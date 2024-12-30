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Непредсказуемый 2024-й: уходит пятый год новой эпохи, - Петр Акопов
15:23 31.12.2024

Назвать уходящий год переломным или тяжелым будет несправедливо: пять лет назад весь мир вступил в новую эпоху. Формально она началась с пандемии, но накопившиеся проблемы и противоречия стали прорываться все сильнее и сильнее: 2024-й не был ни самым удивительным, ни самым кровавым из последних пяти, но в нем все отчетливее проявлялись главные черты новой эпохи - большие перемены приводят к непредсказуемости и увеличивают взрывоопасность как локального, так и глобального масштаба.
Причем идущие перемены не просто назрели, но и перезрели: ситуация что в отдельных странах, что в самой системе международных отношений более чем кризисная. Старый миропорядок, представлявший собой сочетание уклада, сложившегося по итогам Второй мировой, и попытки строительства однополярного мира по-англосаксонски, окончательно провалился и разрушается, а новый складывается прямо на наших глазах. Но, находясь внутри процесса, мы (и в России, и на Западе, и на Глобальном Юге) не можем оценить ни масштаба, ни скорости перемен, не говоря уже о том, чтобы предвидеть их этапы и сроки. Разрушение старого миропорядка не катастрофа, а объективный процесс, однако жить в эпоху перемен действительно нелегко.

Ведь по инерции еще не только действуют старые правила и законы, но и мы оцениваем происходящее по их критериям. А они не помогают ни понять, ни объяснить события, потому что были предназначены для описания исчезающего миропорядка. Но новый язык для нового миропорядка еще не выработан - он будет складываться по мере того, как черты грядущего уклада начнут проступать все более отчетливо. Новый мир будет не хуже и не лучше уходящего, однако он точно будет очень сильно отличаться от него.

Что стало главным событием уходящего года? Возвращение к власти в США Дональда Трампа - вопреки желанию большей части не только американских, но и глобалистских элит. Трамп сам по себе символ смены эпох, потому что одновременно является и симптомом болезни американской системы, и приговором ей, и попыткой бунта против нее, сочетая амбиции лекаря и революционера. Однако в кризисе не только американская элита, но и коллективная глобалистская, и отдельных стран Запада.

В уходящем году это показали как многочисленные выборы, так и реакция на них правителей стран Запада - от Франции до Австрии, от Германии до Великобритании системные (то есть играющие по старым правилам) силы или проигрывали несистемным, радикальным, бунтующим, или вынуждены были устраивать всевозможные комбинации для сохранения власти. Наиболее показательна в этом смысле ситуация, сложившаяся во Франции: после внеочередных парламентских выборов условная "партия центра" оказалась зажата между левыми и правыми - и никакое стабильное правительство невозможно. При этом элиты демонизируют и левых, и правых, называя их радикалами и чуть ли не экстремистами (и по этому же пути идут в Германии), однако это не лишает антисистемные силы симпатий избирателей. Любые манипуляции имеют свой предел - и уже понятно, что приход к власти в отдельных европейских странах несистемных политиков можно отсрочить, но не отменить. Даже если действовать такими безумными методами, как на недавних президентских выборах в Румынии, где из-за лидерства в первом туре антиэлитного кандидата их итоги были просто аннулированы.
Кризис Запада проявляется как внутри, так и в его позициях на мировой арене. Очень показательно, что в уходящем году Франция была вынуждена вывести свои воинские контингенты из нескольких стран Африки, а ведь ее присутствие там началось еще в XIX веке. Позиция стран Глобального Юга лучше всего проявилась на саммите БРИКС в Казани - очередь из желающих присоединится к объединению стала очень внушительной, причем в ней стоят и чрезвычайно значимые страны. Они видят в БРИКС не антизападный блок, а союз незападных стран во главе с Китаем, Индией и Россией. Включение в БРИКС нескольких важных исламских государств и намерение присоединиться к нему почти всех стран АСЕАН превращает организацию в главный форум Глобального Юга.

Усилия Запада по выстраиванию антироссийской коалиции окончательно провалились: хотя почти никто в незападном мире не может себе позволить игнорировать усиливающиеся антироссийские санкции, Глобальный Юг не делает ставку на победу Запада над Россией. Если же говорить о моральной репутации Запада, то в 2024-м она была окончательно раздавлена происходящим в Газе - ведь открытый геноцид палестинцев со стороны Израиля не вызывает осуждения большинства западных правительств, что, по сути, обнуляет весь их пафос по поводу "преступлений России" на Украине и призывы "остановить агрессора".

Россия в уходящем году продолжала сосредотачиваться - внутренняя собранность сочеталась с напряжением сил и готовностью выдержать долгую конфронтацию с Западом за Украину. Уступить, сломаться и отступиться - этот вариант даже не рассматривается ни Владимиром Путиным, ни подавляющим большинством народа. Вне зависимости от тех сюрпризов, что принесет 2025-й (а они будут не только в виде переговоров с Трампом), концентрация России на достижении победы на Украине никуда не денется, не ослабнет, а только усилится. И это то, что объединяет уходящий год с наступающим.

Источник - РИАН
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