За час до конца транзита: газ в Европе подорожал до максимума - до $ 537 за тысячу кубов!

23:20 31.12.2024

За день до конца транзита: газ в Европе подорожал до максимума 2024 года



За день до конца года и, очевидно, транзита российского газа через Украину стоимость газа в Европе выросла до максимума в 2024 году.



Поставки газа с нидерландского хаба TTF на месяц вперед выросли в цене днем 31 декабря до $ 530 за тысячу кубометров. Это самый высокий показатель в 2024 году. Ранее подобные цены фиксировали в ноябре 2023 года.



Газовые котировки в Европе росли весь декабрь по мере заявлений о том, что с 1 января транзит российского газа через Украину остановится. За несколько недель топливо подорожало на 19% или $ 83.



На немецком и австрийском рынках газ торгуется еще дороже - по $ 537.



За последние несколько лет поставки "Газпрома" снизились в Европу примерно в пять раз из-за санкций и контрсанкций и через Украину подавали 3−4% всего импорта газа в Европу. Однако от этих поставок зависят страны Центральной и Восточной Европы - Австрия, Словакия, Чехия и частично Италия.



Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился в Совет ЕС за поддержкой в продолжении транзита и мотивировал призыв оценкой, что в течение ближайших двух лет страны Евросоюза заплатят дополнительные 120 млрд евро за газ и электроэнергию при остановке маршрута. Однако Брюссель не отреагировал на обращение главы словацкого правительства.