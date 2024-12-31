На Балканах вскоре будут происходить великие перемены, - Хашмет Бабаоглу

12:00 31.12.2024

SabahТурция

Хашмет Бабаоглу

31 декабря 2024

Sabah: на Балканах вскоре будут происходить великие перемены



В статье для Sabah турецкий колумнист прогнозирует, за какими странами и регионами стоит пристально следить в следующем году. Это Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Ирак и Балканы.

Хашмет Бабаоглу



В Евразии новый год будет очень динамичным, это точно!

Особо остановимся на двух государствах, которые быстро отошли назад для защиты своих собственных границ...

На Иране и России...



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Но прежде!

Не забудьте обратить внимание и на Белоруссию во главеомменты с Лукашенко. Картина может измениться внезапно и прямо там.

Если англосаксы проводят встречи с белорусской оппозицией, то это не просто так.

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Сегодня в общих чертах подчеркну некоторые моменты...

Например, сейчас вы, возможно, сосредоточены на странной авиакатастрофе в Казахстане...

Мне кажется, что нам ни в коем случае нельзя отводить взгляд от Азербайджана.

Важны два момента...

Первый...



Давайте не забывать, что примерно 40% иранского населения составляют азербайджанцы. Так что любые трансформации в Иране будут иметь прямое отношение к Азербайджану...

Второй...

Не надо сразу думать о близости Турции и Азербайджана!

Когда мы говорим об Азербайджане, речь идет об очень серьезном союзнике Израиля на берегу Каспийского моря, в "мягком подбрюшье" России...

А с Казахстаном, расположенным по другую сторону этого моря, все иначе? Нет, конечно!

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Я уже писал об этом, и вы, должно быть, помните...

В Масуде Пезешкиане изрядно чувствуется горбачевская атмосфера.

Разве кто-нибудь до сих пор не понимает, что англосаксонская гегемония хочет подтолкнуть Иран к своего рода "гласности"?

Советую не обращать внимания на жесткую риторику Али Хаменеи. Эти выступления создают впечатление, будто все идет как надо, однако с минувшего лета тегеранский режим переживает колоссальный упадок.

Не знаю, как вы, а я уверен, что буду внимательно следить за Ираном на протяжении всего следующего года...

***

И Балканы...

Для Балкан пробил "великий час" истории...

Я опущу Косово, Албанию, Румынию...

Энергия тех, кто накануне вечером протестовал против президента Сербии Вучича, сигнализировала о приближении новой "эры оранжевой революции"...

Также заметим, что Балканы - "линия старта" великих перемен...

Нужно держаться крепко.

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Записная книжка

Если ты узнал, что для тебя плохо, не отчаивайся. Ведь, с другой стороны, это волшебный способ понять, что для тебя хорошо. (Неджиб Махфуз (Necib Mahfuz) / "Мирамар").