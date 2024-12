Выигравших не будет: Трамп-миротворец грозит торговыми войнами, - В.Катасонов

00:19 01.01.2025 31.12.2024 | ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ



Обещанное Трампом усиление американского протекционизма приведет к всеобщим потерям



Идущего на второй срок в Белый дом Дональда Трампа нередко называют "миротворцем". В частности, часто вспоминают его обещание завершить войну на Украине за 24 часа. Да и в других "горячих точках" мира он обещает поставить точку на военных конфликтах. Секрет его обещанного миротворчества – грамотное применение силы, о чем я писал в статье "Дональд Трамп: "Сила – это мир". Что скрывается за этой формулой?" Не знаю, насколько Трампу действительно удастся погасить пожары военных конфликтов. Но то, что политика 37-го президента может привести к возникновению и обострению международных противоречий без использования "горячего оружия", почти неизбежно.



В том числе можно ожидать усиления противоречий в сфере внешней торговли США с другими странами. Эти противоречия могут обостриться до такой степени, что их уже придется называть "торговыми войнами".



Уже в период своего первого срока пребывания в Белом доме Трамп в качестве приоритетной задачи поставил снижение и даже обнуление дефицита торгового баланса США, который стал достигать гигантских значений. В старые добрые для Америки времена (первые двадцать пять лет после окончания Второй мировой войны) ее торговый баланс характеризовался превышением экспорта над импортом, т. е. был профицитным. А с 1971 года он стал дефицитным. Тогда величина дефицита составила 2,9 млрд долл. Это очень озадачило тогдашнего президента США Ричарда Никсона. И он выступил перед американским народом 15 августа 1971 года, объявив о том, что на ряд импортных товаров будут введены защитные пошлины и призвал американцев с пониманием отнестись к возможному повышению цен в розничной торговле (впрочем, многим это выступление запомнилось по той причине, что в нем Никсон сообщил о том, что американское казначейство "временно приостанавливает размен золота на доллары; с этого момента начался демонтаж золото-долларового стандарта, принятого в Бреттон-Вудсе в 1944 году).



В 1984 году дефицит торгового баланса США впервые превысил 100 млрд долларов. Далее он стремительно нарастал и в 2007 году достиг величины 731,2 млрд долл. После некоторого снижения дефицита во второй половине прошлого десятилетия начался новый цикл роста. Вот данные по торговому дефициту за последние годы (млрд долл.): 2016 г. – 479,5; 2017 г. – 516,9; 2018 г. – 578,6; 2019 г. – 559,4; 2020 г. – 653,7; 2021 г. – 848,1; 2022 г. – 944,8; 2023 г. – 784,9.



Рекордная величина торгового дефицита была зафиксирована в 2022 году – показатель приблизился к планке в один триллион долларов. В 2022 году величина импорта превышала величину экспорта в 1,26 раза. В 2023 году это превышение составило 1,32 раза. Замечу, что приведенные цифры касаются торговли как товарами, так и услугами. По услугам у США ситуация более или менее благополучная (имеется некоторый профицит). А вот если рассматривать баланс торговли только товарами, то картина для США будет еще более печальной. По итогам 2022 года дефицит баланса торговли товарами США превышал один триллион долларов (1.191,7 млрд долл.).



Америка привыкла покрывать дефицит торгового баланса с помощью "печатного станка" Федерального резерва США. Оплачивая избыточный импорт долларами, т. е. долговыми расписками. Это означает рост внешнего долга США. На середину текущего года величина такого долга составила 26,5 трлн долларов. Америка, естественно, по этому показателю впереди планеты всей. Для сравнения приведу данные по внешнему долгу следующих за США стран на середину 2024 года (трлн долл.): Европейский союз – 17,8; Великобритания – 9,8; Франция – 7,7; Германия – 6,7; Япония – 4,2. Безусловно, что дефицит торгового баланса США способствует росту государственного долга. Экспортеры других государств, получившие от американских импортеров избыточные доллары, размещают их в облигации американского казначейства. Дефицит торгового баланса – явный индикатор снижения конкурентоспособности национальной экономики. Он в конечном счете замедляет темпы экономического развития страны, обостряет ситуацию на рынке труда (рост безработицы).



