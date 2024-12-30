Уходя - уходи: 2024-й год был для каждого разным, но хорошо, что следующий - не високосный, - А.Коцеруба

18:57 31.12.2024

Миром правят не только звезды, мы сами - тоже

Александр Коцеруба



Уходящий високосный год не обманул наших предчувствий. Пошел по стопам "коронавирусного" 2020-го. Громких и трагичных событий со знаком "минус" было гораздо больше, чем со знаком "плюс".



В конце декабря, составляя традиционный опрос (см. колонку справа), мы листали календарь назад, стараясь как-то сбалансировать эти минусы и плюсы. Получилось не очень. Сильнейшее наводнение ранней весной в Зауралье и Тюменской области, какого не наблюдалось несколько десятилетий. Страшный теракт в Подмосковье - в "Крокус Сити Холле", унесший жизни почти полутора сотен человек. Вторжение отборных частей ВСУ в Курскую область, когда впервые за 80 с лишним лет враг напал на территорию России. Под занавес года - крушение самолета, выполнявшего рейс "Баку-Грозный" и гибель после атаки террористов нашего сухогруза Ursa Major ("Большая Медведица") возле Гибралтара.



Это все не просто минусы - это траурные тире между датой рождения и датой смерти на кладбищенских памятниках.



Что было в плюсе? Ведь было же, не могло не быть. Несомненно было. Иначе мы бы все свихнулись. Кто-то сыграл свадьбу, у кого-то родился сын, у кого-то дочь, у кого-то - внук или внучка. Кому-то удалось справить новоселье, может, первое в жизни. Мой друг из Ижевска, которому уже за шестьдесят, покорил горную вершину в далекой Мексике. Причем вместе с женой. Оба были очень счастливы. Другой рассчитался, наконец, за ипотеку и тоже вздохнул полной грудью. Ликовал не меньше, чем тот, который стоял на вершине горы. Третий, родившийся как раз в високосный год, справил день рождение, как и положено, - по календарю. Четвертый удачно продал машину, положил в банк 500 тысяч и теперь надеется, что когда-нибудь заживет жизнью рантье. Ставки-то сейчас высокие…



В личном плане, если оглянуться на прошедшие 12 месяцев, у каждого найдутся светлые страницы. А в целом по стране?



В апреле прогремело дело Тимура Иванова - замминистра обороны, которое стало началом большой чистки в военном ведомстве. Новости о задержаниях и арестах генералов, высокопоставленных военных, связанных с ними бизнесменов весь май напоминали фронтовые сводки. Страна следила за ними с замиранием и надеждой. Особенно воодушевляли сообщения из Москвы бойцов на передовой, тех, кто в окопах. Подтекст был очевиден: наконец-то на самом верху приняли решение избавится от грязи.



Можно назвать это плюсом? Безусловно. Правда, с оговоркой: плюс получился при умножении отрицательных чисел, есть такое правило в математике. "Минусы" долго плодились в недрах "золотопогонной" системы, но в конце концов, видимо, достигли критических значений и начались действия уголовного порядка. У следователей своя "арифметика".



Из этой же серии борьба с незаконной миграцией. Проблема долгие годы копила критическую массу, но после теракта в "Крокус Сити Холле" взорвалась. В Госдуме, преодолевая интересы строительного лобби и не только его, начали принимать нужные законы, в регионах наперегонки стали ограничивать мигрантам "зоны доступа", силовые структуры по традиции пошли в рейды. Все это выглядело очень по-русски - пока гром не грянет, мужик не перекрестится…



В спортивных играх есть такое понятие: отложенный штраф. Это когда было нарушение правил, судья его видел, но свисток не дал, чтобы не прерывать матч в пользу провинившихся. Наказывает он потом - по всей строгости, иногда - по совокупности.



С високосным годом такая же история. Четыре года кто-то сверху терпеливо смотрит на нас, грешных, нарушающих всяческие правила и табу, а потом выписывает отложенный штраф в виде сурового финиша четырехлетки. Периодичность, с которой все повторяется, можно объяснить, конечно, законами астрономии, а можно - неотвратимостью с нас спроса за содеянное. Чтобы мы чаще задавали себе вопрос: за что? Искали причинно-следственные связи. Старались быть лучше - честнее, терпимее друг к другу, добрее. А еще - стали тверже, решительнее, последовательнее. И не только в следующем году.