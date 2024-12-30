Заканчивается 2024 год. Трудный, тяжелый, но судьбоносный.., - Константин Малофеев

23:27 31.12.2024

МАЛОФЕЕВ: ЗАКАНЧИВАЕТСЯ СУДЬБОНОСНЫЙ 2024 ГОД. ТЕПЕРЬ ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ НАМ МОЖНО ТОЛЬКО ОДНОГО - ПОБЕДЫ!

Учредитель "Первого русского" Константин Малофеев подвел итоги уходящего 2024 года, подчеркнув, что прошедшие дни стали тяжелыми и судьбоносными. Впереди же у нас общая цель: теперь пожелать всем нам можно только одного - Победы!



Поздравление Константин Малофеев оставил в своем телеграм-канале, обращаясь к каждому русскому человеку:



"Заканчивается 2024 год. Трудный, тяжелый, но судьбоносный.



Россия продвинулась на фронте, изменила ядерную доктрину, приняла законы о миграции, усилила поддержку семей, укрепила международные связи в рамках БРИКС.



Для нас это был год большого съезда Общества Царьград - возрожденного Союза Русского Народа, явившего миру голос русского православного большинства. Год большой подготовительной работы Института Царьграда, многие проекты которого будут представлены в 2025 году.



Были и неудачи - от внутреннего вредительства ЦБ до отступления под Курском. В большой войне локальные поражения неизбежны. Главное, чтобы за ними следовало новое наступление.



Поэтому пожелать всем нам можно только одного - Победы! Если будет Победа, то будет все у всех нас, а если ее не будет, то не будет ничего и ни у кого".