Высокие отношения: Маск обозвал Шольца "тупым дерьмом"

20:24 31.12.2024

Американский предприниматель Илон Маск оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца, исковеркав имя и фамилию политика. Он также предсказал, что он провалится на грядущих выборах.



Такая реакция Маска последовала на обвинения Маска во вмешательстве в предстоящие выборы в Германии.



"Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет",

- написал Маск в соцсети X.

"Оаф" (оaf) на английском означает "тупица", а Шитц близко по произношению к "shit" и переводится как "дерьмо".