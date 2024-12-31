Перестройка по-американски: чем ответит глубинное государство? - О.Сергеев

01:23 01.01.2025 31.12.2024 | ОЛЕГ СЕРГЕЕВ



Илон Маск и Вивек Рамасвами Конгресс, ФРС, Пентагон и военно-промышленный комплекс



О том, что в США началась своя перестройка, можно вести речь с декабря 2024 года, когда в медиа появились сообщения, что Илон Маск и Вивек Рамасвами, возглавившие Департамент эффективности государственного управления (DOGE) и пообещавшие резать все, по их мнению, ненужные функции и расходы государства, направляются на Капитолийский холм, чтобы представить ключевые предложения по реформированию DOGE.



"Прораб перестройки по-американски" И. Маск, не раз высказывавшийся о необходимости серьезных и глубоких реформ в государственном управлении, уже пообещал сократить бюджет США на 2 триллиона долларов – более чем треть ежегодных расходов правительства. Одна из главных целей – оптимизация государственного аппарата. Маск предложил сократить количество федеральных агентств с 428 до 99, что, по его мнению, сделает систему более эффективной и сэкономит значительные средства. Эти реформы обещают стать одними из самых масштабных в истории США.



Уже через несколько недель после этого Илон Маск и команда Трампа сцепились с Конгрессом США при обсуждении законопроекта о расходах. Огромный 1547-страничный документ, который конгрессмены собирались одобрить голосованием почти без обсуждения, включал в себя статьи, позволявшие людям и структурам, связанным с нынешней уходящей администрацией Белого дома, пережить каденцию Трампа и отбиться от DOGE и ее новых руководителей.



Как следствие, вокруг этого законопроекта в американском политическом истеблишменте и медиапространстве началась настоящая битва. Маск озвучил через свой аккаунт прямую угрозу тем республиканцам, кто проголосует за законопроект, что они больше просто не изберутся, намекнув, что потратит деньги на обрушение их рейтинга.



В ответ пошла волна возмущения: да кто такой этот Маск? Не избранный никем миллиардер стал сопрезидентом Республиканской партии, пишет пост в своей соцсети, и все республиканцы боятся сказать слово против. Дескать, так и выглядит угрожающая демократии олигархия, в которой власть принадлежит сверхбогатым.



Тем не менее техно-олигарх Маск заставил конгресс под угрозой шатдауна сократить проект госбюджета с более чем 1500 страниц до 120. А демократы, напуганные перспективой остановки работы правительства США в период транзита власти, пошли на попятную и в бюджетных войнах.



Одновременно с наступлением, начатым на, так сказать, административно-военном фронте, "перестроечная" команда Трампа ведет бой и с финансовой системой США. Ключевым оружием в нем становится криптовалюты и биткоин.



Трамп уже объявил, что намерен назначить главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC, главный биржевой регулятор США) криптоэнтузиаста Пола Аткинса и выдвинул на пост министра финансов США еще одного сторонника криптоиндустрии Скота Бессента.



С их помощью команда Трампа намеревается создать новый баланс с Федеральной резервной системой (ФРС) и продвигаемым ей проектом цифровизации денег, в идеале лишив ее монополии в денежной сфере, т. к. ФРС – это структура противостоящей глобалистской системы, продвигающей отличный от трамповского проект "новой нормальности" нового мирового порядка.



Цифровые деньги, как инструмент этого проекта, способны позволить контролировать финансово-экономические процессы и управлять ими в планетарном масштабе, но главное – они являются также и инструментом управления и контроля социальных субъектов и их поведения, вплоть до каждого отдельного человека. Поэтому трамписты видят в биткоине как минимум инструмент уравновешивания ситуации, а в перспективе – средство, которое принесет им победу в финансовой войне с конкурирующей группировкой глобалистов.



"Антиперестроечные" силы США в лице старых лидеров ВПК и "хозяев доллара" из ФРС прекрасно осознают серьезность угрозы. В связи с этим и в пику планов Трампа на этот счет глава ФРС Джером Пауэлл уже заявил, что не будет покупать биткоин для резервов, так как это запрещено законом. Таким образом он за сутки обвалил курс практически всех криптовалют на 10%, а также акции американских предприятий – в первую очередь хайтек-контор техно-олигархата вроде Tesla Илона Маска.



Однако и команда Трампа не остается в долгу. В настоящее время Илон Маск активно атакует 81-летнюю конгресвумен Розе ДеЛауро (на фото ниже), оповещая американских налогоплательщиков, что их деньгами распоряжается "сумасшедшая дама с фиолетовыми волосами". А Департамент эффективности государственного управления под его руководством шокирует общественность раскрываемыми им сумасшедшими тратами нынешней администрации США бюджетных средств на следующее:



$6,9 млн – на "умные" туалеты с распознаванием "анального принта";



$2,3 млн – на кокаин для собак (исследование влияния наркотиков на животных);



$118 тыс. – на проверку, может ли металлический Танос щелкнуть пальцами;



$75 тыс. – на сдувание ящериц с деревьев в Гарварде…



Команда Трампа ведет "контрнаступление" не только на конгресс, но и на Пентагон. В первую очередь на идеологическо-ментальном фронте, чтобы нейтрализовать структуры и процессы, раскалывающие Вооруженные силы США. Вроде продвижения идеологии БЛМ, проведения бесплатных операций по "смене пола" и прочей радужно-заднеприводной повестки, уже ставших одной из причин резкого падения числа новобранцев – да так, что Пентагон не может выполнить план по набору рекрутов аж на 20%!



