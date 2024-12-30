Год будет сложным в военном плане, - Андрей Пинчук

02:29 01.01.2025 РОССИЮ ЖДЕТ НЕВИДАННАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА: ОТКРОВЕНИЯ КОМАНДИРА ДОБРОВОЛЬЦЕВ О ВОЙНЕ И МИРЕ В 2025 ГОДУ

2024-й закончился, скоро закончатся и три года СВО. Что они принесли России, чему научили нас – ее народ? Экс-командир Барс-13, доктор политических наук Андрей Пинчук поделился с Царьградом своим видением уходящего года, его надежд и разочарований.



Каковы итоги уходящего года? С точки зрения стратегических прогнозов это был год завершающегося так называемого украинского "контрнаступа".



Военную составляющую итогов этого года следует рассматривать, как совокупность всех боевых действий в Авдеевке, Угледаре, Покровске, на Херсонском направлении и в Крынках. Глядя на результаты этих боевых действий, никто в здравом уме и нормальном сознании уже не верит в реальный военный потенциал Украины.



По сути, сломан не военный потенциал Украины, а реальные стратегические боевые перспективы НАТО, которое является реальным субъектом войны против России и у которого Украина выступает исключительно боевым отрядом, по сути, государственной военной компанией, по аналогии с ЧВК. Да, Украина еще способна преподносить "сюрпризы", но именно стратегический военный ресурс Украины сломан. Это - если говорить именно о военном потенциале применительно у прошедшему году.



Мы ожидали победы, она затянулась. И в значительной степени, я считаю, она затянулась, потому что мы позволяли себе компромиссы, всевозможные кулуарные игры, попытки поиска нелинейных решений. Говоря "мы", я подразумеваю всю Россию - и ее элиты, ее власть. Потому что как бы кому-то ни хотелось, чтобы было иначе, все-таки современная Россия это совокупность иногда плохо совмещаемых, но все-таки взаимодополняемых сущностей.



Как только Россия выходит на понимание однозначности и твердости своего пути, так сразу же, по формуле Сенеки, у нее появляется попутный ветер. Корабль, вышедший из порта и не знающий, куда плыть, таких попутных ветров не имеет. В данном случае направлением движения у нас является образ Победы. А конечным образом Победы в специальной военной операции должны стать не какие-то отдельные территориальные приобретения, по моему глубокому убеждению, а перезагрузка русской цивилизации, перезагрузка в виде объединения ее неразрывных и, к сожалению, разорванных по воле геополитических обстоятельств сущностей, таких как Украина, Россия и Белоруссия. И, в конце концов, с присоединением к этому ряда субъектов далеко не только входивших в состав Советского Союза. А некоторые из них, из тех, кто входит, конечно же, не должны входить никогда в такое объединение, это была ошибочная стратегия.



В наступившем году, я думаю, мы увидим некое промежуточное завершение специальной военной операции. Почему я говорю промежуточное? Потому что слишком много ожиданий именно технического финиша. А технический финиш - это всевозможные "заморозки конфликта", о которых так грезят некоторые политики, общественные деятели или коммерсанты. То есть, речь идет о некой корейской модели, по аналогии с существованием Северной и Южной Кореи.



Но дело в том, что любая заморозка не устраняет угроз, связанных с антироссийской сущностью Украины, а всего лишь их обостряет. И, как мы знаем, любой отложенный эффект становится со временем еще более критичным.



Великую державу делают не богатые ресурсы

Украиной, конечно же, российские интересы не ограничиваются, если говорить о внешнем треке, потому что нереализованным до настоящего времени является потенциал нашего взаимодействия с Африкой. Конечно, тут возникают вопросы. Неверно экзальтированное восприятие Африки как некоего Клондайка, который можно открыть просто, как сундук. Это наивное восприятие. Все те, кто эти сундуки открывал, становились благополучными благодаря совсем другим факторам.



На самом деле в мире нет ни одной страны, которая бы становилась успешной только благодаря запасам природных ресурсов. Когда приводят в пример Эмираты или Саудовскую Аравию, то забывают, что сначала эти территории стали глобальным религиозным центром, а потом, благодаря взаимодействию с Западом, превратились в некий финансовый банковский центр. И в этом смысле ресурсы – всего лишь некоторое дополнение, фиксирующее материальные возможности.



Африке в свое время не повезло, у нее не появилось мировой религии, и по этой причине, несмотря на все свои богатства, она не стала тем, кем могла бы стать при других обстоятельствах. Другие страны, обладающие невероятными природными ресурсами, допустим, та же Бразилия, не находятся в таком доминирующем положении, которое эти природные ресурсы предполагают. Поэтому современные мировые модели исходят из того, что государство доминируют не благодаря ресурсам, а благодаря военной, геополитической, геостратегической мощи и наличию цивилизационного центра.



И вот здесь, у России есть перспектива, для реализации которой нужно перестать играть в некие ценности, имитировать их, а нужно действительно наполниться тем духом во всех смыслах слова – русским историческим духом, который был столетиями привлекателен для других народов, для других центров силы. Нам надо просто вернуться к своим истокам.



Впереди у нас, как это бывало уже не раз в нашей истории, обострение с теми, с кем мы так долго и безуспешно пытались дружить. В первую очередь речь, конечно, идет о Турции – с учетом того, что Турция значительно "подгрызла" в прошедшем году российские возможности и на Кавказе, то есть на азербайджано-армянском направлении, в Карабахе, и в Сирии. Турция продолжает вынашивать во всех смыслах слова имперские амбиции.



Год будет сложным в военном плане, потому что любая стратегическая наступательная операция требует консолидации ресурсов. И России придется через "не хочу, через "не могу" входить в то состояние, от которого так долго пытались держаться в стороне российские политические, экономические элиты. Я говорю о так называемой мобилизации, но не о той мобилизации, когда все отправляются на фронт. Необходима некая структурная перестройка, а не имитация кадрового вовлечения участников СВО, не попытка выжить из промышленных ресурсов максимум без их кардинальной реорганизации. Нужна мобилизация, когда наука и образование по-настоящему являются драйверами развития страны, а не просто превращены в отдельные местечковые огородики с отчетами и списанием денег.



Вот это время должно закончиться, и наступающий год в этом смысле видится вполне подходящим для этого.



Что с того

Год будет очень тяжелым. С ним будут связаны и экономические потрясения. Мы видим сложную ситуацию с валютой, которая является отражением других экономических, финансовых процессов.



Год будет сложным с точки зрения перезагрузки СВО, о чем мы уже говорили. Год будет сложным с учетом того, что мы, по сути, входим в ту экономику, в которой Россия многие годы уже не жила, то есть с перспективой или угрозой дефицитного бюджета, потому что вся нынешняя экономика и вся финансовая стабильность основывалась на профицитных фондах, которые заканчиваются. И как жить дальше? Так жить, как мы жили красиво и весело, тоже уже не получится. И придется перезагружать экономику, перезагружать страну.



Это нужно делать с новыми подходами, с новыми кадрами, с новыми технологиями. Технологии - это результат работы науки. Наука - это результат работы образования. Образование - это результат работы культуры. Вот и все. Всю вот эту цепочку необходимо подвергнуть серьезной ревизии. И в этом смысле, повторюсь, наступающий год - это год вызова, когда вместе сплетаются потребности в экономическом, общественном оздоровлении и потребности в победе на поле боя. Вот таков мой прогноз и оценки. Источник - ЦАРЬГРАД

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