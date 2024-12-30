 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ЦентрАзия
  Новости и события
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Среда, 01.01.2025
03:23  Магнус Карлсен и Ян Непомнящий - чемпионы мира, Цзюй Вэнцзюнь - чемпионка мира по блицу 2024
02:29  Год будет сложным в военном плане, - Андрей Пинчук
02:03  Скромное обаяние либерализма: в чем главная проблема Российской школы? - Сергей Иванов
01:23  Перестройка по-американски: чем ответит глубинное государство? - О.Сергеев
01:13  Кавказские и азиатские диаспоры плотно врастают корнями в наше государство, но СМИ предпочитают молчать об этом.., - И.Прохоров
01:04  Bloomberg: В XXI веке Запад совершил много ошибок. И его упадок только начинается
00:30  Геополитические итоги 2024 года, - Александр Яковенко

00:21  Деглобализация необратима, и Трамп пророк ее, - В.Михеев
00:19  Выигравших не будет: Трамп-миротворец грозит торговыми войнами, - В.Катасонов
00:13  Китайские ученые достигли небывалых высот в создании радаров. От них невозможно укрыться ни в Мировом океане, ни в стратосфере
Вторник, 31.12.2024
23:27  Заканчивается 2024 год. Трудный, тяжелый, но судьбоносный.., - Константин Малофеев
23:20  За час до конца транзита: газ в Европе подорожал до максимума - до $ 537 за тысячу кубов!
22:00  РосАрмия взяла последние опорники бандеровцев в Курахово. Дальше - поле.. русское поле
20:24  Высокие отношения: Маск обозвал Шольца "тупым дерьмом"
18:57  Уходя - уходи: 2024-й год был для каждого разным, но хорошо, что следующий - не високосный, - А.Коцеруба
18:31  Социалхан Есбол получил от Токаева Литературную президетскую премию. За роман "2026"
15:42  Нас ждет суперразвязка ЧМ по блицу. Володар Мурзин идет за золотым дублем
15:23  Непредсказуемый 2024-й: уходит пятый год новой эпохи, - Петр Акопов
15:04  США съедят своих союзников, - Елена Караева
13:46  Продажные негры Берега Слоновой кости - последние защитники Франции в Африке
13:31  Что ждет Казахстан в 2025 году? - астролог Бакытжан Аканова
13:26  РосАрмия освободила Черкасскую Конопельку и село Агроном прорвавшись к окраинам Суджи
13:16  Неприкрытая нацификация Молдавии, - Святослав Князев
12:07  Пять пятилеток Владимира Путина: неразгаданный смысл неожиданного политического маневра, - М.Ростовский
12:00  На Балканах вскоре будут происходить великие перемены, - Хашмет Бабаоглу
11:57  Экспансия США в Арктике: зачем Трампу Гренландия? - О.Розанов
11:39  Энергетические войны в 2024 году: "Качели" нефтяных цен и газовый рынок ЕС в заложниках у Киева, - О.Хавич
11:35  В наступающем году РФ увеличит присутствие на иностранных рынках через ЕАЭС, - Елизавета Борисенко
11:26  Хроники пикирующего Макрона: галльское позерство и крах Пятой республики, - Д.Лихтарик
11:12  Против жены и брата Испанского премьера Педро Санчеса возбуждены коррупционные расследования
10:49  Пашинян выбрал политический террор, - Анатолий Матвийчук
10:41  Все с ужасом ждут 2025 год: вот что предсказал Жириновский
10:30  Сеульский суд выписал ордер на арест бывшего президента Юн Сок Еля. За превышение власти
10:26  Ракеты и БПЛА хуситов роем атакуют американский авианосец USS Harry S. Truman
10:19  ЕАЭС выходит на новые горизонты Евразии... и не только, - Д.Нефедов
10:17  Китайско-американская граница может пройти по Филиппинам, - Ю.Тавровский
10:13  Китайские хакеры взломали сеть казначейства США
09:11  РосАрмия пытается прорваться в Суджу. Идут тяжелые встречные бои, - СП
01:16  Newsweek: Российские войска взяли под контроль Курахово
01:01  Европа проиграет войну России без США. Ей не хватает главного.., - Business Insider
00:55  Гарантии безопасности как камень преткновения. Военно-политические итоги 2024 года, - Павел Волков
00:41  Новый год - харам? Как радикалы пытаются украсть у казахстанцев праздник, - Orda.kz
00:28  Землю лихорадит: 2025 год "закошмарит" всех солнечными и магнитными бурями - все дело в циклах
Понедельник, 30.12.2024
20:23  РосАрмия не спеша выковыривает бандеровцев из Часов Яра, - Р.Маркуш
19:26  Путин выдвинул требование нелегальным мигрантам в РФ - легализоваться до 30/04/25
19:23  Бу Андерссон покинул пост генерального директора компании UzAuto Motors
17:00  Бандеровцы пытаются разбомбить нефтепровод "Дружба". Не могут попасть
16:42  Что изменится в жизни россиян с 1 января
16:39  Россия в Telegram: 2024-й стал годом сплоченности, которой не было никогда ранее
16:08  МГУ. Митрополит Тихон (Шевкунов) защитил диссертацию "Крушение Российской империи: факторы взаимоотношений власти и общества"
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Магнус Карлсен и Ян Непомнящий - чемпионы мира, Цзюй Вэнцзюнь - чемпионка мира по блицу 2024
03:23 01.01.2025

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий - чемпионы мира, Цзюй Вэнцзюнь - чемпионка мира по блицу 2024















Источник - ChessMaster
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