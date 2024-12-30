Магнус Карлсен и Ян Непомнящий - чемпионы мира, Цзюй Вэнцзюнь - чемпионка мира по блицу 2024

03:23 01.01.2025

Магнус Карлсен и Ян Непомнящий - чемпионы мира, Цзюй Вэнцзюнь - чемпионка мира по блицу 2024