Трамп еще во время своей первой предвыборной кампании обещал бороться с дефицитом торговли, делать эту торговлю более справедливой для Америки. Прийдя в Белый дом в 2017 году, Трамп пытался выполнять свои обещания с помощью такого средства, как импортные пошлины. В первую очередь, Трамп предпринимал протекционистские меры в отношении товаров тех стран, с которыми у США были наибольшие дефициты торговли.



Для иллюстрации приведу цифры дефицита американского баланса торговли товарами (без услуг) за 2018 год. Его величина, по данным Министерства торговли США, составила 878,6 млрд долл. А вот как этот дефицит распределялся по странами (млрд долл.): Китай – 419,3; Мексика – 346,5; Германия – 68,3; Япония – 67,6; Ирландия – 46,8; Вьетнам – 39,5; Италия – 31,6; Малайзия – 26,5; Индия – 21,3; Канада – 19,8.



Это первая десятка стран. За ними в рейтинге следуют Таиланд, Швейцария, Южная Корея, Франция, Тайвань, Россия, Индонезия, Ирак, Саудовская Аравия, Австрия, Израиль, Вьетнам, Швеция, Дания, Финляндия. Отмечу, что с Россией дефицит торговли США составил 14,1 млрд долл. Конечно, главной "костью в горле" для Трампа стал Китай. Поскольку на него пришлась почти половина торгового дефицита Америки (47,7%). В 2018 году экспорт США в Китай равнялся 120,3 млрд долл., и импорт из Китая – 539,5 млрд долл. Действительно, несбалансированная для США торговля, превышение импорта над экспортом в 4,5 раза!



В марте 2018 администрация президента США Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии. В августе того же года эти пошлины были распространены на Турцию.



В июне 2018 года Вашингтон объявил о том, что вводит 25-процентные пошлины на широкий перечень товаров из Китая на сумму в 50 млрд долл. (примерно десятая часть всего импорта из Китая). Кроме того, применялись еще индивидуальные антидемпинговые пошлины на те китайские товары, производство которых, по мнению Вашингтона, субсидировалось государством. По ходу отмечу, что Вашингтон стал вводить ограничения на китайский капитал и китайские компании в экономике США.



Через некоторые время Пекин дал Вашингтону "симметричный ответ". В том же 2018 году обмен пошлинами произошел между США с ЕС, Канадой и Мексикой. Особенно болезненным для США стало повышение пошлин на сельскохозяйственную продукцию, от чего сильно пострадал аграрный сектор США.



Не вдаваясь в детали, отмечу, что видимых результатов протекционистские инициативы Трампа не принесли. Торговые партнеры США сумели адаптироваться к ужесточению режима. Например, Китай часть своих товаров стал поставлять в Америку через посредника – Вьетнам, для которого в США сохранялся режим наибольшего благоприятствования без каких-либо изъятий.



Скорее, результаты протекционистских акций Трампа были отрицательными. Дефицит торгового баланса США в год ухода Трампа из Белого дома (2021 г.) оказался в 1,77 раза больше, чем в год накануне его прихода в Белый дом (2016 г.). А вот отношения между США и рядом других стран стали более напряженными. И с соседями (Канада и Мексика), и с Европейским союзом, и особенно с Китаем. Тем более что на осложнившиеся торгово-экономические отношения Китая и США еще наложились их противоречия, связанные с Тайванем.



В ходе второй предвыборной кампании Трамп грозился повысить импортные пошлины на товары из Китая до 60%. Всем остальным (за редкими исключениями) – на 10-20%. Примечательно, что такое повышение Трамп мотивировал соображениями не только протекционизма, но также фискальными. Мол, пошлины станут дополнительным источником пополнения бюджета, тем более что Трамп обещал снизить кое-какие налоги (прежде всего, на прибыль компаний; также на доходы от операций с криптовалютами и др.).



Уже в ноябре 2024 года, после победы на выборах Трамп подтвердил свою решимость отменить для товаров из Китая "режим наибольшего благоприятствования" (такой режим на данный момент США предоставляют большинству стран мира) и ввести "заградительные пошлины" на китайские товары.



