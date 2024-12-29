Кавказские и азиатские диаспоры плотно врастают корнями в наше государство, но СМИ предпочитают молчать об этом.., - И.Прохоров

01:13 01.01.2025 ИВАН ПРОХОРОВ

29 ДЕКАБРЯ 2024



НОЖ В СПИНУ РУССКИМ ОТКУДА НЕ ЖДАЛИ: РОССИЯ ПРОИГРЫВАЕТ ГЛАВНУЮ СВО

Мусульмане приезжают на нашу землю и сразу начинают называть ее своей и навязывать нам свои порядки, как будто это дело решенное: запрещать свинину, стыдить девушек, напоказ молиться. А власть ведет себя странно - одной рукой грозит им пальчиком, другой щедро раздает им гражданство. Если так будет продолжаться, за десяток-другой лет русские исчезнут вместе с их 1000-летней культурой. Полковник в запасе Андрей Пинчук считает: положить конец ползучей исламизации страны можно только беспощадной борьбой с "агентами влияния". Есть ли надежда?



На днях совет улемов Духовного управления мусульман России отозвал скандальную фетву, разрешающую российским мусульманам "религиозное многоженство", из-за протестов Генпрокуратуры и общественности. Формулировка звучит многозначительно:



Совет улемов ДУМ РФ не видит смысла вступать в полемику.



То есть мнение Генпрокуратуры о том, что многоженство противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям России, в ДУМе считают небесспорным.



Позиция ДУМа понятна. Для мусульман всего мира бесспорен только ислам. Если ему противоречат какие-то конституции, законы, мнения и традиции - тем хуже для них.



Многоженство - только один из поводов. Речь о большем - по каким порядкам Россия живет, кому она принадлежит. Пока еще духовные лидеры мусульман России не могут поставить остальных перед фактом своего господства, поэтому "не видят смысла вступать в полемику". Проще подождать, пока навезут новых единоверцев из Средней Азии и Пакистана, над соглашением о реадмиссии с которым сейчас хлопочет наш МИД. А после этого и спрашивать никого не потребуется.



ПОКА СИСТЕМА ВЫДАЧИ ПАТЕНТОВ СОХРАНЕЯТСЯ, СОХРАНЯЮТСЯ И ВСЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ СОЗДАЮТ МИГРАНТЫ.



Государствообразующий, многонациональный - никакой

Ползучая исламизации России вызвана отсутствием государственной идеологии, считает экс-глава МГБ ДНР полковник в запасе Андрей Пинчук. Все начинается с Конституции:



Все государства мира образуются по принципу национальной либо идеологической основы. Национальная: японцы вокруг Японии, французы вокруг Франции, армяне вокруг Армении, грузины вокруг Грузии. Второе - идеология, допустим, социальной справедливости, как это было в Советском Союзе.



Россия в этом смысле - исключение. Преамбула ее Конституции начинается словами "Мы, многонациональный народ Российской Федерации". А 13-я статья запрещает общеобязательную государственную идеологию.



И тут у внешнего наблюдателя возникает вопрос: а по какому, собственно говоря, принципу, уважаемые граждане России, вы строите свое государство? Потому что так сложилось в определенных границах, по инерции развала Советского Союза? Или по какому-то другому принципу?



- задает Пинчук вопрос, на который нет ответа.



Таким образом, Россия лишает себя обоих возможных оснований для строительства государства. Образуется вакуум смысла, который порождает вакуум порядка и закона. Но рано или поздно России придется ответить на этот болезненный вопрос, и очевидно, что единственным нормальным ответом является обозначение русской нации как государствообразующей основы, считает Пинчук:



Российское государство создала русская нация, к которой присоединились другие нации в поисках защиты, помощи, взаимного комфортного существования. Это честный, справедливый ответ.



Если этого не сделать, Россия всегда будет находиться на грани развала под угрозой сепаратистских процессов: всегда при любых трудностях у представителей национальных республик и региональных элит будет возникать желание отделиться и жить комфортнее, как это было в девяностых.



Новые казаки? Нет, исламский интернационал

Но пока это понимание еще не пришло, диаспоры осторожно внедряются в российский госаппарат, пользуясь доступными механизмами. В первую очередь, увы, традиционным для России способом - через коррупцию.



