений. По результатам мероприятия высказывались прогнозы о диапазоне цены нефти эталонной марки Brent в $85-90 за баррель в феврале. При этом в день заседания ее цена на бирже ICE в Лондоне превышала $81 за баррель, а на следующий упала ниже $77, впервые с середины января 2024-го.



Украинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе

Однако решение ОПЕК+ было ни при чем, поводом послужили мирные переговоры между Израилем и ХАМАС, от которых ожидали завершения конфликта на Ближнем Востоке. Впрочем, этого не случилось, спустя неделю цена отскочила до $82, до середины марта колебалась между $80 и $84, а 14 марта впервые с ноября 2023-го превысила $85. Поводами послужили, в частности, первое за семь недель снижение запасов нефти в США, а также остановка на ремонт ряда российских нефтеперерабатывающих заводов.



18 марта цена Brent впервые за 4,5 месяца превысила $87, и остаток месяца она торговалась в коридоре $84-88. Вверх котировки толкала ситуация в Красном море: поскольку суда в основном перестроились на значительно более протяженные маршруты вокруг Африки, в обход опасной акватории, усилились ожидания роста спроса на топливо.



3 апреля Мониторинговый комитет ОПЕК+ подтвердил сохранение ограничений на добычу нефти, и уже на следующий день цена Brent впервые с октября 2023-го превысила отметку в $91 за баррель. Дополнительным фактором роста цены стала конфронтация между Израилем и Ираном. Аналитики и вовсе ждали подорожания до $95. Однако, продержавшись выше $90 почти две недели, 17 апреля котировки просели ниже $87, и до конца месяца Brent торговалась вблизи $87-88, – сказались данные о неопределенности в экономике Китая, а также высокая инфляция в США. А 1 мая цена упала ниже $83: США отчитались в росте запасов нефти, хотя рынки ждали их снижения.



Украинский журналист, политолог, политический аналитик, собственный корреспондент издания Украина.ру в Восточной Европе

Весь май Brent торговалась в основном между $81 и $84, с редкими просадками ниже $81 и скачками выше $85. Вверх цену толкали напряженность на Ближнем Востоке в целом и нападения на суда в Красном море в частности, а придавливали – периодические признаки деэскалации и данные о росте запасов нефти в США. С 29 мая по 4 июня произошло самое длительное непрерывное снижение нефтяных котировок: цена Brent закрывалась снижением 5 сессий подряд, и просела с $83,43 до $77,27, при этом 4 июня впервые с февраля цена опускалась ниже отметки $77. Причиной послужили как снижение геополитических рисков на Ближнем Востоке, так и опасения по перспективам мировой экономики.



Однако тренд на снижение удалось переломить после того, как 2 июня страны ОПЕК+ продлили соглашение о сокращении добычи нефти на весь 2025 год. До конца июня котировки в основном восстанавливались, а 2 июля впервые за два месяца превысили $87 за баррель – на очередном накале ближневосточной обстановки, ожиданиях сбоев производства нефти в США из-за разрушительных последствий урагана "Берил", а также на хорошей летней динамике спроса на топливо в мире. Но большую часть июля нефть дешевела, в последние дни месяца опускалась ниже $78 на разочаровывающих экономических данных Китая, провоцирующих ожидания ослабления спроса. В августе цены на Brent прыгали от $75 до $81, к концу месяца они колебались в коридоре $76-79.



В первых числах сентября произошел обвал цен: 6 сентября Brent опускалась ниже $72 впервые с июня 2023-го, а 10 сентября – ниже $69, впервые с декабря 2021-го. Причиной послужили макроэкономические данные США и Китая, на которых усилились ожидания ослабления спроса и опасения касательно переизбытка предложения. 26 сентября цена составляла $71 за баррель, но, начиная со следующего дня, Brent дорожала максимальные в 2024 году семь сессий подряд. Причиной послужили военная операция Израиля в Ливане, а также атаки Ирана на Израиль. В результате 7 октября торги закрылись выше $80 – впервые с конца августа и в последний раз в текущем году.



Во второй декаде октября цена Brent откатилась к диапазону $70-76, в котором колебалась остаток месяца. При этом цена закрытия чаще демонстрировала снижение, что стало реакцией на ожидание дальнейшего ослабления напряженности на Ближнем Востоке. Кроме того, в октябре Ливия возобновила поставки нефти, которые были приостановлены с августа.



В ноябре цена Brent продолжила колебания между $70 и $76, но потом котировки вернулись к колебаниям вблизи $72-73 за баррель и с тех пор в основном держатся в этом диапазоне. Вниз их тянут данные о слабом спросе в Китае, избрание Дональда Трампа, который пообещал "бурить, бурить, бурить", то есть снизить цены на нефть, и опасения избыточного предложения сырья на рынке.

На принятое 5 декабря решение ОПЕК+ продлить ограничения на добычу нефти рынок практически не отреагировал. По мнению аналитиков, это связано с тем, что геополитические риски, которые подталкивали цену нефти к $80 за баррель, пока отошли на второй план.



