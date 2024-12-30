 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Высокие отношения: Маск обозвал Шольца "тупым дерьмом"
20:24 31.12.2024

Американский предприниматель Илон Маск оскорбил канцлера Германии Олафа Шольца, исковеркав имя и фамилию политика. Он также предсказал, что он провалится на грядущих выборах.

Такая реакция Маска последовала на обвинения Маска во вмешательстве в предстоящие выборы в Германии.

"Канцлер Оаф Шитц, или как его там зовут, проиграет",
- написал Маск в соцсети X.
"Оаф" (оaf) на английском означает "тупица", а Шитц близко по произношению к "shit" и переводится как "дерьмо".

Источник - eadaily.com
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