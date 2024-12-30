Нас ждет суперразвязка ЧМ по блицу. Володар Мурзин идет за золотым дублем

15:42 31.12.2024

Нас ждет суперразвязка ЧМ по блицу. Мурзин идет за золотым дублем, Карлсен может сняться

Непомнящий, Мурзин, Гунина и Лагно вышли в 1/4 финала ЧМ по блицу



Тимур Ганеев

Заместитель шефа отдела спорта



Выйдет ли Магнус на мини-матч с Ниманном? Кто выиграет в российском четвертьфинале Непомнящего и Мурзина? Пройдет ли Гунина чемпионку мира из Китая?



Четвертьфиналы ЧМ-2024 по блицу

(31 декабря в 22.00 по Москве)



Открытый турнир

Ян Непомнящий (1) - Володар Мурзин (8)

Фабиано Каруана (2) - Ян-Кшиштоф Дуда (7)

Магнус Карлсен (3) - Ханс Ниманн (6)

Уэсли Со (4) - Алиреза Фируджа (5)



Женский турнир

Вайшали Рамешбабу (1) - Чжу Цзиньэр (8)

Лэй Тинцзе (2) - Бибисара Асаубаева (7)

Екатерина Лагно (3) - Карисса Йип (6)

Валентина Гунина (4) - Цзюй Вэньцзюнь (5)



В Нью-Йорке прошел первый игровой день ЧМ по блицу среди мужчин и женщин. Открытый турнир собрал 188 участников из 59 стран, а женский - 108 спортсменок из 34. Шахматисты сыграли 13 туров в открытом чемпионате и 11 в женском, по итогам которых определились восьмерки сильнейших. В открытом турнире места с 1-го по 8-е заняли россиянин Ян Непомнящий, Фабиано Каруана (США), Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Алиреза Фируджа (Франция), Ханс Ниманн (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и еще один россиянин Володар Мурзин. Огромные шансы на попадание в топ-8 имел еще один российский гроссмейстер Даниил Дубов. Однако серебряный призер прошлогоднего ЧМ решил не выходить на партию с Ниманном.



У женщин в плей-офф вышли Вайшали Рамешбабу (Индия), Лэй Тинцзе (Китай), россиянки Екатерина Лагно и Валентина Гунина, Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Карисса Йип (США), Бибисара Асаубаева (Казахстан) и Чжу Цзиньэр (Китай). Серия плей-офф играется по нокаут-системе. Каждый мини-матч состоит из четырех партий. В случае равенства очков соперники играют до первой победы одной из сторон.



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