Газовый рынок Европы: заложник действий Украины

Хотя разброс нефтяных котировок в 2024 году превысил 30%, однако это не идет ни в какое сравнение с ценами на газ в Европе, разница между нижним и верхним показателем которых составляет более чем два раза. Так, если 23 февраля цена газа на газовом хабе TTF в Нидерландах составляла €22,93 за МВт-ч (€240,77 за 1000 кубометров), то 2 декабря – уже €48,4 за МВТ-ч (€508,2 за 1000 кубометров). По состоянию на 26 декабря газ торговался по цене €45,85 за МВт-ч (€481,43 за 1000 кубометров).



На графике европейской газовой цены есть два скачка, и оба они связаны с действиями киевских властей. Первый – это начало военной авантюры в Курской области. Если в конце июля газ в Европе стоил €336,1 за тысячу кубометров, то после того, как в начале августа украинские войска захватили газоизмерительную станцию в Судже, через которую осуществлялся транзит российского газа в Европу, цены на этот энергоноситель на хабе TTFподскочили до €431,76 за тысячу кубометров. Драйвером роста газовых котировок выступили опасения относительно транзита российского газа через территорию Украины.



Далее цены несколько снизились, поскольку транзит продолжился, а страны ЕС 19 августа достигли планового показателя заполненности подземных хранилищ газа (ПХГ) в 90%, и закупки газа несколько замедлились. К началу отопительного сезона 2024/25 годов ЕС накопил в хранилищах 105,7 млрд кубометров газа. Такой объем запасов был достигнут 28 октября, ПХГ перед началом отопительного сезона были заполнены на 95,3%. Затем страны Евросоюза начали расходовать запасы, при этом устойчивый отбор газа начался 4 ноября.



Безусловно, это должно было привести к определенному росту цены на газ. Но именно в это время из Киева стали все чаще звучать заявления о том, что Украина с 2025 года не будет пропускать через свою территорию газ в Европу – причем не только российский, но и формально принадлежащий Азербайджану и даже европейским компаниям. И цена на газ в ЕС подскочила с €408,35 (31 октября) до €508,2 (2 декабря) за тысячу кубометров.



Это оказалось классическим "выстрелом в ногу". Дело в том, что "Нафтогаз Украины" по принципу "качай или плати" получает от "Газпрома" за транзит фиксированную сумму – около $70 миллионов в месяц (то есть около $840 миллионов в год). При этом сам "Газпром" продает газ в Европе по биржевым ценам, и сами украинские аналитики оценивали возможную прибыль российской газовой монополии от продажи газа в Европу в $5 миллиардов – но еще до резкого повышения цен. Кроме того, подобное поведение Киева вызвало увеличение закупок российского газа странами ЕС, причем даже теми, кто ранее отказывался от его потребления.

К примеру, Чехия, которая летом 2023 года объявила о "полной независимости от российского природного газа" и сократила импорт почти до нуля, в ноябре 2024 года возобновила его импорт через Словакию и Венгрию. Согласно данным информационного агентства TASR, в годовом исчислении Чехия нарастила закупки российского газа на 530%.



Трамп требует от Евросоюза увеличить закупки газа из США, Катар грозится остановить поставки СПГ в ЕС в случае экологических штрафов, а Украина объявила о прекращении транзита российского газа с 2025 года.



По итогам января – ноября 2024 года суммарные объемы поставок российского газа в европейские страны достигли 49,6 млрд кубометров. Таким образом, за 11 месяцев Россия нарастила поставки газа в ЕС на 25%. При этом основной прирост обеспечили трубопроводные поставки, которые увеличились на 26%, до 30,3 млрд кубометров. Это приблизительно 11,1% от всего трубопроводного газа, импортируемого в Европу, причем поставки через "Турецкий поток" составляют 5,6%, а транзит через Украину – 5,5%. Годом ранее РФ поставляла в Европу по трубопроводам 8,4% импортируемого таким способом газа.



Экспорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в том же направлении увеличился на 18,2%, до 19,3 млрд кубометров. Доля РФ здесь выросла до 7,1% против 5,7% годом ранее. С начала года на долю России в импорте СПГ в ЕС пришлось 18,3%, тогда как в январе – ноябре 2023 года этот показатель составлял 14%.

Во время общения с прессой после заседания ЕАЭС 26 декабря, президент России Владимир Путин подчеркнул, что Киев, перекрывая транзит российского газа, по сути наказывает Европу, где цена газа уже выросла под $500 за тысячу кубометров.



"Контракта нет, и за 3-4 дня заключить его невозможно. Его не будет. Они объявили, что не будут продлевать контракт, а потом осознали, что для них самих это проблема. Засуетились. Начали обращаться, по сути, ко всем подряд, чтобы кто-то вместо НАК "Нафтогаз Украины" заключил с нами контракт на транзит по территории Украины, чтобы соответствующие структуры Венгрии, Словакии, Турции, Азербайджана заключили контракт на транзит через территорию Украины. Проблема в том, что у "Газпрома" контракты длительные – до 2035-го, до 2049-го годов, и чтобы изменить ситуацию, связанную с транзитом, надо вскрывать эти контракты. Это очень сложная процедура, трудноразрешимая, неразрешимая", – разъяснил Путин.



Но временщики, которые ныне управляют Украиной, явно неспособны заглянуть в будущее на столько лет вперед. Источник - Украина.ру

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