Трамписты намерены отменить эти практики, а также запретить "трансгендерам" проходить воинскую службу. Ожидаются чистки и в генералитете, который Пентагон раздул до неприличия. Для сравнения: в годы Второй мировой войны один американский генерал приходился на 6000 солдат, сейчас – на каждые 2000 военнослужащих.



Трампу необходима в первую очередь лояльность Пентагона и тамошнего генералитета – иначе проводить программу его команды будет крайне сложно. Поэтому трамписты будут увольнять в первую очередь генералов, близких к Демократической партии и уходящей администрации, одновременно повышая в должности своих сторонников.



Последнее может пригодиться еще и на случай гражданской войны в самих США, а также новых уличных бунтов и беспорядков. Кроме того, подчиненные команде Трампа военные части готовятся снимать с внешних фронтов для отправки на южную границу США – ради борьбы с нелегалами и картелями.



Поскольку эти военные операции явно будет недешевыми, команда Трампа также хочет пересматривать (в свою пользу) распильные контракты "большой пятерки американских оружейников" (Lockheed Martin, Raytheon, Boing, General Dynamics, Northrop Grumman и британская BAE Systems) с американским ВПК, которые сотрясают скандалы о коррупции. При этом с повышением военных расходов сложно – ведь дефицит госбюджета и так более 2 триллионов долларов. Вдобавок в команде Трампа намереваются изыскивать средства еще и на создание над США системы ПВО вроде израильского "Железного купола".



Тем не менее военный бюджет США – лакомый кусок для техно-олигархов вроде Илона Маска и его коллег из связанной с ВПК IT-сферы (Anduril Палмера Лаки, Palantir Питера Тиля и т. д.). Он составляет почти 900 млрд. долларов – это два с лишним бюджета России и примерно в 35 раз больше, чем получает НАСА, с которым столько лет конкурировал Маск. И большая часть этой суммы уходит на закупку вооружений, а также на разработку новых оружейных систем. При этом статьи расходов колоссальны и таковы, что их сложно, а зачастую просто невозможно контролировать.



Представляющие команду Трампа техно-олигархи уже начали теснить пятерку традиционных поставщиков Пентагона, не менявшихся много десятилетий. Ставка делается на то, что в оружейной сфере назрела очередная технологическая революция, аналогичная вызванным появлением огнестрельного оружия или военных машин. Теперь их аналог – это дроны и беспилотные системы, искусственный интеллект (ИИ) и космическая разведка.



В этих высокотехнологичных сферах в США уже имеются оружейные стартапы, позволяющие очень точно устранять угрозы без традиционного сопутствующего ущерба. Продвигают их с целью перестройки американского ВПК люди из команды Трампа, фронтменом которых является опять же вездесущий Маск, уже получивший и соответствующий инструмент для воздействия на оборонку США в виде DOGE.



Американский ВПК эти люди воспринимают как заскорузлую, устоявшую систему, с лоббисткими группами, политическим влиянием, контролем профильных министерств и ведомств, которую необходимо перестроить под свои интересы и проекты.



Цель техно-олигархов из команды Трампа – пробиться через "военную приемку" Пентагона и запустить свои изделия в массовое производство. Поскольку даже с учетом появления во власти своего президента, обойти давних лидеров американского ВПК им пока еще сложно, нужен свой испытательный полигон, на котором они могут демонстрировать превосходство вооружений нового поколения – с ИИ, высокой точностью, максимальным ущербом противнику и минимизацией жертв среди американцев и т. д. В такое поле экспериментов IT-сферы над людьми все активнее превращают Украину.



В связи с этим в конце 2024 года уже снят запрет американским подрядчикам из сферы Bigtech на обслуживание оружия на территории Украины. Маск и Ко также предлагают остановить боевые действия по линии фронта, Украину в НАТО с его оружейными стандартами не брать, но вооружения для славянской межусобицы поставлять, на линии разграничения поставить не американцев, а части из ЕС.



На самой Украине техно-олигархам из команды Трампа для реализации их проектов (в т. ч. амбициозного плана выхода на мировой оружейный рынок) нужно убрать всего несколько препятствий, включая Зеленского, лично раздражающего Маска, и поставить на место часть командования ВСУ, которому хочется управлять процессом самостоятельно. А также контролировать переговорный процесс, чтоб боевые действия не вспыхивали сами по себе.



Все это позволит превратить Украину в полигон не только для передовой военной продукции, но и для обкатки на ее населении актуальных "гражданских" технологий, стремительное развитие которых, их внедрение в работу западных силовых структур и спецслужб, теперь, после избрания Трампа, значительно ускоряется и усиливается. Украинцам в этих планах отводится роль подопытных крыс, которых нынешний режим в Киеве предоставил заокеанскому техно-олигархату фактически задаром. Источник - fondsk.ru

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