|На Балканах вскоре будут происходить великие перемены, - Хашмет Бабаоглу
12:00 31.12.2024
SabahТурция
Хашмет Бабаоглу
31 декабря 2024
Sabah: на Балканах вскоре будут происходить великие перемены
В статье для Sabah турецкий колумнист прогнозирует, за какими странами и регионами стоит пристально следить в следующем году. Это Белоруссия, Азербайджан, Казахстан, Ирак и Балканы.
Хашмет Бабаоглу
В Евразии новый год будет очень динамичным, это точно!
Особо остановимся на двух государствах, которые быстро отошли назад для защиты своих собственных границ...
На Иране и России...
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Но прежде!
Не забудьте обратить внимание и на Белоруссию во главеомменты с Лукашенко. Картина может измениться внезапно и прямо там.
Если англосаксы проводят встречи с белорусской оппозицией, то это не просто так.
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Сегодня в общих чертах подчеркну некоторые моменты...
Например, сейчас вы, возможно, сосредоточены на странной авиакатастрофе в Казахстане...
Мне кажется, что нам ни в коем случае нельзя отводить взгляд от Азербайджана.
Важны два момента...
Первый...
Давайте не забывать, что примерно 40% иранского населения составляют азербайджанцы. Так что любые трансформации в Иране будут иметь прямое отношение к Азербайджану...
Второй...
Не надо сразу думать о близости Турции и Азербайджана!
Когда мы говорим об Азербайджане, речь идет об очень серьезном союзнике Израиля на берегу Каспийского моря, в "мягком подбрюшье" России...
А с Казахстаном, расположенным по другую сторону этого моря, все иначе? Нет, конечно!
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Я уже писал об этом, и вы, должно быть, помните...
В Масуде Пезешкиане изрядно чувствуется горбачевская атмосфера.
Разве кто-нибудь до сих пор не понимает, что англосаксонская гегемония хочет подтолкнуть Иран к своего рода "гласности"?
Советую не обращать внимания на жесткую риторику Али Хаменеи. Эти выступления создают впечатление, будто все идет как надо, однако с минувшего лета тегеранский режим переживает колоссальный упадок.
Не знаю, как вы, а я уверен, что буду внимательно следить за Ираном на протяжении всего следующего года...
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И Балканы...
Для Балкан пробил "великий час" истории...
Я опущу Косово, Албанию, Румынию...
Энергия тех, кто накануне вечером протестовал против президента Сербии Вучича, сигнализировала о приближении новой "эры оранжевой революции"...
Также заметим, что Балканы - "линия старта" великих перемен...
Нужно держаться крепко.
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Записная книжка
Если ты узнал, что для тебя плохо, не отчаивайся. Ведь, с другой стороны, это волшебный способ понять, что для тебя хорошо. (Неджиб Махфуз (Necib Mahfuz) / "Мирамар").