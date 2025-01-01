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|Скончался бывший президент Эстонской ССР и Эстонии Арнольд Рюйтель
07:06 01.01.2025
В Эстонии во вторник вечером скончался в возрасте 96 лет бывший президент Арнольд Рюйтель (Arnold Ruutel), сообщила пресс-служба главы государства.
Рюйтель как председатель президиума Верховного совета Эстонской ССР и как председатель Верховного совета Эстонии был одним из лидеров восстановления независимости республики.
"При его участии в оккупированной Эстонии начался переходный период, государственная власть СССР была признана незаконной и была восстановлена независимость", - пишет канцелярия главы государства.
Его целью как президента республики было сбалансированное развитие Эстонии, инициирование процесса социального примирения, добавили в пресс-службе.
В 2001 году Рюйтель был избран президентом Эстонии. Его полномочия закончились 9 октября 2006 года.
Рюйтель выступал за вступление Эстонии в Европейский Союз и НАТО.
Президент Алар Карис вместе с Сирье Карисом и администрацией президента выразили глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям бывшего президента.