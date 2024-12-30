|Нас ждет суперразвязка ЧМ по блицу. Володар Мурзин идет за золотым дублем
15:42 31.12.2024
Нас ждет суперразвязка ЧМ по блицу. Мурзин идет за золотым дублем, Карлсен может сняться
Непомнящий, Мурзин, Гунина и Лагно вышли в 1/4 финала ЧМ по блицу
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Выйдет ли Магнус на мини-матч с Ниманном? Кто выиграет в российском четвертьфинале Непомнящего и Мурзина? Пройдет ли Гунина чемпионку мира из Китая?
Четвертьфиналы ЧМ-2024 по блицу
(31 декабря в 22.00 по Москве)
Открытый турнир
Ян Непомнящий (1) - Володар Мурзин (8)
Фабиано Каруана (2) - Ян-Кшиштоф Дуда (7)
Магнус Карлсен (3) - Ханс Ниманн (6)
Уэсли Со (4) - Алиреза Фируджа (5)
Женский турнир
Вайшали Рамешбабу (1) - Чжу Цзиньэр (8)
Лэй Тинцзе (2) - Бибисара Асаубаева (7)
Екатерина Лагно (3) - Карисса Йип (6)
Валентина Гунина (4) - Цзюй Вэньцзюнь (5)
В Нью-Йорке прошел первый игровой день ЧМ по блицу среди мужчин и женщин. Открытый турнир собрал 188 участников из 59 стран, а женский - 108 спортсменок из 34. Шахматисты сыграли 13 туров в открытом чемпионате и 11 в женском, по итогам которых определились восьмерки сильнейших. В открытом турнире места с 1-го по 8-е заняли россиянин Ян Непомнящий, Фабиано Каруана (США), Магнус Карлсен (Норвегия), Уэсли Со (США), Алиреза Фируджа (Франция), Ханс Ниманн (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) и еще один россиянин Володар Мурзин. Огромные шансы на попадание в топ-8 имел еще один российский гроссмейстер Даниил Дубов. Однако серебряный призер прошлогоднего ЧМ решил не выходить на партию с Ниманном.
У женщин в плей-офф вышли Вайшали Рамешбабу (Индия), Лэй Тинцзе (Китай), россиянки Екатерина Лагно и Валентина Гунина, Цзюй Вэньцзюнь (Китай), Карисса Йип (США), Бибисара Асаубаева (Казахстан) и Чжу Цзиньэр (Китай). Серия плей-офф играется по нокаут-системе. Каждый мини-матч состоит из четырех партий. В случае равенства очков соперники играют до первой победы одной из сторон.
Еще один перформанс Мурзина и поступок Дубова
После победы Володара Мурзина на ЧМ по рапиду он также смог пробиться в четвертьфинал ЧМ по блицу. Попасть в топ-8 по итогам 13 туров в такой мощной конкуренции - супердостижение. Причем в стартовых пяти партиях он набрал три очка из пяти (потерпев поражение от Уэсли Со) и был далек от лидирующей группы. Однако в следующих восьми турах Мурзин одержал пять побед, в том числе одолев Юй Янъи и Прагнанандха Рамешбабу. В двух заключительный турах 18-летний россиянин сыграл вничью с Фабиано Каруаной и Яном Непомнящим и набрал 9,5 очка.
Столько же очков в активе Непомнящего. Сильнейший российский шахматист последних лет одержал шесть побед (в том числе обыграв Каруану и Василия Иванчука) и не потерпел ни одного поражения. Черным цветом Ян устоял и в партии с Магнусом Карлсеном, который все-таки решил защищать свой титул в блиц-турнире. Норвежец также остался непобежденным (9,5), но по дополнительным показателям Карлсен стал третьим, пропустив вперед Непомнящего и Каруану.
В четвертьфинале Магнусу играть с Хансом Ниманном. После досудебного соглашения норвежец заявил, что теперь не будет игнорировать американца. В начале сентября они сыграли в полуфинале SCC в Париже, когда Карлсен разгромил Ниманна. Также норвежец и американец встретились на ЧМ-2024 по блицу, сыграв быструю ничью в 12-м туре.
Отметим, что Ниманн мог и не попасть в восьмерку (проиграв Каруане в четвертом туре), если бы не победил прошлогоднего вице-чемпиона мира Даниила Дубова. Причем это была техническая победа - Даниил просто не явился на партию 10-го тура. "Трусость - это отсутствие характера", - написал в своих соцсетях Ниманн.
"Мне трудно прокомментировать поступок Даниила без передачи разговоров на кухне в студии, чего я, естественно, делать не буду, - написал в своем Telegram-канале бывший исполнительный директор ФШР Илья Левитов. - Дубов мог попасть в плей-офф, но предпочел простой и понятный принцип "пацан сказал - пацан сделал". В современном мире следование своим принципам в ущерб наживе или результату - явление не просто редкое, а раритетное. Аплодирую стоя".
Карлсен и Дубов друзья. Даниил несколько раз помогал Магнусу готовиться к матчам за корону, в том числе к противостоянию с Непомнящим в Дубае. Поддержит ли Магнус своего товарища или выйдет на партию с американцем? Безусловно, этот поединок привлечет больше всего внимания шахматной аудитории.
Для российских любителей шахмат на первом плане, конечно, будет очный четвертьфинал россиян - Непомнящий против Мурзина. Конечно, хотелось, чтобы ребята встретились в финале, но дополнительные показали рассудили иначе.
Возвращение Гуниной и неудача Конеру
У женщин в восьмерку сильнейших также пробились две представительницы России. Екатерина Лагно подтвердила, что находится в отличной форме. После бронзовой медали на ЧМ по рапиду наша титулованная шахматистка начала турнир по блицу с четырех побед подряд. Затем случилась ничья с Вайшали, которая в итоге выиграла предварительный этап, набрав фантастические 9,5 балла из 11. У Лагно - 8 очков и третье место.
Восемь очков в активе и Валентины Гуниной (которая не очень удачно сыграла в рапид в Нью-Йорке). Ей удалось обыграть Лагно, а также пробившуюся в восьмерку Чжу Цзиньэр. В 1/4 финала Валентине играть с первой "сеяной" Цзюй Вэньцзюнь. Будем надеяться, что действующая чемпионка мира по блицу пройдет действующую чемпионку мира по классике.
Лагно же играть с Кариссой Йип из США. В заключительных пяти турах американка одержала четыре победы и пробилась в плей-офф с шестой строчки. А также набравшая 8 очков чемпионка мира по рапиду Хампи Конеру по дополнительным показателям стала девятой и покидает турнир.
Четвертьфиналы начнутся 31 декабря в 22.00 по Москве.