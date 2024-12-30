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Пять пятилеток Владимира Путина: неразгаданный смысл неожиданного политического маневра, - М.Ростовский
12:07 31.12.2024

Пять пятилеток Владимира Путина: неразгаданный смысл неожиданного политического маневра президента
С момента превращения ВВП в и.о. главы России прошло ровно 25 лет

Это было недавно, это было давно. 31 декабря 2024-го – это не просто самый канун нового года. Это еще и двадцатипятилетняя годовщина того дня, когда Борис Ельцин объявил изумленной России "Я устал, я ухожу", а Владимир Путин стал исполняющим обязанности главы российского государства. Четверть века в ранге самого могущественного, влиятельного и авторитетного лидера страны – это солидный срок даже по историческим меркам. Очень часто даже после меньшего срока на первых ролях политики "застывают": каждый новый этап их деятельности становится ремейком и повторением предыдущего. Но к Владимиру Путину это не относится. Президент РФ постоянно переосмысливает и переоценивает свой политический путь – даже если это переосмысливание означает косвенную критику в его собственный адрес.

Самое показательное, самое яркое, самое пронзительное высказывание ВВП последнего времени. Президент России во время завершающей части своего общения с членами Валдайского клуба, 7 ноября 2024 года: "Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, по которому шла до 2022 года…А это был путь, который был сопряжен со скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на ее подчинение интересам каких-то других стран, которые считали, что они имеют на это право. Россия не может существовать в таком подчиненном или полуподчиненном состоянии". Нет нужды напоминать о том, что до 2022 года президентом нашей страны был тот же самый человек, который занимает эту должность сейчас.

На мой взгляд, это высказывание ВВП полностью раскрывается, если воспринимать его в контексте известного высказывания одного из любимых путинских политических мыслителей Николая Бердяева: "Современные люди духовных исканий проходят через внутреннюю духовную пытку, как раньше проходили через пытку внешнюю". Период с 31 декабря 1999 года по 23 февраля 2022 года вместил в себя очень многое. Но основой, стержнем этого "многого" было приращение богатства страны, повышение уровня жизни ее граждан.

У легендарного председателя совета министров Российской империи Петра Столыпина однажды вырвался "крик души": "Дайте государству двадцать лет покоя, внутреннего и внешнего, и вы не узнаете нынешней России!" Самому Петру Аркадьевичу не довелось осуществить эту мечту. А вот Владимиру Владимировичу – довелось. Конечно, "покой государства" в период его правления до 2022 года не был абсолютным. Но "абсолютный политический покой" невозможен в принципе. По историческим меркам, обозначенный период был временем, когда Россия очень успешно сосредотачивалась на своем внутреннем развитии. Но особенность нынешнего президента состоит в том, что он никогда не удовлетворяется результатами, которые он считает половинчатыми.

Хочешь узнать, что-то у Путина – задай ему жесткий, даже провокационный, но осмысленный вопрос. ВВП скучно, когда ему задают вопросы в стиле "расскажите, пожалуйста, почему вы такой замечательный!" Президент любит вызов, столкновение мнений. Именно в подобных случаях он высказывается наиболее прямолинейно и откровенно. Два примера из недавней прямой линии. Вопрос: "Если бы можно было вернуться в февраль 2022 года, не изменили бы вы свое решение?" Ответ: "О чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022 года, нужно было принимать раньше".

Вопрос: "Ровно 25 лет назад Борис Николаевич Ельцин ушел в отставку, передал он Вам власть и сказал: берегите Россию. Спустя 25 лет как вы считаете, вы уберегли Россию?" Ответ: "Да. Я считаю, что не просто уберег, я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все, что происходило с Россией до этого и после, вело нас к полной, фактически тотальной утрате нашего суверенитета, а без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может". Вот, собственно, и причина появления в мировой политике такого явления как "новый Путин" и ключ к пониманию его дальнейших действий.

Стало известно, каких нелегалов не будут депортировать из России

В 1849 году российская армия спасла престол австрийского императора Франца-Иосифа от полного крушения. Глава кабинета министров этой империи князь Феликс Шварценберг отреагировал на это (в частной обстановке, разумеется) так: "Австрия изумит мир размером своей неблагодарности". Всего несколько лет спустя во время Крымской войны тот же самый император Франц-Иосиф фактически ударил Россию ножом в спину – поддержал на политическом уровне антироссийскую военную коалицию.

В ХХ и XXI веках, по мнению Путина, случилось нечто очень похожее. В период до, во время и после окончания Холодной войны СССР и Россия сделали множество шагов навстречу Западу. Ответом, как считает ВВП, стала попытка превратить Россию в подчиненный элемент западного мира. Но Россия Путина отказалась делать выбор между успешным внутренним развитием и статусом великой державы, способной играть независимую роль в международных делах. Россия Путина считает, что она достойна и того, и того другого.

Борьба за это "и то, и другое" и станет (поправка: уже стала) основным содержанием следующей, уже шестой путинской пятилетки. Интересно, как Россия и мир вокруг России будут выглядеть в момент окончания нынешних президентских полномочий ВВП в 2030 году?

Авторы: МИХАИЛ РОСТОВСКИЙ

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735636020


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