Скончался бывший президент Эстонской ССР и Эстонии Арнольд Рюйтель

07:06 01.01.2025

В Эстонии во вторник вечером скончался в возрасте 96 лет бывший президент Арнольд Рюйтель (Arnold Ruutel), сообщила пресс-служба главы государства.



Рюйтель как председатель президиума Верховного совета Эстонской ССР и как председатель Верховного совета Эстонии был одним из лидеров восстановления независимости республики.



"При его участии в оккупированной Эстонии начался переходный период, государственная власть СССР была признана незаконной и была восстановлена независимость", - пишет канцелярия главы государства.



Его целью как президента республики было сбалансированное развитие Эстонии, инициирование процесса социального примирения, добавили в пресс-службе.



В 2001 году Рюйтель был избран президентом Эстонии. Его полномочия закончились 9 октября 2006 года.



Рюйтель выступал за вступление Эстонии в Европейский Союз и НАТО.



Президент Алар Карис вместе с Сирье Карисом и администрацией президента выразили глубочайшие соболезнования родственникам и друзьям бывшего президента.