Многие помнят о дружбе главы новосибирской диаспоры Расима Бабаева с мэром Анатолием Локотем: "авторитетные азербайджанцы" годами получали лакомые господряды, за что были несказанно благодарны градоначальнику. Азербайджанская диаспора давно вросла в Урал, получив широкое представительство в Екатеринбурге, и достигла такого влияния, что устроила показательную порку спикера Думы Екатеринбурга Игоря Володина: чиновник посмел посетить праздник талышей, считающихся в Азербайджане сепаратистами.



В Северной столице всем известна дружба двух земляков – губернатора города Александра Беглова и долларового миллиардера Вагифа Мамишева. Бизнесмен давно вошел в администрацию города, где трудится на ниве советника губернатора по национальным вопросам, заодно являясь главой "Азербайджанской национально-культурной автономии" и помогая разрешать межнациональные конфликты.



Город не остается в долгу - освоение больших строительных подрядов Александр Беглов доверяет своему старому товарищу. Его супруга Рагила Мамишева владеет строительной компанией ООО "Рента Гарантия", строящей в петербурском Парголове ТРЦ площадью 24 тыс. кв. метров. В 2016 году Мамишев получил два участка на улицах Яхтенной и Оптиков общей площадью 2,9 га, заплатив за них городу 111 млн рублей, хотя их рыночная цена на тот момент была более 2,4 млрд рублей. Племянник бизнесмена Низами Мамишев сейчас трудится замглавой Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга. И это лишь отдельные примеры трогательного межнационального единства в "Баку-на-Неве".



В России еще много городов, и в каждом все обстоит примерно так же.



Кавказские и азиатские диаспоры плотно врастают корнями в наше государство, но СМИ предпочитают молчать об этом. И пусть отцы-бизнесмены руководствуются лишь денежными соображениями и землячеством. Их дети, рано пресытившись роскошью, ищут входы в российскую политику, заражаются идеями исламизма и уже мечтают переделать все в России "по шариату", легко находя благодаря этой теме общий язык с другими диаспорами: это то, что объединяет их всех.



Российская власть, похоже, смотрит на происходящее спокойно. Более того, есть и такие, кто считает, что исламизация - это удобный инструмент поддержания государства, отмечает Пинчук. По их мнению, лояльные исламисты являются "новыми казаками", которые выполняют функции неофициальных защитников власти от не всегда лояльного большинства населения. Поэтому, считают они, укрепление в России ислама укрепляет и политическую стабильность.



Это очень опасная идеология - она подрывает основы российского общества и создает вызовы. И при любой нестабильности такая система может поменять свои плюсы на минусы,



- подчеркивает полковник.



Исламский мир интернационален - в нем национальность не важна, особенно против третьей стороны. Единая исламская умма - примерно то же, что пытались сделать коммунисты, когда провозглашали лозунг "Пролетарии всех стран, объединяйтесь", говоря о том, что важны не границы государства, а некое классовое единство.



В радикальных исламских сообществах часто возникают призывы уничтожить границы того или ного государства, в том числе и России, - для них важнее исламское единство. Вокруг этого и происходят конфликты, например, в той же Средней Азии и в целом на Востоке.



Более того. Исламизация России в ее радикальных формах может поддерживаться и спецслужбами противника, которые так "шатают вертикаль", создавая долгосрочные механизмы разбалансировки государства и лишая его стержня, полагает Пинчук.



Если этот процесс не остановить, в конце концов он может обрушить и похоронить Россию.



Исламизация = ликвидация

Есть и еще один аспект, наиболее страшный. Исламизация русских грозит им полным и окончательным историческим уничтожением всего пласта русской культуры, носителем которой они являются. Не видят этого лишь те, кто не имеет никакого представления о пропасти между русской и мусульманской культурами.



В исламе запрещены изображения людей и животных - потому что "нельзя пытаться стать подобным Аллаху в создании живого существа". По исламской традиции создающие такие изображения люди и те, кто смотрит на них, совершают грех и будут после смерти мучимы в аду. А это значит, что под запрет идет вся русская живопись - от икон и фресок до картин и муралов. Разрешены будут лишь геометрические орнаменты - то, что не изображает живое.



Запрещены будут и музеи с галереями. Что станет с произведениями искусства, нам показали исламисты в Сирии в 2014 году.



Ислам запрещает и музыку. Пророк Мухаммед связывал ее со всем тем, что дурманит разум: "Появятся люди из моей общины, которые станут считать дозволенным прелюбодеяния, ношение шелка, употребление вина и использование музыкальных инструментов". Пророк осуждает струнные инструменты и пение. И даже колокола: "Ангелы не сопровождают тех, с кем собака или колокол (колокольчик)", "колокол (колокольчик) - это дудка Сатаны". А значит, в исламизированной России будет запрещена вся русская музыка - от церковного пения и колоколов до классики, джаза и рока.



