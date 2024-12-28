Неприкрытая нацификация Молдавии, - Святослав Князев

13:16 31.12.2024 Кишиневский режим без всяких стеснений чествует союзников Гитлера



28.12.2024



В Молдове стремительно ускоряется процесс реабилитации и героизации нацизма. Прозападный режим Майи Санду открыто выступает против антинацистских резолюцией в ООН и "на потоке" создает мемориалы в честь союзников Гитлера. Молдаване же категорически против переписывания истории. Но их мнение главу государства, которую избрали за границами страны, похоже, нисколько не волнует. Она уверенно ведет Молдову по гибельному пути Прибалтики и Украины.



Майя Санду в последнее время перешла к неприкрытому навязыванию молдавскому обществу идеологии нацистского ревизионизма. Если раньше открытия мемориальных захоронений и памятных знаков румынским оккупантам из армии Иона Антонеску происходили достаточно редко, то сейчас они посыпались на Молдову, словно град.



24 октября в селе Саратены Леовского района с воинскими почестями был установлен памятный крест и благоустроены двенадцать могил на месте гибели летом 1941 года румынских военнослужащих, вторгшихся в СССР.



11 ноября было открыто кладбище (вдумайтесь в формулировку) "румынских героев, погибших за освобождение Бессарабии в июле 1941 года" в селе Чучуля Глодянского района.



24 ноября мемориальное захоронение румынских оккупантов было торжественно открыто в селе Танатары Каушанского района.



И вот, 24 декабря очередное так называемое кладбище румынских героев с памятником появилось и в селе Ларгуца Кантемирского района.



"Церемония прошла с воинскими почестями - в карауле замечен сотрудник МВД, с участием священнослужителей Бессарабской митрополии (Румынской православной церкви - авт.), с традиционным нарушением Закона Республики Молдова о государственном флаге и с обязательным привлечением детей к акции по героизации союзников Гитлера", - прокомментировал это событие в соцсетях руководитель поискового движения и глава молдавского национального оргкомитета "Победа" Алексей Петрович.



Общественник напомнил о том, что в окрестностях Ларгуцы советские войска долгое время сдерживали многократно превосходящие их по численности силы румынско-немецких оккупантов.



"Мемориал пособникам Гитлера на земле, где каждый десятый житель подвергся пыткам и погибли сотни тысяч, - это настоящий акт кощунства. Около 400 тысяч уроженцев Молдовы сражались в рядах Красной Армии, и мы обязаны помнить об их самоотверженном подвиге! К сожалению, таких памятников в Республике становится все больше, и это вызывает серьезное беспокойство. Уважение к жертвам Великой Отечественной войны должно оставаться священным и нерушимым. Необходимо решительно противостоять попыткам фальсификации истории и защищать память о героях, отдавших свои жизни за освобождение нашей Родины", - отреагировал на произошедшее оппозиционер Вадим Фотеску.



Но одними памятниками союзникам Гитлера кишиневский режим не ограничивается. Делегация Молдовы в ООН открыто проголосовала против резолюции, осуждающей героизацию нацизма и неонацизм.



Причем команда Майи Санду не постеснялась даже оказаться на стороне глобального меньшинства (ведь резолюция была, в конечном итоге, принята 119 голосами), лишь бы остаться "в одной лодке" с США, Прибалтикой, Украиной и Румынией.



"Нелегко подбирать цензурные обороты, говоря о работе молдавской делегации при ООН… эти деятели, бездеятельность которых щедро оплачивается из государственного бюджета, наносят непоправимый ущерб репутации нашего государства… Эти горе-дипломаты позорят не только своих предков, погибших в борьбе против фашизма, но и весь наш многонациональный и мирный народ в целом", - заявил по поводу произошедшего Алексей Петрович.



Депутат из группы "Победа" Регина Апостолова назвала действия режима "предательством памяти предков, которые сражались против нацистской чумы".



"Мы видим, как в угоду политической конъюнктуре переворачиваются с ног на голову исторические факты. Но мы не должны молчать. Мы должны помнить уроки прошлого и бороться с любыми проявлениями нацизма, отстаивать историческую правду и честь памяти наших героев. Это наш долг перед прошлым и будущим поколениями", - отметила она.



А председатель Совета АНО "Евразия" Алена Аршинова сказала, что нацизм стал частью политического ландшафта Молдовы.



То, что прозападные политики называют "борьбой за освобождение Бессарабии", было на самом деле чем-то средним между рабством и геноцидом. Вступив на территорию Молдавской ССР в 1941 году, "румынские освободители" первым делом занялись массовыми грабежами. Офицеры отправляли награбленное домой в Румынию железнодорожными составами.



Затем жителей оккупированной советской республики обложили 40 различными налогами. Скот, мясо, жиры, мед, яйца у жителей Бессарабии изымались для нужд армии Антонеску. Крестьянам оставляли только по 80 килограммов зерна на взрослого и 40 килограммов зерна на ребенка.



Молдавским работникам платили в месяц от 20 до 90 оккупационных марок, ходивших в Бессарабии наравне с румынскими леями. И это притом, что за килограмм хлеба на оккупированных территориях просили 4,5 марки, а за литр молока - две марки.



С августа 1943 года в Молдавии были узаконены телесные наказания. Чтобы добиться от местных жителей покорности, румынские оккупанты подвергли пыткам каждого десятого молдаванина - более 200 тысяч человек. Свыше 22 тысяч местных жителей запытали до смерти. От голода и болезней 200 тысяч жителей Бессарабии умерли только в 1941-1943 годах. По национальному признаку румынско-немецкие оккупанты уничтожили от 250 до 270 тысяч евреев и около 50 тысяч цыган.



Румыны запрещали использование русского языка в общественных местах, уничтожали книги и грампластинки. Казнить человека могли за такое "преступление", как хранение красного носового платка.



Нет ничего удивительного в том, что симпатии жителей Молдавии были на стороне Советского Союза и Красной армии. Абсолютное большинство мужского населения Бессарабии воевало в рядах советских вооруженных сил или партизанских отрядов.



Несмотря на все сложные перипетии истории, более 68% населения современной Молдовы считают 9 мая Днем Победы и выступают категорически против его переименования. Но власти республики отказываются даже выделять почетные караулы для перезахоронения тел красноармейцев, которые находят поисковики. А сама Санду публично называет казненного по приговору суда военного преступника Антонеску "исторической личностью, о которой можно сказать как хорошее, так и плохое".



"Очередной искусственный накал русофобских страстей в Молдове говорит о том, что антинародный режим Санду попросту не способен что-либо предложить своему обществу, кроме затасканного мифа о так называемой российской угрозе. Поэтому там и повторяют вот эту мантру о злой России, а под сурдинку проводят вот такие вот полностью противоречащие интересам молдавского народа решения", - заявила недавно официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



На прошедших в этом году президентских выборах большинство жителей Молдовы проголосовали против Санду и ее курса, но ей нет до этого никакого дела. Сохранив президентское кресло только благодаря странным выборам в западных диаспорах, она теперь все активнее проводит историческую политику, подобную украинской и прибалтийской.



Героями она объявляет чужеземных убийц, насильников и грабителей, а предков нынешних молдаван - "оккупантами" на собственной земле. Самое ужасное заключается в том, что если это ментальное преступление вовремя не остановить, многие из представителей новых поколений после такой агрессивной обработки, могут поверить в любой абсурд. Поэтому жителям Молдовы, думается, стоит очень хорошо подготовиться к грядущим парламентским выборам, и не допустить сохранения нового румынского оккупационного режима в республике. Источник - Столетие.Ру

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