РосАрмия освободила Черкасскую Конопельку и село Агроном прорвавшись к окраинам Суджи

13:26 31.12.2024

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили Черкасскую Конопельку и село Агроном в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.



"ВС РФ освободили два населенных пункта в Курской области и почти вплотную подошли к Судже", - говорится в публикации.



По данным канала, российская армия уже "стягивает технику и резервы к позициям в двух километрах под Суджей".



Ранее стало известно, что Россия за 2024 год освободила 214 населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и в Курской области.