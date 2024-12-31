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Экспансия США в Арктике: зачем Трампу Гренландия? - О.Розанов
11:57 31.12.2024

31.12.2024 | ОЛЕГ РОЗАНОВ

Соседям Америки скоро может быть не до смеха

Избранный президент США Дональд Трамп выступил с рядом экспансионистских заявлений, шокировав мировую общественность, назвав в числе прочего "абсолютной необходимостью" владеть Гренландией в целях "обеспечения нацбезопасности и свободы во всем мире".

"Назначая нового посла в Дании, которая контролирует иностранные и оборонные дела Гренландии, г-н Трамп в воскресенье ясно дал понять, что его предложение о покупке этой территории в рамках первого срока может в следующем сроке стать сделкой, от которой датчане не смогут отказаться.

Судя по всему, он жаждет заполучить Гренландию как из-за ее стратегического расположения в то время, когда таяние арктических льдов открывает новые возможности для коммерческой и военно-морской конкуренции, так и из-за ее запасов редкоземельных минералов, необходимых для передовых технологий", – пишет The New York Times.

Гренландия является самым крупным островом в мире. Она расположена к востоку от Арктического архипелага и, хотя получила автономию от Дании в 1979 году, все еще зависит нее в вопросах внешней политики, безопасности и финансов. В 1946 году президент США Гарри Трумен предложил Дании 100 млн долларов золотом за покупку Гренландии, богатой запасами урана, золота, нефти, газа и редкоземельным материалам, но получил отказ.

"Правительство Гренландии немедленно отвергло требования г-на Трампа, как и в 2019 году, когда он впервые выдвинул эту идею. "Гренландия наша", – заявил премьер-министр Муте Б. Эгеде в своем заявлении. – Мы не продаемся и никогда не будем продаваться. Мы не должны проиграть нашу долгую борьбу за свободу", – пишет NYT.

Офис премьер-министра Дании был более осторожен, заявив, что правительство "с нетерпением ждет сотрудничества с новой администрацией", отказавшись от дополнительных комментариев по поводу скандальных выпадов Трампа.

Между тем западные эксперты по Арктике не считают "заявку Трампа на Гренландию шуткой".

"Сейчас мало кто над этим смеется", – отметил Марк Якобсен, доцент Королевского датского колледжа обороны в Дании, специализирующийся на безопасности в Арктике.

Он указал, что реакция Дании на заявление Трампа была яростной. Один датский политик назвал это "необычно странным способом быть союзником". Но, по словам Якобсена, гренландцы – которые давно стремятся к независимости – могут попытаться использовать интерес Трампа к их острову "как возможность для дальнейшего укрепления экономических связей с Соединенными Штатами".

С 2009 года Гренландия имеет право объявить о своей независимости, но эта огромная территория с населением менее 56 тысяч человек по-прежнему сильно зависит от Дании и ни разу не заявляла, что стремится к полной независимости. "Интерес Трампа может дать Гренландии возможность для дополнительных инвестиций США, в том числе в туризм или добычу редкоземельных металлов", – считает Якобсен.

"Было ли безумием, когда США приобрели Аляску? Было ли безумием, когда США построили Панамский канал?" – задается вопросом Шерри Гудман, бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Полярного института Wilson Center, аналитического центра в Вашингтоне.

Гудман указала, что заявления Трампа отчасти связаны с тем, что Соединенные Штаты крайне встревожены расширяющимся присутствием в Гренландии Китая.

"Амбиции Пекина в Арктике выросли, и в 2018 году он изложил планы по строительству инфраструктуры и развитию судоходных путей, открытых изменением климата. Г-жа Гудман заявила, что США должны продолжать препятствовать Китаю закрепиться на пороге Северной Америки, но заявила, что гренландцы должны сами решать свою судьбу", – пишет NYT.

"Мы хотим, чтобы все эти территории находились рядом с нашей собственной материковой территорией, чтобы защитить нас, а также не допустить, чтобы противник использовал их в наших стратегических целях, – сказала Гудман. – С другой стороны, есть международное право, международный порядок и суверенитет, а Гренландия по-прежнему является частью Дании".

Дэвид Л. Голдвин, работавший ранее в Государственном департаменте при президентах Билле Клинтоне и Бараке Обаме, в интервью NYT отметил, что Гренландия обладает огромными неосвоенными природными ресурсами, включая более 43 из 50 так называемых критических редкоземельных элементов, используемых для производства электромобилей, ветряных турбин и других чистых технологий.

"Безусловно, если бы Гренландия решила разрабатывать эти ресурсы, она бы стала существенной альтернативой Китаю, хотя именно способность Китая перерабатывать эти полезные ископаемые дает ему нынешнее преимущество", – сказал он.

Однако Голдвин отметил, что Трамп может обнаружить, что коренные общины Гренландии не так сильно хотят добычи полезных ископаемых и ресурсов, как он.

"Маловероятно, что добыча ресурсов может быть навязана нежелающему этого населению, – сказал он. – Более плодотворным путем могло бы стать сотрудничество с датским правительством и населением Гренландии в вопросах безопасной и устойчивой разработки этих ресурсов".

Ведущий эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Михайлов отмечает, что с военной точки зрения для США контроль над Гренландией имеет серьезное значение, принимая во внимание так называемый Фареро-Исландский рубеж, – линию противолодочной обороны НАТО в северной Атлантике между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Этот рубеж располагается в Датском проливе и вдоль Фарерско-Исландского тектонического выступа. Стратегическое значение этого участка Атлантического океана впервые было проявлено во время Второй мировой войны. Тогда британские самолеты не могли эффективно патрулировать Датский пролив, а Германия получила возможность перебазировать свой подводный флот на французское побережье (то есть непосредственно на океанский берег). Поэтому укрепление Датского пролива средствами противолодочной обороны позволило значительно снизить потери конвоев, шедших в Великобританию из США от нападений немецких подводных лодок.

После окончания войны значение линии еще более усилилось. Фареро-Исландский рубеж стал вторым (после линии Нордкап – Медвежий остров) рубежом обороны НАТО в Атлантическом океане от советского подводного флота. В 1950-х годах США разместили по всему рубежу систему наблюдения SOSUS. Ее целью стало обнаружение советских подводных лодок, выходящих в Атлантический океан: в случае начала военного конфликта снабжение войск НАТО в Европе играло бы чрезвычайно важную роль, тогда как присутствие в океане значительного числа подводных лодок противника означало бы неприемлемые потери для НАТО.

Эффективность рубежа снизилась после введения в строй менее шумных российских подводных лодок третьего поколения ("Варшавянка", "Лира" и другие).

Получение более плотного контроля над Гренландией позволит США модернизировать систему SOSUS, не спрашивая разрешения у Дании, что уже отрефлексировали в датском правительстве.

В своих заявлениях о намерении приобрести не только Гренландию, но и Панамский канал, а также сделать Канаду 51-м штатом США, Трамп раскрывает скрытый до последнего времени смысл своего лозунга "Сделать Америку вновь великой".

Трамповская Америка будет возвеличивать себя за счет других стран и народов. Это полезно осознать тем, которые наивно считают, что США их союзник и друг.

Источник - fondsk.ru
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