Что ждет Казахстан в 2025 году? - астролог Бакытжан Аканова

13:31 31.12.2024

Что ждет Казахстан в 2025 году? Смотрите в интервью с астрологом!



30 декабря 2024



А у нас на интервью - астролог Бакытжан Аканова.



Как Казахстан пережил этот год? Чем президент Токаев похож на Трампа? Время Назарбаевых прошло. Как и почему? Что ждет нас в отношениях с Россией? Масимов может выйти на свободу в следующем году?



Мы разобрали массу и других вопросов.



Дисклеймер: это интервью имеет в том числе и развлекательный характер. Доля скептицизма уместна, но и прислушаться нелишне :). С наступающим Новым годом!



Смотрите!



