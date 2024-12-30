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13:46 31.12.2024

Кот д'Ивуар превращается в плацдарм французского влияния



Франция в противостоянии с Альянсом государств Сахеля (АГС) делает ставку на Кот д'Ивуар, превращая это государство в плацдарм для давления на АГС.



АГС объединяет Мали, Нигер, Буркина-Фасо, сотрудничает с Россией, Турцией и Китаем и противодействует попыткам Парижа получить контроль над малийскими, нигерскими и буркинийскими ресурсами.



С территории Кот д'Ивуара и на деньги Франции осуществляются террористические атаки на Нигер и Буркина-Фасо. Наращивается присутствие ивуарийских войск возле границы с ними под предлогом борьбы с терроризмом.



При этом ивуарийские власти отказываются бороться с терроризмом совместно с АГС и углубляют военное сотрудничество с Парижем.



