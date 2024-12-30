РосАрмия взяла последние опорники бандеровцев в Курахово. Дальше - поле.. русское поле

22:00 31.12.2024

"КУРАХОВО НАШЕ!": ПОДАРОК ЗА ПАРУ ЧАСОВ ДО НОВОГО ГОДА. В 21:22 ВСЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

Репортер Руденко сообщает, что "Курахово наше!". И это подарок за пару часов до Нового года.



В 21:22 все изменилось. Репортер Руденко именно в это время сообщил, что "Курахово наше!":



Важность этого населенного пункта трудно переоценить, - подчеркнул Руденко.



И действительно. Курахово дает возможность двигаться дальше, освобождая наши территории, занятые оккупационными войсками противника.



Военный блогер Юрий Подоляка информацию об освобождении Курахово подтверждает. Он пишет:



Флаг России поднят солдатами в западной части завода "Электросталь". Неясно, откуда мы туда зашли (со стороны Старых Тернов или со стороны ТЭС), но при любом раскладе это обозначает о рассыпании на очаги обороны ВСУ в промке Курахово. А значит, устойчивой обороны там уже не существует. Тем более что наши солдаты машут флагами, особо не прячась от противника.



Не исключен вариант отхода частей ВСУ из фактического окружения, добавил Подоляка:



"Завтра будет понятно. А пока можем констатировать, что 31 декабря 2024 года наши части в целом закончили освобождение Курахово".



Военкор Юрий Котенок также говорит, что город удалось освободить. Да, противник пока остается по окраинам. Сейчас продолжается зачистка. В целом вопрос решен.



Занятие Курахово станет существенным этапом для продвижения русских войск в западном направлении, к населенным пунктам Богатырь и Великая Новоселка. Такое продвижение решает сразу несколько стратегических задач. Оно не только способствует освобождению территории Донецкой Народной Республики, но и создает плацдарм для дальнейших наступательных действий в восточной части Запорожской области вдоль магистрали между Запорожьем и Донецком.



КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА



Реализация этого плана значительно усилит возможности маневра русских войск, позволив им атаковать более уязвимые участки обороны ВСУ на этой территории. Помимо этого, русские силы могут двигаться на север и северо-запад для обеспечения защиты флангов наступающей группировки на Красноармейск (ныне Покровск) и нанесения удара в тыл южной группировки украинских вооруженных сил.



Прежде чем фронт ВСУ на этом направлении пал, город Курахово играл ключевую роль в логистическом обеспечении всего направления. Однако серия поражений украинской армии и освобождение русскими Угледара привели к такому сжатию города, что он фактически оказался в окружении. Отступление украинских войск из Курахово может привести к катастрофическому коллапсу фронта не только на юго-западе Донбасса, но и к подрыву линии обороны в районе Красноармейска (Покровска).