Слепые "исламооптимисты" смеются над этими утверждениями, называя их беспочвенными страхами, и приводят в пример развитые мусульманские страны, где нет таких строгих запретов или они минимальны. Слепота их в том, что эти как раз страны выдавливают из себя исламских радикалов, всячески способствуя их отъезду - куда? - в Россию.



Власти азиатских государств часто заинтересованы, чтобы свой неспокойный контингент, который дестабилизирует обстановку у них внутри, выдавить в Россию - и начать вместо проблем получать от них финансовые переводы, убивая двух зайцев,



- подчеркивает Пинчук.



А нашу страну, где русские уже сейчас не являются хозяевами, радикальная исламизация скорее превратит в интернациональный Афганистан.



РАДИКАЛЬНАЯ ИСЛАМИЗАЦИЯ СКОРЕЕ ПРЕВРАТИТ НАШУ СТРАНУ В ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ АФГАНИСТАН



Агенты влияния

Нужно начинать бороться с исламизацией, клеймя ее агентов влияния, считает Пинчук:



Определенная часть элит вполне осознанно сотрудничает с различными внешними силами, заинтересованными в ползучей радикальной исламизации России. В том числе спецслужбами противника, экономическим группами. Мы ввели маркировку "иностранных агентов". Я считаю, что нужно идти дальше. Если тот или иной чиновник в интересах внешних сторон формирует зоны незаконной миграции и провоцирует замещающую исламизацию, такой чиновник, несомненно, является агентом влияния.



И как раз когда мы заканчивали эту статью, разразился новый скандал.



На телеканале "Россия 1" в сюжете о русских воинах на передовой "заблюрили" имперские флаги с изображением Всемилостивого Спаса. Когда по Сети пронеслась волна гнева, журналисты виновато оправдались - таковы требования Департамента информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны, пишет телеграм-канал "Кухня черносотенца".



НА ТЕЛЕКАНАЛЕ "РОССИЯ 1" В СЮЖЕТЕ О РУССКИХ ВОИНАХ НА ПЕРЕДОВОЙ "ЗАБЛЮРИЛИ" ИМПЕРСКИЕ ФЛАГИ С ИЗОБРАЖЕНИЕМ ВСЕМИЛОСТИВОГО СПАСА. СКРИНШОТ С ТГ-КАНАЛА "КУХНЯ ЧЕРНОСОТЕНЦА"



Положняк ДИМК включает в себя запрет на демонстрацию не только имперки, но и Баклановского флага, любых флагов с черепами и вообще любой неофициальной символики. Только официоз РФ и МО, только устав, только хардкор,



- пишет автор канала.



А вот, как говорится, вишенка на торте:



- "Ахмат - сила" военным можно - официальный лозунг, "Мы русские, с нами Бог" - нельзя, лозунг-нелегал, да.



Комментарии излишни.



Что с того?

Выход из ситуации жесткий, но простой, считает полковник Пинчук. Если Конституцией России провозглашена тысячелетняя история православия и русского мира, то необходимо ввести ответственность - и административную, и уголовную - за подрыв или дискриминационные действия в отношении государствообразующей русской нации и четко закрепить роль Русской Православной Церкви:



Россия - это государство не только русских, но и башкиров, чеченцев, это государство всех тех других наций, которые присоединились к русским в ходе сложных процессов общей истории. Но строилась эта общая история вокруг русских и их веры.



И нужно наконец выбить из голов у околоэлитных групп охоту рассуждать о том, что Россия - это аморфное многонациональное объединение. Ответственность за дерусификацию должна быть однозначной и жесткой, заключает полковник:



Россия не будет примером для внешнего мира, если мы не наведем порядок у себя внутри. Источник - Царьград

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1735683180





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 25 декабря 2024 года №744

- Год единства и созидания

- Маулен Ашимбаев встретился с юными параспортсменами Казахстанской федерации бочча

- Олжас Бектенов провел заседание Совета по переходу к "зеленой экономике"

- Идеологический блок: итоги года

- Состоялось торжественное собрание, посвященное 90-летию КазНУ им. аль-Фараби

- В Правительстве обсудили ход реализации совместных проектов с корпорацией CNPC

- Социальное самочувствие населения РК: итоги 2024 года

- Истерия вокруг авиакатастрофы продолжает нарастать