Он также заявил, что сразу же после прихода в Белый дом 20 января 2025 года введет 25-процентные таможенные пошлины на поступающие в Америку товары из приграничных стран – Канады и Мексики. Это намерение Трампа обусловлено не только экономическими соображениями. Такими пошлинами он хочет наказать соседние страны, которые фактически потворствуют нелегальной эмиграции в США, а также контрабандным поставкам наркотиков в США. Надо полагать, что если соседи введут надежные барьеры, которые остановят нелегальную миграцию и наркотрафик, то таможенные тарифы могут быть пересмотрены.



Только что прошла новость, что Трамп пригрозил Европейскому союзу ввести дополнительные пошлины на европейские товары, если страны-члены ЕС не увеличат значительно закупки американских энергоресурсов – нефти и сжиженного природного газа (СПГ). "Я сказал Европейскому союзу, что они должны восполнить свой огромный дефицит в отношениях с США за счет крупномасштабных закупок наших нефти и газа. В противном случае это повлечет за собой постоянные пошлины!" – написал Трамп в социальной сети Truth Social.



Все эксперты сходятся в том, что обещанное Трампом усиление американского протекционизма приведет к всеобщим потерям. Выигравших не будет. Лузерами будет и Европа, и соседние с США страны, и Китай, и сами Соединенные Штаты. Причем ущерб для самих США больше, чем для их главного торгового партнера Китая. Поскольку Поднебесная имеет больший запас прочности.



Накануне президентских выборов в США Лондонская школа экономики и политических наук опубликовала прогноз, согласно которому обещанные Трампом протекционистские меры могут сократить ВВП Китая на 0,68 процента. По ЕС сокращение было оценено в 0,11 процента. Также некоторые снижения ВВП должны произойти в таких экономиках, как Индия, Индонезия и Бразилия.



Также накануне последних выборов президента США вышел доклад Института международных финансов (Institute of International Finance - IIF) под названием "Trump's Trade Doctrine 2.0: Global Rates" ("Торговая доктрина Трампа 2.0: Глобальные ставки"). В нем эксперты IIF предупредили, что анонсированное Трампом в ходе предвыборной кампании введение импортных пошлин на товары из-за рубежа приведет к масштабным сбоям в мировых цепочках поставок. Существует риск значительного замедления темпов роста мировой экономики после прихода Трампа в Белый дом. По Китаю дана оценка снижения ВВП на 1,5-2 процентных пункта (в случае, если импортные пошлины на китайские товары будут повышены до 60%).



Почти нет публикаций, в которых бы протекционистские инициативы Трампа оценивались положительно. А вот фрагмент типичной критической статьи под названием "The Impact of Trump 2.0’s Trade Doctrine on Global Economic Stability" ("Влияние торговой доктрины Трампа 2.0 на мировую экономическую стабильность"), опубликованной уже после победы Трампа:



"Если Трамп пойдет дальше с более широкими тарифами, эксперты предупреждают, что это может привести к новой волне ответных мер, эскалации напряженности не только с Китаем, но и с традиционными союзниками, что может привести к глобальному торговому конфликту. Предложение Трампа также поднимает вопросы о приверженности США Всемирной торговой организации (ВТО), которая обеспечивает соблюдение тарифных ограничений среди стран-членов. Если США превысят эти ограничения, они рискуют нарушить международные торговые соглашения, что может усугубить глобальную напряженность. Исторические закономерности показывают, что страны, скорее всего, примут ответные меры, когда посчитают, что США обходят установленные торговые нормы, что может спровоцировать разрушительный конфликт с далеко идущими глобальными последствиями".



В данном фрагменте хочу обратить внимание на мысль о том, что протекционистские амбиции Трампа идут в разрез с принципами ВТО. Впрочем, об этом прекрасно знает и сам Трамп. Еще во время своего первого срока пребывания в Белом доме он заявлял о том, что США могут выйти из ВТО, которая связывала Трампу руки.



Не исключено, что в ближайшее время Трамп может исполнить свою угрозу: Вашингтон хлопнет дверью и покинет ВТО. Впрочем, есть и другой сценарий: ВТО в условиях разгорающихся торговых войн самоликвидируется. Источник - fondsk.ru

